Финансы
RT на русскомРоссия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза
Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское ведомство. Уточняется, что вложения снизились до $3,85 млрд.
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с чего всё началось
Россия в марте в три раза снизила вложения в государственные ценные бумаги США — до 3,85 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского Минфина. Это первое существенное сокращение российских вложений в американские гособлигации за последние месяцы.РИА Новостивчера в 17:04
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Россия уменьшила вложения в государственные ценные бумаги США втрое
Московский Комсомолецвчера в 17:43
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Комментарии
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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Фигурное катание
Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru 14 мая в 16:24
Здоровье
В Омской области умер еще один пациент с коронавирусом
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Омскрегион 02:44
Общество
В Москве выявили 3505 случаев заражения коронавирусом
Четвертый день подряд новых выявленных случаев COVID-19 в Москве меньше 5 тысяч - 3505, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России.
РИА Новости 03:39
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Как сообщала «АиФ Дагестан», 8 апреля президент РФ предложил установить доплаты для врачей 80 тыс. рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тыс. рублей, для младшего медперсонала — 25 тыс. рублей в месяц.
АиФ Дагестан вчера в 09:46
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Препарат, получивший название STI-1499, представляет собой одно из десятка антител (то есть иммунных клеток, нейтрализующих патогенные микроорганизмы вроде того же коронавируса), которые, как обнаружила компания, оказывают определенное воздействие на коронавирус.
Московский Комсомолец 03:54
Общество
В Крыму отменили режим самоизоляции
Режим самоизоляции действует в Крыму с 3 апреля. В регионе зафиксировано 245 случаев COVID-19, два человека умерли.
Коммерсантъ 00:48
Транспорт
С 18 мая маршрутки возвращаются на улицы Волгограда
Отмечается, что микроавтобусы не поедут по улицам имени Землячки, Исторической и проспекту имени Жукова.
Волгоградская правда 01:38
Общество
В России за сутки коронавирусом заразились 9,2 тыс. человек. Это минимум с 1 мая
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 9 200, что стало самым низким показателем с 1 мая.
ТАСС 03:36
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в США и России
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сравнила две системы здравоохранения — российскую и американскую, чтобы понять, как страны справляются со всеми вызовами пандемии.
Невские Новости вчера в 00:57
Происшествия
В Ленобласти 5-летнего ребенка искусала сторожевая собака
По предварительным данным полиции, около 15:30 15 мая на въезде в СНТ, расположенное в поселке Гончарова, ребенка покусала сторожевая собака.
Петербургский дневник 04:02
Политика
Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
RT на русском вчера в 18:32
Экономика
Путин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 16:00
Общество
Еще 1470 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
В Москве вылечились от коронавируса еще 1470 пациентов. Такими данными в субботу, 16 мая, поделилась заммэра столицы Анастасия Ракова.
Известия 02:50
Происшествия
Заместитель гендиректора «Ленэнерго» арестован по делу о мошенничестве
Суд Санкт-Петербурга арестовал до 12 июля заместителя генерального директора ПАО "Ленэнерго" Алексея Горячева по делу о мошенничестве с ущербом в сумму более 131 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов города в пятницу.
Интерфакс вчера в 13:48
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Дети развлекли Галкина и Пугачеву танцами
Шоумен Максим Галкин выложил на свою страницу в Instagram, на кадрах которого семилетние Гарри и Лиза развлекают своих звездных родителей зажигательными танцами.
Территория новостей 14 мая в 13:00
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
Армия и оружие
Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО
Россия наращивает свое присутствие в Арктике, что ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, или Фареро-Исландский рубеж, находящийся между Гренландией, Исландией и Великобританией.
РБК 04:10
Общество
В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
Происшествия
В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом
В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:01
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru вчера в 11:09
Общество
В Астрахани отменили пропускной режим
Пропускной режим для лиц моложе 65 лет отменён.
Канал 7+ 03:45
Хоккей
TSN представил символическую сборную Канады всех времён
Спортивный телеканал TSN представил свою версию символической сборной Канады всех времён.
Чемпионат 03:50
Политика
Роскосмос пригласил руководство NASA в Россию для обсуждения проектов
Роскосмос пригласил руководство американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) для обсуждения широкого круга проектов и ждет положительного ответа.
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Общество
Во Владимирской области выявлено 65 новых случаев коронавируса
Предприняты все необходимые меры, по определению круга лиц, с которыми они контактировали на территории области.
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Кино
Финальные эпизоды сериала «Сверхъестественное» выйдут осенью
Газета.Ru вчера в 10:47
Здоровье
За сутки коронавирус обнаружен у 112 жителей Ростовской области
Новые новые случаи зафиксированы в 24 городах и районах Ростовской области.
Rostof.ru 04:05
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Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru 14 мая в 15:57