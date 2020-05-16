Финансы
RT на русскомРоссия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза
Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское ведомство. Уточняется, что вложения снизились до $3,85 млрд.
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Россия уменьшила вложения в государственные ценные бумаги США втрое
Московский Комсомолецвчера в 17:43
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СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»
Газета.Ru 06:52
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Вести.Ru 11:25
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Общество
СК проверит невыплаты компенсаций работающим с коронавирусом медикам
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителям подразделений в регионах организовать проверку невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом.
RT на русском вчера в 15:50
Общество
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
Кино
Режиссер ремейка «Суспирии» поставит новую версию «Лица со шрамом»
Кinomania вчера в 10:08
Происшествия
Неизвестные «заминировали» аэропорт, больницы и метро Москвы
Все станции московского метро, аэропорт Домодедово, родильные дома и инфекционные больницы получили сообщения о якобы заложенных бомбах в зданиях.
Газета.Ru 08:35
Здоровье
38 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае
По информации оперштаба на пятницу, 15 мая в Алтайском крае за сутки еще у 38 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com вчера в 03:21
Общество
На Госуслугах появилась форма для жалоб врачей об отсутствии выплат
Форма для жалоб врачей об отсутствии выплат появилась на портале Госуслуг. Об этом 16 мая сообщили в Минкомсвязи России.
Комсомольская правда 11:13
Хоккей
Евгений Тимкин подпишет контракт со СКА
Как стало известно «Чемпионату», нападающий Евгений Тимкин подпишет контракт с петербургским СКА.
Чемпионат 09:39
Общество
В Астраханской области начали снимать ограничения из-за коронавируса
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, началось в Астраханской области в субботу, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в обращении к жителям области, опубликованном на сайте администрации региона.
РИА Новости 10:22
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
Газета.Ru 07:04
Футбол
«Боруссия» разгромила «Шальке» в матче 26-го тура Бундеслиги
В первом поединке после возобновления сезона Бундеслиги дортмундская «Боруссия» одержала крупную победу над «Шальке».
RT на русском 11:21
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева: «Муж рэп читает, а диалог поддерживать уже сложнее»
«Муж умеет читать рэп, а вот диалог поддерживать ему уже сложнее», — пошутила Анастасия.
StarHit.ru вчера в 19:40
Общество
На Кубани лишили полномочий судью, назвавшуюся «супертелочкой»
OAnews вчера в 14:00
Происшествия
Отец Хабиба Нурмагомедова перенес инсульт
Вести.Ru 08:26
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
Происшествия
В Москве стритрейсеры устроили нелегальные гонки
В Москве сотни людей собрались в районе Киевского шоссе за аэропортом Внуково на нелегальные уличные гонки, сообщает 16 мая РЕН ТВ.
Известия 00:32
Политика
Путин раскритиковал чиновников за ситуацию с выплатами медикам
Президент пообещал подробно обсудить этот вопрос на следующей неделе Президент России Владимир Путин раскритиковал власти регионов за ситуацию с дополнительными выплатами медикам, непосредственно работающими с зараженными коронавирусом, сообщает РБК.
АМИТЕЛ вчера в 10:09
Игры
На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5
В Epic Games еще заявили, что популярная Fortnite в начале следующего года будет переведена на Unreal Engine 5. Напомним, новое поколение PlayStation 5 и Xbox Series X появится в продаже ближе к концу года.
Astera 14 мая в 07:11
Общество
Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса
«Сегодня в Словении складывается самая благоприятная эпидемиологическая обстановка в Европе, которая позволяет нам объявить о конце эпидемии»,— заявил премьер-министр Янез Янша (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ вчера в 06:17
Общество
Минтранс ожидает восстановления пассажиропотока на ЖД к осени
В настоящее время, по словам замминистра, пассажиропоток на ЖД страны в пригородном сообщении упал на 71 процент, а по маршрутам дальнего следования - на 74 процента по сравнению с данными прошлого года.
Комсомольская правда 09:05
Энергетика
Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа
По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru вчера в 14:33