Финансы

RT на русскомRT на русскомРоссия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза

Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское ведомство. Уточняется, что вложения снизились до $3,85 млрд.
Читать в источнике
Комментировать26
с чего всё началось

Россия снизила вложения в гособлигации США втрое

Россия в марте 2020 года в три раза снизила вложения в государственные ценные бумаги США — до 3,85 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина. Это первое существенное сокращение вложений в гособлигаций США Россией за последние месяцы.
РИА Новости17:04

Подробнее о событии

Россия в марте сократила вложения в US Treasuries более чем в три раза

Интерфакс18:13

Россия более чем в три раза сократила вложения в американские госбумаги

ТАСС17:47

Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза

RT на русском17:31

РФ в три раза сократила вложения в ценные бумаги США

REGNUM17:34

Россия уменьшила вложения в государственные ценные бумаги США втрое

Московский Комсомолец17:43

Россия стала в три раза меньше вкладываться в гособлигации США в марте 2020 года

Газета.Ru17:28

Россия снизила вложения в гособлигации США втрое

РИА Новости17:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 18:53, Ашберн

Комментарии

Общество

В Черногории освободили епископа Иоанникия и других священников СПЦ

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Черногории в ночь на 13 мая задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и других священников Сербской православной церкви на 72 часа за проведение собрания верующих во вторник на празднике Святого Василия Острожского.
REGNUM 18:39
Политика

Трамп заявил, что вакцина от коронавируса может быть бесплатной

Вашингтон, 16 мая 2020, 00:49 — REGNUM Вакцина от нового коронавируса, которую разрабатывают американские специалисты, может распространяться в будящем бесплатно, заявил президент США Дональд Трамп 15 мая в ходе пресс-конференции.
REGNUM 17:49
1
Футбол

РФС решил возобновить чемпионат России по футболу с 21 июня

Исполком РФС в пятницу принял решение, которого российский футбольный мир ждал с замиранием сердца - чемпионат России, впервые в истории приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.
РИА Новости 08:05
63
Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
456
Технологии

Немезиса в ремейке Resident Evil 3 изменили для связи с Resident Evil 4

По словам разработчиков, изменения в умениях Немезиса реализовали для выстраивания более чёткой связи с Лас-Плагас в Resident Evil 4. Вдобавок разработчики хотели, чтобы Немезис и Мистер Икс в ремейках больше отличались друг от друга — Немезиса хотели сделать куда более серьёзным противником.
Игромания.ру 10:35
1
Происшествия

В США разбился истребитель F-22

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor ВВС США разбился во Флориде.
Коммерсантъ 15:40
274
Общество

На Кубани судью лишили полномочий за нецензурный тост на видео

Российская газета 09:42
699
Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru 15:43
538
Общество

Костромским магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок

Кассиры в костромских магазинах теперь официально могут не обслуживать людей без масок - сообщает Национальная служба новостей.
k1news.ru 04:12
982
Общество

В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском вчера в 13:32
5,3K
Энергетика

Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 11:23
779
Общество

Ермак ожидает, что в Калининградскую область поедут туристы-мизантропы

Новый Калининград После снятия ограничений по коронавирусу спрос на туристические услуги и портрет туриста, приезжающего в Калининградскую область, серьёзно изменится.
Новый Калининград.Ru 15:34
2
Здоровье

В Санкт-Петербурге выписали первого лечившегося плазмой пациента

В Санкт-Петербурге выписали первого пациента, которому перелили плазму ранее излечившегося от коронавируса донора.
ФедералПресс вчера в 15:40
27
Наука

Объяснено движение северного магнитного полюса Земли в сторону России

Исследователи из Датского технического и Лидского университетов разработали теорию, объясняющую, почему Северный магнитный полюс Земли дрейфовал из Канады в Россию.
Индикатор вчера в 06:28
13
Фигурное катание

Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru вчера в 16:24
2
Гаджеты

Samsung представила уникальный квантовый смартфон Galaxy A Quantum

В бизнес-партнерстве с корейским мобильным оператором SK Telecom компания Samsung Electronics представила первый в мире квантовый смартфон Galaxy A Quantum.
Anonsens вчера в 14:15
3
Общество

Еще 74 пациента с коронавирусом умерли в Москве

"В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 16:26
231
Общество

Россия обжаловала решение суда в Гааге по выплате акционерам ЮКОСа

Министерство юстиции России обжаловало решение Апелляционного суда в Гааге по выплате бывшим акционерам ЮКОСа $57 млрд.
Телеканал RTVI 06:33
761
Политика

Путин возмутился «бюрократической канителью» вокруг выплат медикам

В начале следующей недели глава государства подведет итоги по всем регионам по выполнению поручения по выплате апрельских надбавок медикам за работу с больными коронавирусом.
Российская газета 07:31
46
Гаджеты

«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
27
Авто

Легальный ВАЗ-2103 с «автоматом» продают за 1,2 млн рублей

На популярном сайте объявлений появилось одно из уникальных предложений: ВАЗ-2103 с автоматической коробкой передач.
Российская газета 04:02
7
Гаджеты

Еще 12 смартфонов Huawei и Honor обновились до EMUI 10.1

Еще 12 смартфонов, выпускаемых под китайскими брендами Huawei и Honor, получили обновление оболочки EMUI до 10.1.
Актуальные Новости 12:48
Авто

Компания Hyundai рассказала о новых моделях для России

Издание «Известия» сообщает о том, что компания Hyundai, несмотря на пандемию, сохраняет планы по выводу на российский рынок новых моделей.
Тарантас Ньюс 10:05
7
Общество

Китай ответит на санкции США, введенные против компании Huawei

Пекин, 15 мая 2020, 16:20 — REGNUM В ответ на ограничения, введённые Вашингтоном в сферу закупок американских микрочипов для нужд китайской компании Huawei в Пекине готовят санкции против американских компаний Apple, Cisco Systems, Qualcomm и "Боинг", сообщает 15 мая издание Global Times Более подробно ответные санкции Китая будут описаны позднее, после окончания их проработки.
REGNUM 09:20
23
Армия и оружие

Военный эксперт раскрыл характеристики «супер-пупер ракеты» Трампа

"Супер-пупер-ракета", о которой заявил в пятницу президент США Дональд Трамп, представляет собой гиперзвуковую ракету AGM-183A, создаваемую в интересах американских военно-воздушных сил.
ТАСС 17:38
Политика

Зеленский снял санкции с Муссолини и российского ПО

Президент Украины Владимир Зеленский снял санкции с 57-летней Алессандры Муссолини, внучки фашистского диктатора XX века Бенито Муссолини.
ТВ Центр 10:04
Политика

В США пригрозили «Газпрому» жесткими санкциями

Если «Газпром» завершит строительство газопровода «Северный поток-2», то его в полной мере коснутся санкции США, которые были приняты в декабре.
Lenta.ru 08:40
329
Игры

На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5

Astera вчера в 07:11
121
Экономика

Путин поручил списать к 1 июня налоги для малого бизнеса и НКО

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить списание налогов за II квартал для малого бизнеса и НКО к 1 июня, пишет ТАСС.
Общественное телевидение России 15:27
4
Путешествия

Туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь

Крупные туроператоры начали аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне.
Российская газета 13:56
113
Как работают Яндекс.Новости?
Главное