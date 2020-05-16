Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское ведомство. Уточняется, что вложения снизились до $3,85 млрд.

Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза

Культура В Сети появилось видео со съемок сериала «Сваты» Очень редкая видеозапись со съемок 7 сезона всеми любимого сериала «Сваты» появилась в фанатском Instagram-аккаунте.

Музыка «Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы. 10

Общество В России остановлен рост распространения коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России на сегодняшний день остановлен рост коронавируса. 488

Общество Врачи больницы в Чечне извинились за жалобы на нехватку средств защиты Несколько врачей и медсестер перепрофилированной под лечение больных с COVID-19 ЦРБ в Гудермесе извинились за то, что жаловались на нехватку средств защиты и отсутствие надбавок. 17

Происшествия СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка» Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление. 5,8K

Общество Главврача больницы в Армавире уволят после жалоб врачей Главного врача больницы в Армавире уволят из-за нарушений с выплатами медикам за работу с пациентами с коронавирусом, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края. 898

Футбол Форвард «Сельты» оштрафован на € 60 тыс. за нарушение карантина Руководство «Сельты» оштрафовало датского нападающего Пионе Систо на 60 тыс. за нарушение карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Mundo Deportivo.

Финансы Спекулянты сократили ставку на снижение доллара до минимумов с марта Хедж-фонды и другие крупные спекулянты сократили короткие позиции по доллару США до минимального за 2 месяца значения, свидетельствует статистика Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Политика Зеленский ввёл санкции против Эрмитажа и МГУ Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводятся санкции сроком на три года в отношении учреждений культуры и науки России. 1,2K

Биатлон Драчев разослал в регионы письма с критикой правления СБР Руководитель Союза биатлонистов России Владимир Драчев отправил во все региональные федерации письма, где подверг критике решения, принятые на последних заседаниях правления СБР.

Футбол Легионеры «Спартака» вернутся в Россию в начале следующей недели Иностранные футболисты и тренеры «Спартака» вернутся в Москву в начале следующей недели.

Шоу-бизнес Богомолов на самоизоляции «превратил Собчак в старуху» Телеведущая Ксенией Собчак приняла участие в седьмой серии нового сериала своего мужа Константина Богомолова «Безопасные связи».

Общество Россиянам предсказали аномально холодную погоду На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода. 981

Общество Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда". 2

Общество Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции». 915