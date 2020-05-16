Россия в марте 2020 года в три раза снизила вложения в государственные ценные бумаги США — до 3,85 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина. Это первое существенное сокращение вложений в гособлигаций США Россией за последние месяцы.

с чего всё началось

Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское ведомство. Уточняется, что вложения снизились до $3,85 млрд.

Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза

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