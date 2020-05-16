с чего всё началось

Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское ведомство. Уточняется, что вложения снизились до $3,85 млрд.

Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза

Происшествия В загоревшейся квартире на западе Москвы нашли тело убитой женщины Спасатели при тушении пожара в квартире на западе Москвы обнаружили тело убитой женщины.

Армия и оружие В ЛНР сообщили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков Украинские силовики открыли огонь по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике поселку Донецкий в Донбассе, погиб сотрудник Народной милиции, заявил в субботу журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Музыка «Евровидение» в 2021 году пройдет в Роттердаме 18 артистов, заявленных на 2020 год, подтвердили, что они снова будут представлять свою страну в 2021 году.

Политика Во Франции призвали страны ЕС согласованно открывать границы Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что страны ЕС должны принимать решение об открытии границ согласованно.

Происшествия Зампред правительства Пензенской области Бурлаков арестован Заместитель председателя правительства Пензенской области, министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков арестован по подозрению в мошенничестве с хищением бюджетных средств. 31

Футбол Премьер-министр Италии разрешил командные тренировки с 18 мая Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что футбольные команды могут проводить командные тренировки с 18 мая.

Общество В Крыму с 18 мая отменяют режим самоизоляции Режим самоизоляции будет отменен в Крыму 18 мая, соответствующие изменения в указ главы республики Сергея Аксенова опубликованы на портале регионального правительства. 456

Спорт Врач баскетбольного ЦСКА умер от коронавируса Трагическая новость пришла из московского баскетбольного клуба ЦСКА 16 мая. В возрасте 44-х лет скончался врач армейцев Роман Абжелилов. 17

Политика Посольство РФ: постпред США перепутал снимки гетто в Польше и депортации крымских татар Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор перепутал в своем Twitter сделанный в Лодзинском гетто снимок с фотографией депортации крымских татар в 1944 году. 5

Происшествия СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн» Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. 4,6K

Авто Nissan снова показал гибридный кроссовер Kicks Компания Nissan перед дебютом снова показала на видеотизере гибридный компактный кроссовер Kicks. 5

Киберспорт В Call of Duty: Warzone добавили двухфакторную проверку В официальном аккаунте в социальной сети Твиттер разработчики Call of Duty: Warzone сообщили, что последнее обновление принесет также двухфакторную проверку при входе в аккаунт.

Общество В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ. 5,3K

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Экономика Саудиты скупили доли Boeing и Facebook Эр-Рияд, 16 мая 2020, 16:51 — REGNUM Власти Саудовской Аравии приобрели доли крупных американских корпораций, передаёт 16 мая CNBC.

Общество Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса 70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову. 1,1K

Политика Минфин США вновь попросил американский суд отклонить иск Дерипаски Министерство финансов США попросило федеральный суд столичного округа Колумбия прекратить рассмотрение иска российского бизнесмена Олега Дерипаски к ведомству и его руководителю Стивену Мнучину либо вынести решение в порядке упрощенного судопроизводства. 7

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Здоровье Турция начнет принимать медицинских туристов из 31 страны Турция начинает возобновлять свою экономику и ослабляет ограничения на распространения коронавируса.