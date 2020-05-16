Финансы

RT на русскомRT на русскомРоссия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза

Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское ведомство. Уточняется, что вложения снизились до $3,85 млрд.
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Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полку – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
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ФРС не исключает нового обвала на финансовых рынках

Обвал на финансовых рынках может снова повториться, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США по финансовой стабильности (.pdf).
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Придется признать. В ДНР поставили Киеву ультиматум по переговорам

Киеву придется считаться с мнением Донбасса по поводу решения конфликта, иначе украинские власти должны будут признать невыполнение Минских соглашений, сообщила глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова, пишет "NEWS.ru".
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Турция планирует начать принимать иностранных туристов с середины июня, первыми ожидаются гости из Китая, Южной Кореи и других азиатских стран, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.
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Военные США опубликовали данные об инцидентах с НЛО

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В субботу, 16 мая, в пригородах Петербурга эвакуировали только что открытые после частичного снятия ограничений торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко».
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Мозаику со Сталиным перенесли из главного храма Минобороны в музей

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Общество

Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам

Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
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Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО

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