Финансы
RT на русскомРоссия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза
Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское ведомство. Уточняется, что вложения снизились до $3,85 млрд.
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с чего всё началось
Россия в марте 2020 года в три раза снизила вложения в государственные ценные бумаги США — до 3,85 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина. Это первое существенное сокращение вложений в гособлигаций США Россией за последние месяцы.РИА Новости17:04
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Комментарии
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».
РБК 13:21
Общество
На Кубани судью лишили полномочий за нецензурный тост на видео
Российская газета 09:42
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
Общество
Глава ВОЗ призвал уделить внимание воспалительному синдрому у детей
Женева, Швейцария, 15 мая 2020, 20:39 — REGNUM Срочно уделить внимание воспалительному синдрому у детей, зафиксированному в Европе и Северной Америке на фоне пандемии коронавируса, призвал всё мировое сообщество 15 мая генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве.
REGNUM 13:39
Общество
Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия 09:09
Происшествия
Беременная школьница из Красноярского края рассказала об изнасиловании
Беременная 13-летняя школьница из Красноярского края заявила, что стала жертвой изнасилования.
Газета.Ru 15:26
Экономика
Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита
В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
РБК вчера в 08:03
Армия и оружие
NI: Иран преуспел в модернизации старых советских танков
Модернизированные Ираном советские танки стали популярны на Ближнем Востоке и в странах Африки.
Российская газета 06:20
Политика
Посол России потребовал от NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе
Посол России в США Анатолий Антонов направил главному редактору газеты The New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию издания о смертности от коронавируса в России.
RT на русском вчера в 15:15
Общество
Беглов посетил госпиталь в «Ленэкспо» после жалоб пациентов
Питерские заметки 07:05
Политика
США анонсировали новые ограничения в отношении Huawei
США продолжат вводить ограничения на экспорт американских технологий для китайской компании Huawei, заявил 15 мая госсекретарь Майк Помпео.
Известия 17:43
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Здоровье
Власти решили пока не ослаблять в Алтайском крае режим ограничений
Вопрос о возможности снятия режима ограничений по коронавирусу в Алтайском крае обсуждали в пятницу, 15 мая, на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба.
Ugpressa.ru 14:32
Наука
Собаки подчиняются командам человекоподобных роботов
Discover24 05:30
Шоу-бизнес
Более ста поцелуев: Бен Аффлек, Лионель Месси и их подруги снялись в клипе про любовь
В описании под роликом сказано, что всего было отснято более ста поцелуев по всему миру.
Телепрограмма 11:19
Шоу-бизнес
Певица Валерия в самоизоляции стала похожей на Аллу Пугачеву
Некоторые отметили, что прическа Валерии очень похожа на ту, что у Примадонны – волосы взлохмачены, да еще глаза похожие, когда смотришь сквозь очки.
Московский Комсомолец 04:39
Армия и оружие
Посол США в Варшаве допустила размещение в Польше американского ядерного оружия
Посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер допустила, что американцы могут передислоцировать свое ядерное оружие из Германии в Польшу.
Коммерсантъ 16:08
Происшествия
Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение
Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru 04:25
Общество
РПЦ рассказала о судьбе мозаики со Сталиным из храма ВС
В Русской православной церкви приняли решение отказаться от мозаики с изображением генсека СССР Иосифа Сталина в главном храме Минобороны.
URA.Ru 18:32
Футбол
Левандовски назвал топ-5 лучших нападающих в мировом футболе
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оценил игру форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, а также составил топ-5 лучших нападающих в мировом футболе.
Metaratings 02:52
Путешествия
Туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь
Крупные туроператоры начали аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне.
Российская газета 13:56
Религия
В Черногории освободили епископа Иоанникия и других священников СПЦ
Как сообщало ИА REGNUM, полиция Черногории в ночь на 13 мая задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и других священников Сербской православной церкви на 72 часа за проведение собрания верующих во вторник на празднике Святого Василия Острожского.
REGNUM 18:39
Фигурное катание
Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru вчера в 16:24
Общество
Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 вчера в 14:21
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
Происшествия
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54