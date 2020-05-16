Финансы
RT на русскомРоссия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза
Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское ведомство. Уточняется, что вложения снизились до $3,85 млрд.
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Россия уменьшила вложения в государственные ценные бумаги США втрое
Московский Комсомолец15 мая в 17:43
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В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
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Вести.Ru 15 мая в 08:59
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Газета.Ru вчера в 10:19
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Лоза восхитился патриотизмом участников Евровидения от Украины
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РИА Новости 07:06
Общество
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Министерство науки и высшего образования России рассматривает возможность выделения в вузах дополнительных бюджетных мест в вузах со следующего года.
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Самым эффективным способом защиты от заражения коронавирусом является соблюдение социальной дистанции.
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