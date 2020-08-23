Россия в разы увеличила поставки растительного масла в Индию

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За первые шесть месяцев 2020 года российским экспортерам удалось серьезно увеличить поставки растительного масла в Индию. Об этом в интервью "РГ" рассказал торговый представитель РФ в этом стране Александр Рыбас.