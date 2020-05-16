Финансы
RT на русскомРоссия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза
Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское ведомство. Уточняется, что вложения снизились до $3,85 млрд.
Читать в источнике
Оценить480
с чего всё началось
Россия в марте в три раза снизила вложения в государственные ценные бумаги США — до 3,85 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского Минфина. Это первое существенное сокращение российских вложений в американские гособлигации за последние месяцы.РИА Новости15 мая в 17:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Россия уменьшила вложения в государственные ценные бумаги США втрое
Московский Комсомолец15 мая в 17:43
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 23:20, Ашберн
Комментарии
Авто
Компания Nissan намерена закрыть свой бренд Datsun
Faktom вчера в 07:34
Здоровье
От коронавируса дома лечатся 11 амурчан
В каждом случае перевод на амбулаторное лечение принимал лечащий врач на основании результатов исследований.
Амурская правда 22:07
Футбол
Дель Пьеро попал в больницу из-за камня в почках
Экс-нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Италии по футболу Алессандро Дель Пьеро попал в больницу в Лос-Анджелесе с почечной коликой.
РИА Новости 18:41
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия 18:20
Гаджеты
Google Pixel 5 не получит флагман от Qualcomm и лишится Motion Sense
Смартфон Google Pixel 5 не будет укомплектован флагманским процессором от Qualcomm, а также останется без Motion Sense.
Дни24 11:14
Происшествия
В России продавали аппараты ИВЛ из 90-х по 700 тысяч рублей за штуку
В России продавали аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из 1990-х по 700 тысяч рублей за штуку. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Lenta.ru 20:12
Кино
Махершала Али предстал в образе Блэйда
Kinonews.ru 05:10
Политика
В Швейцарии впервые в истории страны грозит импичмент ее главному прокурору Михаэлю Лауберу
Слушания по вопросу об отставке прокурора Конфедерации запланированы на среду.
Эхо Москвы 23:15
Общество
Forbes перечислил самые недооцененные города России
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru 22:43
Армия и оружие
За два дня на бесчинства вояк ВСУ поступило полмиллиона жалоб
Министр обороны Украины Андрей Таран распорядился провести опрос среди населения незалежной для изучения общественного мнения о вооруженных формированиях.
КП - Донецк 13:30
Политика
ЦИК: дату голосования по поправкам в Конституцию определит президент
Новую дату голосования по поправкам в Конституцию определит президент России Владимир Путин, сообщил «РИА Новости» зампред Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.
Коммерсантъ вчера в 22:58
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о «супер-пупер-ракете» Трампа
Военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал о характеристиках «супер-пупер-ракеты», о которой сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Военное дело 10:07
Общество
Регионы ужесточат требования к торгующим спиртным барам в жилых домах
Около половины российских регионов готовятся ужесточить ограничения для заведений общепита, торгующих спиртными напитками в жилых домах.
Ведомости 19:53
Происшествия
Посол Китая в Израиле найден мертвым
Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИДа.
Коммерсантъ 05:01
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru 22:45
Наука
Объяснено отсутствие иммунитета к коронавирусу у части выздоровевших
По словам Барановой, ученые пока не очень хорошо понимает, насколько сильным и устойчивым является «противокоронавирусный» иммунитет у тех, кто перенес инфекцию COVID-19.
Lenta.ru 18:03
Общество
В правительстве Германии предостерегли от использования WhatsApp
Как сообщает Кельбер в письме, использование WhatsApp, принадлежащего компании Facebook, "исключено" для федеральных властей.
РИА Новости 10:18
Политика
Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости 09:50
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
Коммерсантъ вчера в 21:45
Политика
Трамп заявил о снижении числа заражений коронавирусом в США
«Число случаев коронавируса сильно снижается по всей территории Соединенных Штатов, за некоторыми исключениями», — написал американский лидер.
РБК 21:40
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Петицию с требованием запретить въезд в Европу и США российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Национальная служба новостей 09:09
Наука
Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование.
РИА Новости 17:52
Фигурное катание
Бестемьянова нашла виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Бывшая спортсменка Наталья Бестемьянова отреагировала на конфликт тренера Татьяны Тарасовой и ее бывшей ученицы Ирины Родниной, информирует Spоrt24.
ProstoProSport 06:09
Общество
Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли
Всего в опросе "Мегаплана" приняли участие 1620 линейных сотрудников, наемных руководителей и предпринимателей сегмента малого и среднего бизнеса, Легче всего, по мнению респондентов, кризис переживают игроки IT-индустрии (так считает 81,5%), телекоммуникационная отрасль (54,2%), а также медицина (37,1%).
РБК 22:30
Общество
Школы и детские сады возобновили работу в Сахалинской области
С 18 мая во всех районах Сахалинской области работу возобновили все школы и детские сады, сообщили в министерстве образования региона.
Известия 22:30
Происшествия
В подмосковном Дзержинском загорелись два бензовоза
В подмосковном Дзержинском на территории промзоны загорелись два бензовоза и десять контейнеров, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Московской области.
Газета.Ru 12:16
Общество
Глава ФРС не исключил падения ВВП США на 20%
ВВП США по итогам второго квартала 2020 года может упасть на 20%, а уровень безработицы - вырасти до 25%, заявил в воскресение в интервью телеканалу CBS глава Федеральной Резервной Системы (ФРС) Джером Пауэлл.
РИА Новости 21:07
Здоровье
Около 2 тысяч медиков в Подмосковье заболели коронавирусом
У почти 2 тысяч медицинских работников в Московской области выявлена коронавирусная инфекция COVID-19, 16 медиков скончались от последствий болезни.
RT на русском 21:41
Музыка
Группа Little Big нашла плюс в пандемии коронавируса
Таюрская, в свою очередь, добавила, что во время пандемии «для группы наконец настало время, когда можно творить без спешки» Little Big должна была представить Россию на «Евровидении-2020».
Lenta.ru вчера в 21:36