с чего всё началось

Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское ведомство. Уточняется, что вложения снизились до $3,85 млрд.

Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза

Происшествия Прокуратура Владимирской области добилась перерасчета выплат медикам Прокуроры во Владимирской области добились перерасчета размера выплат медикам за работу с зараженными коронавирусом, сообщила прокуратура региона в субботу. 30

Происшествия В загоревшейся квартире на западе Москвы нашли тело убитой женщины Спасатели при тушении пожара в квартире на западе Москвы обнаружили тело убитой женщины.

Общество В Ленобласти ограничена работа торговых центров «Торговые центры площадью свыше 25 тыс. кв. м будут закрыты в районах, входящих в «первую» и «вторую» зоны», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Политика Во Франции призвали страны ЕС согласованно открывать границы Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что страны ЕС должны принимать решение об открытии границ согласованно.

Авто Chevrolet Niva официально переименован в Lada Niva В открытой базе Роспатента опубликовали одобрение типа транспортного средства на внедорожник Niva, у которого в графе «марка» теперь обновленное имя - Lada. 168

Театры Театральные премьеры в Петербурге перенесли на полгода Генеральный директор театра музыкальной комедии в Петербурге Юрий Шварцкопф сообщил, что все премьеры театра перенесли на полгода.

Здоровье Турция начнет принимать медицинских туристов из 31 страны Турция начинает возобновлять свою экономику и ослабляет ограничения на распространения коронавируса.

Гаджеты Камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду У фотохромного фильтра в камере нового смартфона OnePlus 8 Pro найдено необычное свойство - он позволяет "видеть" сквозь тонкий пластик, буквально просвечивая его насквозь. 56

Футбол Премьер-министр Италии разрешил командные тренировки с 18 мая Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что футбольные команды могут проводить командные тренировки с 18 мая.

Политика Обама заявил, что руководство США не ведает, что творит Пандемия коронавируса продемонстрировала, что американские власти не отдают себе никакого отчета в последствиях своих действий, заявил экс-президент США Барак Обама в видеообращении к выпускникам старших классов.

Финансы Спекулянты сократили ставку на снижение доллара до минимумов с марта Хедж-фонды и другие крупные спекулянты сократили короткие позиции по доллару США до минимального за 2 месяца значения, свидетельствует статистика Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Политика Постпред США в ОБСЕ перепутал снимок депортации крымских татар Постпред США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор перепутал в своем Twitter снимок в польском гетто с фото депортации крымских татар. 36

Происшествия Неизвестный заявил о минировании всех московских аэропортов Ранее представитель экстренных служб столицы сообщал РИА Новости, что все станции метрополитена, родильные дома и инфекционные больницы Москвы получили анонимные сообщения с угрозой "минирования". 68

Здоровье В Дагестане от внебольничной пневмонии умерло 657 человек От COVID-19 умерло 29 человек, от внебольничной пневмонии 657 человек. В борьбе с коронавирусом погибло и более 40 медицинских работников.

Экономика Глава МВФ предсказала долгое восстановление мировой экономики Мировая экономика сможет окончательно восстановиться от последствий пандемии не раньше, чем в 2022 году, даже при самых благоприятных обстоятельствах. 2

Транспорт Мост через Зею в Благовещенске могут закрыть в любой момент При появлении минимальных рисков для жизни и здоровья граждан мост через реку Зея будет полностью закрыт для движения в любой момент, начиная с сегодняшнего дня, — сообщили в мэрии Благовещенска. 8