Финансы

RT на русскомRT на русскомРоссия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза

Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское ведомство. Уточняется, что вложения снизились до $3,85 млрд.
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с чего всё началось

Россия снизила вложения в гособлигации США в три раза

Россия в марте в три раза снизила вложения в государственные ценные бумаги США — до 3,85 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского Минфина. Это первое существенное сокращение российских вложений в американские гособлигации за последние месяцы.
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Россия уменьшила вложения в государственные ценные бумаги США втрое

Московский Комсомолец15 мая в 17:43

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РБК15 мая в 19:33

Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза

RT на русском15 мая в 17:31

Россия снизила вложения в гособлигации США в три раза

РИА Новости15 мая в 17:04
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Комментарии

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Экс-нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Италии по футболу Алессандро Дель Пьеро попал в больницу в Лос-Анджелесе с почечной коликой.
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Смартфон Google Pixel 5 не будет укомплектован флагманским процессором от Qualcomm, а также останется без Motion Sense.
Дни24 11:14
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В России продавали аппараты ИВЛ из 90-х по 700 тысяч рублей за штуку

В России продавали аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из 1990-х по 700 тысяч рублей за штуку. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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В Швейцарии впервые в истории страны грозит импичмент ее главному прокурору Михаэлю Лауберу

Слушания по вопросу об отставке прокурора Конфедерации запланированы на среду.
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Forbes перечислил самые недооцененные города России

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
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За два дня на бесчинства вояк ВСУ поступило полмиллиона жалоб

Министр обороны Украины Андрей Таран распорядился провести опрос среди населения незалежной для изучения общественного мнения о вооруженных формированиях.
КП - Донецк 13:30
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ЦИК: дату голосования по поправкам в Конституцию определит президент

Новую дату голосования по поправкам в Конституцию определит президент России Владимир Путин, сообщил «РИА Новости» зампред Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.
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Военный эксперт рассказал о «супер-пупер-ракете» Трампа

Военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал о характеристиках «супер-пупер-ракеты», о которой сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
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Регионы ужесточат требования к торгующим спиртным барам в жилых домах

Около половины российских регионов готовятся ужесточить ограничения для заведений общепита, торгующих спиртными напитками в жилых домах.
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Россиянам дали советы по избавлению от долгов

Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
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Наука

Объяснено отсутствие иммунитета к коронавирусу у части выздоровевших

По словам Барановой, ученые пока не очень хорошо понимает, насколько сильным и устойчивым является «противокоронавирусный» иммунитет у тех, кто перенес инфекцию COVID-19.
Lenta.ru 18:03
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В правительстве Германии предостерегли от использования WhatsApp

Как сообщает Кельбер в письме, использование WhatsApp, принадлежащего компании Facebook, "исключено" для федеральных властей.
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Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

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В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

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РИА Новости 09:20
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Трамп заявил о снижении числа заражений коронавирусом в США

«Число случаев коронавируса сильно снижается по всей территории Соединенных Штатов, за некоторыми исключениями», — написал американский лидер.
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Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек

Петицию с требованием запретить въезд в Европу и США российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
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Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19

Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование.
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Бестемьянова нашла виновных в конфликте Тарасовой и Родниной

Бывшая спортсменка Наталья Бестемьянова отреагировала на конфликт тренера Татьяны Тарасовой и ее бывшей ученицы Ирины Родниной, информирует Spоrt24.
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Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли

Всего в опросе "Мегаплана" приняли участие 1620 линейных сотрудников, наемных руководителей и предпринимателей сегмента малого и среднего бизнеса, Легче всего, по мнению респондентов, кризис переживают игроки IT-индустрии (так считает 81,5%), телекоммуникационная отрасль (54,2%), а также медицина (37,1%).
РБК 22:30
Общество

Школы и детские сады возобновили работу в Сахалинской области

С 18 мая во всех районах Сахалинской области работу возобновили все школы и детские сады, сообщили в министерстве образования региона.
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В подмосковном Дзержинском загорелись два бензовоза

В подмосковном Дзержинском на территории промзоны загорелись два бензовоза и десять контейнеров, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Московской области.
Газета.Ru 12:16
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Общество

Глава ФРС не исключил падения ВВП США на 20%

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РИА Новости 21:07
Здоровье

Около 2 тысяч медиков в Подмосковье заболели коронавирусом

У почти 2 тысяч медицинских работников в Московской области выявлена коронавирусная инфекция COVID-19, 16 медиков скончались от последствий болезни.
RT на русском 21:41
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Музыка

Группа Little Big нашла плюс в пандемии коронавируса

Таюрская, в свою очередь, добавила, что во время пандемии «для группы наконец настало время, когда можно творить без спешки» Little Big должна была представить Россию на «Евровидении-2020».
Lenta.ru вчера в 21:36
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