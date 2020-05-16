Россия в марте в три раза снизила вложения в государственные ценные бумаги США — до 3,85 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского Минфина. Это первое существенное сокращение российских вложений в американские гособлигации за последние месяцы.

с чего всё началось

Планомерное снижение вложений в американские ценные бумаги ведется Россией с 2017 года, на тот момент сумма превышала $100 млрд. На сегодняшний день крупнейшими держателями гособлигаций США остаются Япония и Китай.

Россия в три раза сократила вложения в гособлигации США

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