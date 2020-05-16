Финансы

RT на русскомRT на русскомРоссия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза

Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское ведомство. Уточняется, что вложения снизились до $3,85 млрд.
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Россия снизила вложения в гособлигации США в три раза

Россия в марте в три раза снизила вложения в государственные ценные бумаги США — до 3,85 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского Минфина. Это первое существенное сокращение российских вложений в американские гособлигации за последние месяцы.
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Московский Комсомолец15 мая в 17:43

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Интерфакс15 мая в 18:13

Россия снизила вложения в гособлигации США в три раза

РИА Новости15 мая в 17:04
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Газета.Ru 16 мая в 07:40
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Путин рассказал о наличии уникальных видов оружия в России

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Ubisoft подала в суд на Alibaba Group Holding, Apple и Google.
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Попова не исключила открытия сезона отдыха летом 2020 года

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Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
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Армия и оружие

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Россия строит нового «морского монстра» — экраноплан A-050, пишет американское издание We Are The Mighty.
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В России может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии

В России со следующего года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии за счет увеличения срока выплат.
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Игры

Grand Theft Auto V раздают бесплатно в Epic Games Store

В онлайн-магазине видеоигр Epic Games Store началась бесплатная раздача игры Grand Theft Auto 5. За несколько минут до старта раздачи магазин перестал работать из-за наплыва желающих установить GTA V на свой ПК.
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Губернатор региона Александр Осипов в ходе оперативного совещания краевых властей поручил подготовить дошкольные учреждения края к «реальной работе» в течение недели.
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Сбербанк запустил вклад с самой высокой процентной ставкой

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На Сахалин приехали сразу шесть человек, больных коронавирусом. Сегодня их диагноз подтвердился лабораторно.
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Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
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Московским школьникам выставили годовые оценки

15 мая московским школьникам выставили годовые оценки.
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В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом

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Группа хакеров, называющие себя REvil, опубликовала часть компромата на президента США Дональда Трама.
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Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
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Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель

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Регионы ужесточат требования к торгующим спиртным барам в жилых домах

Около половины российских регионов готовятся ужесточить ограничения для заведений общепита, торгующих спиртными напитками в жилых домах.
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В Хакасии коронавирус выявлен у 642 человек

Общее число выздоровевших в Хакасии составило 230 человек. Всего по состоянию на 18 мая в Хакасии коронавирус выявлен у 642 человек.
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Политика

NBC: уволенный инспектор Госдепа вел расследование работы Помпео

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Минсельхоз не поддерживает предложение о приостановке действия постановления правительства, упрощающего доступ на российский рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных.
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Forbes перечислил самые недооцененные города России

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
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