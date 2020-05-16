с чего всё началось

Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское ведомство. Уточняется, что вложения снизились до $3,85 млрд.

Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза

Общество Более 1,6 тыс. российских военнослужащих заразились коронавирусом Количество заразившихся коронавирусом в период с марта по 15 мая в армии и военных учебных заведениях РФ составляет почти 3,3 тыс. человек, в том числе более 1,6 тыс. военнослужащих, говорится в опубликованном в субботу бюллетене Минобороны России. 260

Игры Фанаты уверены, что Capcom готовит ремейк Resident Evil 4 Фанаты усмотрели в рассказанном разработчиками намек на скорый выход ремейка Resident Evil 4. Так как они уверены, что раньше о таких связях информации не было, а значит сюжетные линии Resident Evil 4 пересмотрены, чего не стали бы делать, если бы не хотели выпустить обновленную игру. 2

Политика Путин потребовал не задерживать дополнительные выплаты врачам От чиновников президент потребовал разобраться с выплатами медикам, работающим с коронавирусными больными По мнению и требованию президента страны, решить вопрос о выплате дополнительных вознаграждений врачам, которые работают с коронавирусными пациентами, необходимо как можно быстрее. 4,1K

Политика Путин сообщил об открытии еще восьми медцентров Министерства обороны Президент России Владимир Путин сообщил об открытии еще восьми новых многофункциональных центров Министерства обороны для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает Life.ru. 25

Футбол Слуцкий: «Коронавирус может поставить крест на карьере футболиста» Известный российский специалист Леонид Слуцкий, ныне занимающий пост главного тренера казанского «Рубина», высказал свою точку зрения о том, как коронавирус может повлиять на карьеру футболиста.

Космос Возможность образования жизни на Марсе опровергли Как отмечается, на поверхности планеты могут появляться и сохраняться от 6 часов до пары дней соляные растворы, однако их температура также слишком низкая для образования жизни на Марсе, сообщает "Радиус". 3

Общество В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом В Москве за сутки умер 71 человек с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице. 328

Космос Молодой горячий нептун мигрировал к своей звезде Экзопланета K2-25b была открыта в 2015 году при помощи космического телескопа «Кеплер» и классифицирована как горячий нептун.

Космос Члены экипажа Crew Dragon ушли на предполетный карантин Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен в рамках подготовки к запуску пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) начали в среду предполетный карантин. 17

Происшествия В США разбился истребитель пятого поколения F-22 Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today. 356

Космос Астрономы предполагают, что Бетельгейзе образована слиянием звезд Новое исследование изучает идею о том, что Бетельгейзе сформировался в результате слияния двух звезд всего несколько сотен тысяч лет назад. 1

Армия и оружие Спутники SpaceX оказались «Черным валетом» Космические аппараты системы Starlink американской компании SpaceX поддерживают проект Blackjack («Черный валет») Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны Соединенных Штатов, сообщает Popular Mechanics. 2

Политика Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты» Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США. 1K

Общество Вновь открылись пляжи для посетителей в Греции Более 500 пляжей были открыты 16 мая в Греции из-за 40-градусной жары, которая побила 150-летний рекорд для текущего месяца, пишет ТАСС. 1

Общество Bloomberg изменил заголовок статьи о смертности после критики России Bloomberg во второй раз поменял название статьи о смертности от коронавируса в России после того, как заголовок раскритиковали в российском Министерстве иностранных дел. 1