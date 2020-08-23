Россия в разы увеличила поставки растительного масла в Индию
"В первом полугодии текущего года существенно возросли поставки из России подсолнечного масла, объем экспорта в стоимостном выражении составил $210 млн, увеличившись в 7,5 раза, несмотря на общее снижение товарооборота из-за пандемии", - рассказал Александр Рыбас.В источнике
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Россия в разы увеличила поставки растительного масла в Индию
За первые шесть месяцев 2020 года российским экспортерам удалось серьезно увеличить поставки растительного масла в Индию. Об этом в интервью "РГ" рассказал торговый представитель РФ в этом стране Александр Рыбас.
Российская газета23:00
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