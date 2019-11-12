Общество
РБКРоссия в полтора раза увеличила импорт драгоценностей
По оценке FinExpertiza, крупнейшим импортером в Россию ювелирных изделий является Италия. За первые восемь месяцев 2019 года из этой страны в Россию ввезли ювелирные изделия общей стоимостью $50,4 млн. За тот же срок из Китая было ввезено ювелирных изделий на $35 млн, а еще на $21,2 млн бижутерии.
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 05:28, Ашберн
Происшествия
Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области
Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:27
Происшествия
Обвиняемый в расчленении девушки историк не захотел обжаловать арест
Задержанный за убийство бывшей студентки доцент СПбГУ Олег Соколов решил не обжаловать постановление суда о его аресте.
Газета.Ru 05:17
Армия и оружие
Израиль уничтожил одного из лидеров «Исламского джихада»
Массированная атака стала ответом на удары израильской армии по позициям командования группировки "Исламский джихад" (деятельность террористической организации запрещена в России, - прим. ред.). Один из лидеров был убит во вторник ночью в секторе Газа.
ТВ Центр вчера в 03:53
Кино
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Телепрограмма 00:36
Экономика
Российский рынок акций обеспечил инвесторам самый высокий доход в мире
Российский рынок акций с начала года обеспечил инвесторам самый большой доход по сравнению с остальными рынками мира, сообщил РБК стратег Сбербанка по рынку ценных бумаг Коул Эйксон.
РБК 00:00
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
На Урал и Сибирь надвигается аномально холодная погода — во второй половине текущей недели на восточной территории России ожидается арктический антициклон.
Lenta.ru 00:24
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
Вести.Ru 04:29
Общество
Два человека погибли в пострадавшей от наводнения Венеции
Два человека погибли на острове Пеллестрина в коммуне Венеция из-за рекордного подъема воды. Об этом сообщает агентство ANSA.
РБК 04:46
Общество
В Челябинске назвали аэропорт именем «Игорь»
Минувшей ночью челябинскому аэропорту дали ламповое название «Игорь» (на самом деле Игорь Курчатов).
Подъём 03:40
Армия и оружие
Фрегат «Маршал Шапошников» вышел из сухого дока после модернизации
На текущий момент корабль вышел из сухого дока и готовится к тестированию главной энергоустановки.
ГЛАС.RU 05:06
Политика
СМИ Китая предупредили НАТО о последствиях противостояния с Пекином
Авторы подчеркивают, что в НАТО обеспокоены ситуацией с «подъемом» Китая, который расценивается как угроза для членов альянса.
Известия 01:26
Политика
Киев потребует от ЕС компенсаций за отмену санкций против России
Киев потребует от Евросоюза максимальных компенсаций за отмену санкций в отношении России.
Профиль вчера в 06:26
Общество
Стал известен размер пособия по беременности и родам на 2020 год
Максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет с 1 января, информирует РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования (ФСС).
Газета.Ru 04:25
Происшествия
Сестры Хачатурян глумились над отцом, кормив его собачьей едой
ТВ Центр вчера в 12:18
Общество
КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров
Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
RT на русском вчера в 01:31
Кино
Ремейку «Русалочки» нашли нового принца Эрика
Фильм Про 03:22
Общество
Верховный суд усилил защиту подавших декларации об амнистии капиталов
Верховный суд России усилил защиту предпринимателей, подавших декларации в рамках закона об амнистии капиталов.
ТАСС 04:32
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Происшествия
В Москве задержали третьего фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда
Следователи задержали в московском аэропорту Внуково третьего фигуранта уголовного дела об угрозах убийством судье Мосгорсуда Евгения Ерзунова.
RT на русском 05:07
Шоу-бизнес
Вдова Магомаева экстренно госпитализирована
РЕН ТВ вчера в 01:11
Кино
Названы новые супергерои, которые появятся в фильмах Marvel
Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя. Об этом сообщило издание Independent.
Телеканал 360° 11 ноября в 21:17
Происшествия
Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram
В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
Экономика
Казанские перевозчики начали продавать новые автобусы из-за убытков
В ответе приводятся и слова Руслана Юсупова, заместителя директора «Байлык № 3», о том, что ряд руководителей частных ПАТП уже выставил на продажу новые автобусы и их продают в другие регионы.
Татар-информ 03:40
Экономика
Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей
«Aliexpress Россия» – совместное предприятие Alibaba, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций, его создание завершилось в октябре 2019 г. Ранее сервис «Яндекс.Касса» оценил, что траты россиян на распродажах к 11 ноября в 2019 г. выросли в 17 раз по сравнению с обычными днями, число заказов – в 9,2 раза.
Ведомости 05:00
Экономика
Сбербанк опробует доставку карт клиентам
Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку.
Интерфакс вчера в 02:35
Гаджеты
Использование компьютеров Mac делает сотрудников более счастливыми
В 2015 году компания IBM разрешила своим сотрудникам использовать компьютеры Mac.
iXBT.com вчера в 17:17
Футбол
Модрич получил награду Golden Foot
Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич стал лауреатом премии Golden Foot, которая вручается игрокам старше 29 лет за вклад в развитие футбола.
RT на русском вчера в 16:44
Происшествия
ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете
Российская газета 02:25