Россия в марте в три раза снизила вложения в государственные ценные бумаги США — до 3,85 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского Минфина. Это первое существенное сокращение российских вложений в американские гособлигации за последние месяцы.

с чего всё началось

Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское ведомство. Уточняется, что вложения снизились до $3,85 млрд.

Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза

Общество Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань. 194

Армия и оружие Балтийский флот получит шесть ракетных кораблей «Каракурт» Балтийский флот в скором времени получит шесть малых ракетных кораблей проекта 22800 ("Каракурт").

Экономика Размер доплаты к пенсии увеличен для двух категорий пенсионеров Размер доплаты к пенсионной выплате изменился в мае для нескольких категорий пенсионеров.

Политика NASA представило правила освоения Луны NASA представило международные правила освоения Луны и добычи на ней полезных ископаемых. 179

Футбол Дель Пьеро попал в больницу из-за камня в почках Экс-нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Италии по футболу Алессандро Дель Пьеро попал в больницу в Лос-Анджелесе с почечной коликой.

Армия и оружие NI: новая тактика ВМФ России поставила под удар подводный флот НАТО Издание «ПолитРоссия» опубликовало перевод статьи обозревателя американского издания The National Interest Питер Сучиу, который считает, что Россия намерена противостоять НАТО в Мировом океане, для чего осваивает новую тактику борьбы с подводными лодками Альянса. 1

Хоккей СКА обменял нападающего Плотникова в «Амур» Клуб Континентальной хоккейной лиги СКА из Санкт-Петербурга обменял нападающего Сергея Плотникова в хабаровский "Амур". 1

Наука Гигантские искусственные атомы обменялись возбуждениями через волновод Ученые из MIT под руководством Симона Густавсона (Simon Gustavson) и Вильяма Оливера (William Oliver) смогли изготовить два искусственных атома (сверхпроводящих кубита), которые связывались к разнесенным в пространстве точкам копланарного электромагнитного волновода.

Энергетика Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель Стоимость нефти марки Brent по контрактам с поставкой в июле превысила 33 доллара за баррель впервые с 13 апреля этого года. 29

Происшествия СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка» Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление. 6,2K

Общество В Москве приостановили городские проекты на 350 миллиардов рублей Власти Москвы приостановили реализацию городских проектов на сумму 350 миллиардов рублей в связи с эпидемией коронавируса.

Общество Белоусов дал новые поручения по поддержке граждан и экономики РФ Поручения даны в рамках выполнения решений, принятых на совещании у президента 11 мая, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке и новым мерам поддержки граждан и экономики страны. 7

Политика В Чехии заявили об отсутствии доказательств ввоза яда россиянином У чешских правоохранителей нет доказательств того, что российский дипломат привез в республику яд рицин, заявил вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек. 128

Происшествия В США разбился истребитель пятого поколения F-22 Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today. 441

Происшествия Шесть человек стали жертвами ДТП в Курганской области Две легковушки вечером воскресенья, 17 мая, столкнулись в Курганской области, в результате чего погибли шесть человек, в том числе двое детей.