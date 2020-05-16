Финансы

RT на русскомRT на русскомРоссия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза

Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское ведомство. Уточняется, что вложения снизились до $3,85 млрд.
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Россия в три раза снизила вложения в облигации США

РБКвчера в 19:33

Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза

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Известиявчера в 19:00

Россия снизила вложения в гособлигации США в три раза

РИА Новостивчера в 17:04
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Комментарии

Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Газета.Ru 06:52
3,1K
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
2K
Общество

На Госуслугах появилась форма для жалоб врачей об отсутствии выплат

Форма для жалоб врачей об отсутствии выплат появилась на портале Госуслуг. Об этом 16 мая сообщили в Минкомсвязи России.
Комсомольская правда 11:13
5
Политика

Опровергнута смерть Абдаллы бен Заида

Вести.Ru 11:25
4
Спорт

Врач баскетбольного ЦСКА умер от коронавируса

Говорит Москва 07:00
11
Происшествия

Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение

Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru вчера в 04:25
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Армия и оружие

Бредихин объяснил, зачем Турция наращивает армию боевиков в Сирии

Кроме Сирии Турция может использовать этих боевиков и в Ливии, и в других странах, где у Турции есть интересы, считает Бредихин.
iReactor 08:21
Происшествия

Суд арестовал зампреда пензенского правительства Бурлакова

Ленинский районный суд Пензы в субботу арестовал до 13 июля зампреда правительства области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 09:11
20
Общество

Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок

Чиновник пояснил, что при любой бесплатной раздаче возникает некий тёмный рынок, и это «не выход из положения».
Говорит Москва 06:00
76
Общество

В МГУ прокомментировали открытое письмо о домогательствах в вузе

Студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники МГУ имени М. В. Ломоносова написали открытое письмо против харассмента в университетской среде.
Аргументы недели 14 мая в 15:59
1K
Политика

Украина обновила санкционный список против российских организаций

Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС вчера в 16:45
1,1K
Футбол

В УЕФА готовы к сокращению городов, которые примут Евро-2020

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что в его организации будут готовы провести чемпионат Европы в меньшем количестве городов, чем было запланировано изначально.
RT на русском 12:05
Происшествия

В детской больнице на Васильевском охранники устроили поножовщину

В ночь на 16 мая в детской больнице №2 имени святой Марии Магдалины произошло чрезвычайное происшествие: подрались двое охранников.
Gazeta.SPb 12:21
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Путешествия

Туроператоры начали аннулировать туры за границу на июнь

Сегодня российские туроператоры начали аннулировать все туры на первый летний месяц.
Петербургский дневник вчера в 12:44
213
Общество

Канада начинает первые испытания вакцины от коронавируса

Минздрав Канады одобрил проведение первых испытаний вакцины от нового коронавируса.
ТАСС 11:49
1
Кино

Скучно и банально: новый фильм с Томом Харди не понравился зрителям

Телепрограмма вчера в 04:48
60
Здоровье

Коронавирус меняет свои проявления, переливание плазмы поможет не всем

Врачи изучают влияние коронавируса COVID-19 на организм заболевшего человека.
Вести.Ru 05:40
62
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru вчера в 08:59
866
Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет

Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям ряд поручений, в числе которых обеспечение сохранения режима самоизоляции для лиц старше 65 лет в связи с коронавирусом.
RT на русском 05:51
3,8K
Здоровье

Число случаев COVID-19 в Саратовской области превысило 1,4 тысячи

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Саратовской области превысило 1,4 тысячи, за сутки зарегистрировали 96 новых случаев, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 14 мая в 02:17
640
Единоборства

«РЕН ТВ» в прямом эфире покажет турнир UFC Fight Night 172

Телеканал РЕН ТВ сообщил, что покажет в прямом эфире турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 172.
Советский спорт вчера в 05:37
Общество

В Крыму с 18 мая отменят всеобщий режим самоизоляции

Пункт об обязательной самоизоляции для жителей Крыма исключен из новой версии указа главы республики Сергея Аксенова о введении режима повышенной готовности, вместо него добавлена рекомендация ограничить выход из дома без необходимости.
Интерфакс 02:54
437
Общество

Глава СК поручил проверить данные о невыплатах медикам в регионах

Сергей Коньков / Известия Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил обеспечить проверку сообщений о невыплатах денежных компенсаций медработникам и доложить о результатах.
РЕН ТВ вчера в 15:30
115
Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
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Здоровье

Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения.
Газета.Ru 14 мая в 20:53
3,1K
Футбол

Бундеслига возобновилась крупной победой «Боруссии» в рурском дерби

Дортмундская «Боруссия» в рурском дерби в рамках 26-го тура чемпионата Германии по футболу разгромила «Шальке» из Гельзенкирхена со счетом 4:0. Встреча состоялась в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» при пустых трибунах.
РБК 11:32
Армия и оружие

Из Сербии вернулись российские военные специалисты

Москва, 16 мая 2020, 18:03 — REGNUM На подмосковный аэродром «Чкаловский» 16 мая тремя военно-транспортными самолётами Ил-76 ВКС России из Сербии были доставлены более 40 военнослужащих и четыре единицы спецтехники сводного отряда Минобороны России, оказавшего помощь дружественной стране в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 11:03
17
Фигурное катание

Медведева назвала свой любимый прыжок в фигурном катании

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своём любимом прыжке на льду.
RT на русском 10:19
1
Здоровье

В Италии зафиксировали вспышку болезни Кавасаки у детей с COVID-19

Согласно публикации в научном издании The Lancet, за последние пять лет, с 1 января 2015 года по 17 февраля 2020 года, в педиатрическое отделение больницы в Бергамо поступили 19 детей с синдромом Кавасаки, а в период с 18 февраля по 20 апреля 2020 года — десять, при этом у восьми из них подтвердили наличие коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 10:49
5
Общество

Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей

Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 08:42
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