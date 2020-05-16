Финансы
RT на русскомРоссия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза
Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское ведомство. Уточняется, что вложения снизились до $3,85 млрд.
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Россия уменьшила вложения в государственные ценные бумаги США втрое
Московский Комсомолецвчера в 17:43
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В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Общество
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
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Медведева рассказала, почему ушла от Тутберидзе к Орсеру
Российская фигуристка Евгения Медведева вспомнила свой переход от Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.
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Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полку – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
Газета.Ru 06:52
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ФРС не исключает нового обвала на финансовых рынках
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Коммерсантъ 12:02
Хоккей
СКА подписал контракт с экс-хоккеистом ЦСКА Веем
Газета.Ru 13:28
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В Донбассе обстреляли наблюдателей ОБСЕ
В Селе Березовское Луганской народной республики (ЛНР) представители наблюдательной миссии ОБСЕ попали под обстрел, сообщается 16 мая в отчете миссии.
ИА Красная Весна 11:16
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
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Бундеслига возобновилась крупной победой «Боруссии» в рурском дерби
Дортмундская «Боруссия» в рурском дерби в рамках 26-го тура чемпионата Германии по футболу разгромила «Шальке» из Гельзенкирхена со счетом 4:0. Встреча состоялась в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» при пустых трибунах.
РБК 11:32
Шоу-бизнес
Мечты сбываются: Плющенко выставил Рудковскую из дома
Скетч был озвучен культовым диалогом Винни-Пуха с Совой, а также песней Юрия Антонова «Мечта сбывается».
7Дней.ру 13:00
Общество
Канада начала первые испытания вакцины от коронавируса
Минздрав Канады одобрил проведение первых испытаний вакцины от нового коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо.
Профиль 12:31
Политика
Придется признать. В ДНР поставили Киеву ультиматум по переговорам
Киеву придется считаться с мнением Донбасса по поводу решения конфликта, иначе украинские власти должны будут признать невыполнение Минских соглашений, сообщила глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова, пишет "NEWS.ru".
Радио Sputnik 11:04
Политика
В ОАЭ опровергли сообщения о гибели главы МИД эмирата
Российская газета 11:46
Общество
Глава Минтранса описал два сценария восстановления авиаперевозок
Министр транспорта Евгений Дитрих озвучил два прогноза относительно того, как будет восстанавливаться авиаотрасль в России.
РИА Новости 12:34
Путешествия
Турция планирует в июне начать принимать иностранных туристов
Турция планирует начать принимать иностранных туристов с середины июня, первыми ожидаются гости из Китая, Южной Кореи и других азиатских стран, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.
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Футбол
У форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана выявлен коронавирус
Нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу по футболу Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 12:54
Происшествия
Охранники устроили поножовщину в детской больнице Петербурга
Два охранника устроили поножовщину в детской больнице святой Марии Магдалины в Петербурге.
ФАН 13:10
Армия и оружие
Военные США опубликовали данные об инцидентах с НЛО
ВМС США рассекретили документы о встречах пилотов с НЛО — неопознанными летающими объектами, сообщает New York Times.
Взгляд.ру вчера в 11:53
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
Киберспорт
Команда Newbee по Dota 2 получила бан за подставные матчи
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CyberSport.ru вчера в 05:24
Общество
«Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» эвакуировали
В субботу, 16 мая, в пригородах Петербурга эвакуировали только что открытые после частичного снятия ограничений торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:13
Общество
Мозаику со Сталиным перенесли из главного храма Минобороны в музей
Мозаику со Сталиным перенесли из главного храма Минобороны в музей.
Эхо Москвы 13:35
Наука
Найдено средство для полной блокировки коронавируса
РИА Новости 12:51
Здоровье
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru вчера в 12:19
Гаджеты
Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать одежду
Возможности камеры нового смартфона OnePlus 8 Pro были представлены экспертами на портале IXBT.
МонаВиста вчера в 10:02
Здоровье
На Кубани подтверждено более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Всего на территории Краснодарского края подтверждено 2 тыс. 510 положительных тестов на коронавирус, в том числе у 141 ребёнка.
REGNUM 05:40
Общество
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 11:10
Армия и оружие
Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО
Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что Россия ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, то есть так называемый Фареро-Исландский рубеж, расположенный между Великобританией, Исландией и Гренландией.
Газета.Ru 10:19