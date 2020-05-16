Финансы

RT на русскомRT на русскомРоссия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза

Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское ведомство. Уточняется, что вложения снизились до $3,85 млрд.
Читать в источнике
Комментировать62
с чего всё началось

Россия снизила вложения в гособлигации США втрое

Россия в марте 2020 года в три раза снизила вложения в государственные ценные бумаги США — до 3,85 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина. Это первое существенное сокращение вложений в гособлигаций США Россией за последние месяцы.
РИА Новости17:04

Подробнее о событии

Россия в 4 раза снизила вложения в облигации США

РБК19:33

Россия в марте сократила вложения в US Treasuries более чем в три раза

Интерфакс18:13

Россия стала в три раза меньше вкладываться в гособлигации США в марте 2020 года

Газета.Ru17:28

Россия уменьшила вложения в государственные ценные бумаги США втрое

Московский Комсомолец17:43

Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза

RT на русском17:31

Россия более чем в три раза сократила вложения в американские госбумаги

ТАСС17:47

Россия снизила вложения в гособлигации США втрое

РИА Новости17:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 20:33, Ашберн

Комментарии

Экономика

Потребительское кредитование в России пережило шок

В России в апреле 2020 года выдача кредитов на покупку потребительских товаров снизилась до 580 тысяч кредитов.
Вести.Ru вчера в 07:58
Общество

В США зафиксировали более 200 случаев воспалительного синдрома у детей

Более 200 случаев возникновения у детей синдрома системного воспалительного ответа, предположительно связанного с COVID-19, наблюдаются по меньшей мере в 20 штатах США, передает ABC News со ссылкой на собственные подсчеты.
РИА Новости 18:01
18
Экономика

В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа

За год с августа прошлого года может закрыться миллион малых предприятий, заявил глава "Опоры России" Александр Калинин в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости 18:34
1
Политика

Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США

Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
РБК 00:56
1,4K
Игры

Графику на основе Unreal Engine 5 показали для PlayStation 5

Компания Epic Games показала техническую демо-версию технологии Unreal Engine 5 для платформы PlayStation, выложив на YouTube видео под названием Lumen in the Land of Nanite.
Naked Science вчера в 04:07
121
Игры

В Epic Games Store началась распродажа с купонами на ₽650

Помимо раздачи GTA V, в Epic Games Store стартовала распродажа, в рамках которой выдаются скидочные купоны на ₽650.
CyberSport.ru вчера в 13:30
832
Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

«11 мая 2020 г. на 78 году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино, актриса театра «Киноактер», Заслуженная артистка России Алла Дмитриевна Мещерякова», — такое сообщение появилось сегодня на официальном сайте Союза кинематографистов России.
Вокруг ТВ вчера в 07:25
89
Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
2,5K
Политика

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с выплатами медикам

Президент России высказался по ситуации с денежными выплатами медикам, работающим с коронавирусными больными.
ГТРК Марий Эл 10:06
3,9K
Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
2,8K
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru 08:59
721
Политика

Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском 15:26
238
Шоу-бизнес

Популярная актриса снялась в нижнем белье в опустевшем метро

Lenta.ru 04:50
1
Энергетика

Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель

Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая.
REGNUM 04:56
6
Футбол

Чемпионат РФ по футболу возобновится 21 июня

В Германии игры возобновятся уже с 16 мая. Матчи также будут проводиться с пустыми трибунами. В июне вернется английская премьер-лига.
Дни24 08:36
63
Религия

В Черногории освободят сербского епископа и священников

В Черногории из-под стражи освободят епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и священников Сербской православной церкви (СПЦ).
ТК Звезда 19:03
Общество

В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом

В Москве умерли еще 74 пациента с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы.
Lenta.ru 16:28
241
Армия и оружие

Пушков напомнил послу США в Польше про угрозу «ядерной зимы»

Российский сенатор Алексей Пушков в своем твиттере раскритиковал посла США в Польше Джоржетт Мосбахер за ее предложение разместить ядерное оружие и напомнил об угрозе ядерной зимы.
РИА Новости 19:23
Общество

Россия обжаловала решение суда в Гааге по выплате акционерам ЮКОСа

Министерство юстиции России обжаловало решение Апелляционного суда в Гааге по выплате бывшим акционерам ЮКОСа $57 млрд.
Телеканал RTVI 06:33
763
Авто

BMW M3 актера Пола Уокера выставлена на продажу

Интересно, что в январе новых хозяев нашли еще две M3 актера — белая модель 1991 года, проданная за 220 тысяч долларов и более раннее купе 1988 года за 165 тысяч долларов.
Авторамблер вчера в 04:52
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
1,9K
Политика

В NASA скорректировали позицию относительно участия России в лунном проекте

Напомним, в начале мая агентство Reuters сообщало, что документ станет отправной точкой для создания вокруг будущих баз на Луне «зон безопасности», которые «предотвратят вмешательство со стороны стран-конкурентов или компаний, работающих в непосредственной близости» при реализации проекта по добыче ресурсов.
REGNUM 19:35
1
Общество

Минобрнауки прокомментировало информацию о домогательствах МГУ

Известия 11:41
990
Здоровье

Власти решили пока не ослаблять в Алтайском крае режим ограничений

Эпидемиологическая обстановка в Алтайском крае пока не позволяет смягчить режим ограничительных мероприятий, сообщил губернатор региона Виктор Томенко.
Ugpressa.ru 14:32
6
Наука

Малярийный паразит ориентируется на свои внутренние часы

Исследователи из университета Дьюка выяснили, что малярийный паразит имеет свои внутренние часы и не ориентируется на циркадные ритмы организма носителя.
Faktom 07:48
1
Наука

«Кризис будет намного глубже, чем в 2009 году»

Почему «коронавирусный» кризис на самом деле системный, как теперешний провал может помочь выйти из многолетней стагнации, почему рост цен на нефть нас уже не радует, в чем заключается недостаток многих мер господдержки и какой будет наша «новая реальность» по мнению академиков РАН, читайте в материале Indicator.Ru.
Индикатор вчера в 15:00
3
Общество

Первая страна в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса

Правительство Словении объявило об окончании эпидемии коронавируса в стране.
Дни.ру 10:20
105
Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
500
Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru 15:43
598
Игры

Valve добавила в Half-Life: Alyx поддержку инструментов и модов из Мастерской Steam

Разработчики Half-Life: Alyx включили полноценную поддержку модификаций из Мастерской Steam.
CyberSport.ru 17:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное