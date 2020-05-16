Финансы
RT на русскомРоссия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза
Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское ведомство. Уточняется, что вложения снизились до $3,85 млрд.
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Россия уменьшила вложения в государственные ценные бумаги США втрое
Московский Комсомолецвчера в 17:43
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В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
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Продюсер «Пиратов Карибского моря» не уверен, вернется ли Джонни Депп в новом фильме
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Число случаев COVID-19 в Саратовской области превысило 1,4 тысячи
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Саратовской области превысило 1,4 тысячи, за сутки зарегистрировали 96 новых случаев, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
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Иван Ургант трогательно поздравил свою дочь Нину с 12-летием
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