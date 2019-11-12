Экономика
РБКРоссия в полтора раза увеличила импорт драгоценностей
По оценке FinExpertiza, крупнейшим импортером в Россию ювелирных изделий является Италия. За первые восемь месяцев 2019 года из этой страны в Россию ввезли ювелирные изделия общей стоимостью $50,4 млн. За тот же срок из Китая было ввезено ювелирных изделий на $35 млн, а еще на $21,2 млн бижутерии.
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Армия и оружие
«Русских витязей» вооружили истребителями Су-35С
Телеканал 360° 10:05
Наука
Представлены самые интересные номинации Шнобелевской премии 2019
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OAnews 13:28
Политика
В Киеве заявили об отсутствии препятствий для нормандского саммита
«Были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандском формате на высшем уровне — разведение сил и средств в районе населённых пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении», — написала она в Facebook.
RT на русском 10:44
Экономика
Бюджет ХМАО пополнился на 11,4 млрд рублей
Окончательный показатель бюджета равняется 262, 5 миллиардам рублей, а дефицит равен 13,6 миллиардам.
Вестник 00:50
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Шоу-бизнес
МакSим заподозрили в гормональной терапии из-за отекшего лица
На днях же у фанатов появился новый повод для беспокойства: в Сеть попал ролик, на котором певицу едва можно узнать из-за сильного отека, искажающего черты лица.
StarHit.ru 11:00
Экономика
Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян
Рост цен на еду стал беспокоить россиян в июле—сентябре 2019 года меньше, чем в предыдущем квартале, хотя причиной тревоги его назвали большинство — 25% респондентов (во втором квартале — 27%).
РБК 16:00
Происшествия
СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.
Gazeta.SPb 03:39
Политика
Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Известия 14:09
Политика
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
РИА Новости 11:42
Шоу-бизнес
Дорогу к могиле звезды «Собачьего сердца» Толоконникова в Москве забыли через два года
Могила актера Владимира Толоконникова, исполнившего роль Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме по произведению Михаила Булгакова "Собачье сердце", оказалась в забытьи через два года после его смерти.
Народные новости 11:32
Общество
Губернатор Алтайского края доложил Медведеву о реализации нацпроектов
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко доложил премьеру РФ Дмитрию Медведеву о ходе реализации нацпроектов в возглавляемом им регионе.
РИА Новости 09:37
Интернет
Facebook объявила о запуске онлайн-платежей
Компания Facebook анонсировала запуск системы онлайн-платежей Facebook Pay, которая будет работать в основной соцсети, а также в приложениях Messenger, Instagram и WhatsApp.
Телеканал RTVI 14:14
Футбол
Александр Точилин: «В футбол играть умеем»
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в интервью «СЭ» отметил, что его команда умеет играть в футбол.
Спорт-Экспресс 18:45
Политика
Сенатор Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:05
Общество
Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform 03:00
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
РИА Новости 07:56
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 06:50
Кино
Обновлённые «Ангелы Чарли» появятся в прокате с 14 ноября
Профиль 10 ноября в 05:55
Политика
При строительстве космодрома «Восточный» Путин указал на воровство
В ходе совещания с членами правительства Владимир Путин заявил о хищениях при строительстве космодрома «Восточный».
Моя Москва.онлайн вчера в 05:03
Политика
Депутаты Мосгордумы потребовали проверить прокурора Москвы
Депутаты Мосгордумы Максим Круглов («Яблоко») и Елена Шувалова (КПРФ) потребовали проверить информацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального об имуществе прокурора Москвы Дениса Попова, говорится в Twitter господина Навального.
Коммерсантъ 17:05
Энергетика
МЭА назвало количество людей в мире без доступа к электричеству
Эксперты агентства уточняют, что на данный момент 600 миллионов человек в странах Африки к югу от Сахары не имеют доступа к электричеству.
ПРАЙМ 19:16
Армия и оружие
В Пентагоне назвали Китай и Россию главными угрозами для США
Не самые дружественные в отношении Москвы настроения и попытки увидеть российского врага и "влияние" во всём по-прежнему не отпускают руководство США, которое по-прежнему считает Россию, а также Китай главными угрозами.
Life.ru 17:30
Экономика
В России резко вырос объем взысканий за некачественный бензин на АЗС
Объем оборотных штрафов, выписанных за продажу некачественного топлива на российских АЗС, резко вырос.
Известия 18:47
Спорт
Ласицкене не вошла в число претенденток на звание легкоатлетки года
Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене не вошла в число пяти претенденток на звание лучшей легкоатлетки года.
News.ru 09:18
Политика
Вице-премьер Украины заявил о готовности к снятию санкций с России
Как отметил Кулеба, в случае такого решения в отношении санкций «лавина «зрады» сойдёт однозначно».
RT на русском 04:44
Происшествия
В Ставрополе ищут пропавшую 16-летнюю школьницу
Полиция в Ставрополе ищет пропавшую 16-летнюю девочку, которая утром в понедельник вышла из дома и до сих пор не вернулась, сообщает ГУ МВД по Ставропольскому краю.
РИА Новости 00:41
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко показала беременный живот в купальнике
Беременная вторым ребенком модель Анастасия Костенко показала округлившийся живот в купальнике.
Актуальные Новости 13:00