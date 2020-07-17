Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия в мае сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд

Россия в мае сократила объем вложений в гособлигации США, следует из опубликованных материалов американского Минфина. Согласно данным министерства, эта цифра уменьшилась на $1,46 млрд — до $ 5,39 млрд. В долгосрочные облигации было вложено $3,75 млрд, еще $1,63 млрд — в краткосрочные.
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Россия в мае уменьшила вложения в госбумаги США

RT на русскомвчера в 18:40

Россия снизила вложения в госбумаги США более чем на миллиард долларов

Lenta.ruвчера в 17:53

Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд

ТАССвчера в 16:49

Россия сократила вложения в госдолг США

Взгляд.рувчера в 17:15

Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд

Газета.Ruвчера в 17:15

Россия в мае сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд

Коммерсантъвчера в 17:48

Россия в мае уменьшила вложения в госбумаги США более чем на 20%

ПРАЙМвчера в 16:38
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Экономика

В Госдуму внесен законопроект о снижении налогов для IT-отрасли

Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоговом маневре для IT-компаний.
Коммерсантъ вчера в 14:20
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Космос

Астрономы обнаружили самый далекий гамма-всплеск во Вселенной

РИА Новости 14 июля в 11:33
Экономика

Минфин на фоне коронавируса перевел 555 млрд рублей семьям с детьми

«Более 555 млрд рублей или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», – приводит РИА «Новости» сообщение министерства.
Взгляд.ру 15 июля в 04:03
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Армия и оружие

В России началась внезапная проверка войск Южного и Западного округов

Внезапная проверка войск стартовала в России по поручению президента Владимира Путина, сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.
РБК 03:32
21
Здоровье

Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе

РИА Новости вчера в 23:12
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Экономика

Коллекторы назвали «золотые правила» для берущих кредит

Людям, намеренным взять крупный кредит, следует в течение двух или трех месяцев откладывать сумму своего будущего ежемесячного платежа, рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
Газета.Ru вчера в 21:51
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Армия и оружие

США намерены наладить производство вооружения СССР

США намерены начать выпуск советского оружия и необходимых для него боеприпасов.
Газета.Ru вчера в 05:51
15
Общество

В Уфе открыли крупнейшее производство узлов вертолетных двигателей

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) открыла в Уфе крупнейший в стране центр по производству узлов вертолетных двигателей на базе "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" ("ОДК-УМПО"), передает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия.
РИА Новости 02:01
Армия и оружие

В ДНР сообщили о гибели под Донецком наемника из США

РБК вчера в 16:55
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Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

ИА Красная Весна 02:33
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Общество

В Twitter сообщили, что хакеры взломали около 130 аккаунтов

Неизвестные хакеры взломали около 130 учетных записей сети микроблогов Twitter в ходе скоординированного нападения в среду.
ТАСС вчера в 23:22
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Футбол

«Реал Мадрид» выиграл 11-й трофей под руководством Зидана

Всего под руководством Зидана «сливочные» записали себе в актив Суперкубок Испании, по два раза - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, и три раза - Лигу чемпионов.
TV BRICS 03:27
Шоу-бизнес

Киркоров высказался об отношениях с Пугачевой

Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей женой Аллой Пугачевой.
РИА Новости 00:26
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Общество

Хабаровские медики рекомендовали вернуть ограничения по COVID-19

Руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева рекомендовала оперативному штабу по борьбе с коронавирусом рассмотреть вопрос о возвращении ограничений из-за роста заболеваемости этой инфекцией, сообщила пресс-служба правительства края.
РИА Новости 02:55
Здоровье

В 43 медучреждениях Свердловской области выявили очаги коронавируса с начала пандемии

Очаги новой коронавирусной инфекции выявлены в 43 медучреждениях Свердловской области с апреля, сообщил в пятницу полпред президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО) Николай Цуканов.
ТАСС 02:15
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Шоу-бизнес

Мать Мирославы Карпович не верит в роман дочери с Прилучным

Ранее «Рамблер» рассказывал, как по словам коллег, Карпович покоряла Прилучного.
Рамблер 03:26
Происшествия

Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru вчера в 11:49
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Общество

Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу

В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 11:56
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Общество

83 участника ЕГЭ в Нижегородской области получили 100 баллов

Стали известны первые результаты ЕГЭ по Нижегородской области, об этом в Instagram написал министр образования, науки и молодежной политики Сергей Злобин.
Время Н вчера в 08:20
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Политика

Витренко покинул пост исполнительного директора Нафтогаза

Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил о завершении работы в компании.
Взгляд.ру вчера в 17:55
Общество

В США школьницу отправили в тюрьму за невыполненную домашнюю работу

Власти штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, отправленной в тюрьму за невыполнение домашнего задания.
Известия 01:24
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Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
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Общество

В России за сутки выявлено 6406 новых случаев коронавируса

В России за сутки зафиксировано 6406 новых носителей коронавирусной инфекции.
RT на русском 03:34
1
Происшествия

В Крыму задержали члена запрещенной в России секты

Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Крыму выявили в республики 52-летнего предполагаемого участника запрещенной в России секты "Свидетели Иеговы".
Российская газета 02:48
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Гаджеты

Huawei расширяет список смартфонов для EMUI 10.1

Компания постепенно расширяет список устройств, для которых доступна новая прошивка.
Evo-rus.com вчера в 08:08
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Здоровье

В Москве заготовили более тонны плазмы для лечения коронавируса

С начала апреля в Москве собрали более тонны плазмы с антителами к коронавирусу для лечения новых заболевших, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
РБК 02:18
1
Происшествия

На Сахалине задержали собиравшего в поддержку Фургала акцию активиста

REGNUM вчера в 19:45
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Армия и оружие

В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп

Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Газета.Ru 02:48
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Футбол

Федотов назвал место, где изолировали игроков «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» вспомнил матч с «Ростовом» и рассказал, где сейчас находится команда.
Евро-футбол.ру вчера в 16:21
Общество

СМИ сообщили о 75 тысячах случаев коронавируса в США за сутки

Газета The New York Times со ссылкой на собственные подсчёты заявила, что за сутки в США было выявлено более 75 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 23:54
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