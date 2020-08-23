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Российская газета
Российская газета

Россия в разы увеличила поставки растительного масла в Индию

За первые шесть месяцев 2020 года российским экспортерам удалось серьезно увеличить поставки растительного масла в Индию. Об этом в интервью "РГ" рассказал торговый представитель РФ в этом стране Александр Рыбас.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Россия в разы увеличила поставки растительного масла в Индию

"В первом полугодии текущего года существенно возросли поставки из России подсолнечного масла, объем экспорта в стоимостном выражении составил $210 млн, увеличившись в 7,5 раза, несмотря на общее снижение товарооборота из-за пандемии", - рассказал Александр Рыбас.
Российская газета23:00
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Минск заявил, что не нуждается в «заезженных советах» Зеленского

Белоруссия в непростой для себя период хотела бы ощутить от Украины поддержку, а не слушать "уже заезженные со всех сторон советы", заявил в воскресенье пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
Минск заявил, что не нуждается в «заезженных советах» Зеленского
РИА Новости09:06
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Президент Финляндии стал посредником в перевозке Навального в Германию

Bild и Süddeutsche Zeitung обратили внимание на интервью Ниинисте финскому телеканалу Yle, в котором президент рассказал, что перед разговором с Путиным 21 августа он провел беседу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
РБК09:21
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