Противники Лукашенко вышли на площадь Независимости в Минске

Митингующие выходят на улицы уже в течение двух недель, они требуют отменить итоги выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко, отправить руководство страны в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни.