с чего всё началось

Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское ведомство. Уточняется, что вложения снизились до $3,85 млрд.

Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза

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Космос Запуск секретного американского космоплана пришлось отложить Запуск американской тяжелой ракеты-носителя Atlas 5 с космопланом X-37B отложили на сутки из-за погоды на космодроме на мысе Канаверал, сообщила компания United Launch Alliance (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin). 13

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Технологии Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя. 65

Политика В Сирии прокомментировали сообщения об отставке Асада Представители сирийской оппозиции, утверждающие, что президент Башар Асад может уйти в отставку, выдают желаемое за действительное, заявил РИА Новости секретарь сирийского оппозиционного движения "Народная дипломатия" Махмуд Афанди. 2

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Происшествия Во Франции арестован финансист геноцида в Руанде Париж, 16 мая 2020, 19:52 — REGNUM Власти Франции арестовали Фелисьена Кабугу, обвиняемого в финансировании геноцида 1994 года в Руанде, 16 мая сообщает Agence France-Press. 1