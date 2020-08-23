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Российская газета
Российская газета

Россия в разы увеличила поставки растительного масла в Индию

"В первом полугодии текущего года существенно возросли поставки из России подсолнечного масла, объем экспорта в стоимостном выражении составил $210 млн, увеличившись в 7,5 раза, несмотря на общее снижение товарооборота из-за пандемии", - рассказал Александр Рыбас.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Россия в разы увеличила поставки растительного масла в Индию

За первые шесть месяцев 2020 года российским экспортерам удалось серьезно увеличить поставки растительного масла в Индию. Об этом в интервью "РГ" рассказал торговый представитель РФ в этом стране Александр Рыбас.
Российская газета23:00
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Российская газета

Какие перспективы у российского бизнеса в Индии

Российская газета10:27
Политическая Экспертиза

Россия нарастила экспорт растительного масла в Индию

Политическая Экспертиза03:20
Народные новости

Российские экспортеры увеличили поставки растительного масла в Индию

Народные новости06:01
ПолитРоссия

Россия резко нарастила поставки растительного масла в Индию

ПолитРоссия03:46
ФАН

Россия резко увеличила поставки растительного масла в Индию

ФАН07:03
Экономика сегодня

Поставки российского масла в Индию выросли в 7,5 раза

Экономика сегодня03:12
Свободная Пресса

Коронакризис-2020: Что будет в России с едой

Свободная Пресса03:08

Лавров назвал нереалистичными условия США по ДСНВ

Солнечногорск, Московская область, 23 августа 2020, 17:34 — REGNUM Соединенные Штаты выдвигают нереалистичные условия по сохранению договора по сокращению стратегического и наступательного вооружения (ДСНВ), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
REGNUM10:34
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Противники Лукашенко вышли на площадь Независимости в Минске

Митингующие выходят на улицы уже в течение двух недель, они требуют отменить итоги выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко, отправить руководство страны в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни.
Lenta.ru11:34

ВККС разрешила возбудить дело против экс-судьи Белореченского райсуда

21 августа Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело в отношении бывшего и.о. председателя Белореченского райсуда Краснодарского края Ирины Дадаш, сообщил «Коммерсант».
Право.ру21 августа в 12:56
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Тедеско вернётся к работе со «Спартаком» в матче с «Локомотивом»

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско вернётся к руководству командой в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
RT на русскомвчера в 12:18
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