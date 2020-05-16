Финансы
Деловое.ТВРоссия в три раза сократила вложения в гособлигации США
Планомерное снижение вложений в американские ценные бумаги ведется Россией с 2017 года, на тот момент сумма превышала $100 млрд. На сегодняшний день крупнейшими держателями гособлигаций США остаются Япония и Китай.
Читать в источнике
Оценить480
с чего всё началось
Россия в марте в три раза снизила вложения в государственные ценные бумаги США — до 3,85 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского Минфина. Это первое существенное сокращение российских вложений в американские гособлигации за последние месяцы.РИА Новости15 мая в 17:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Россия уменьшила вложения в государственные ценные бумаги США втрое
Московский Комсомолец15 мая в 17:43
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 21:15, Ашберн
Комментарии
Общество
Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии
Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
REGNUM 11:50
Происшествия
Хабаровчанин получил срок за призывы к терроризму
1-й Восточный окружной военный суд вынес приговор 46-летнему жителю Хабаровска за участие в деятельности международной террористической организации и публичные призывы к совершению терроризма в интернете.
Российская газета 20:49
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Политика
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41
Культура
Умерла режиссер сериалов «Безумцы» и «Утреннее шоу» Линн Шелтон
Последним проектом режиссера были четыре эпизода мини-сериала Hulu "И повсюду тлеют пожары" с Риз Уизерспун и Керри Вашингтон в главных ролях.
Газета.Ru 07:34
Энергетика
Цены на нефть побили месячный рекорд
Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.
Lenta.ru 18:19
Происшествия
Окончательный приговор утверждён взяточнику из колонии на Колыме
Вступил в силу приговор в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии №4 на Колыме, – он признан виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки, – сообщает прокуратура по Магаданской области.
Московский Комсомолец Колыма 21:06
Общество
Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы
Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
РБК 07:54
Кино
Махершала Али предстал в образе Блэйда
Kinonews.ru 05:10
Общество
Россиян предупредили о необходимости соблюдать ограничения летом
Ради снижения рисков заражения коронавирусом россиянам придётся соблюдать те же правила профилактики летом, которых они придерживались весной.
Московский Комсомолец 07:02
Общество
В Минтрансе назвали дату возобновления международного авиасообщения
Глава Минтранса добавил, что изначально самолёты будут летать только в страны с благоприятной эпидемиологической обстановкой.
Говорит Москва вчера в 06:54
Общество
В период ограничений воздух стал чище в 7 городах — Росприроднадзор
Качество воздуха за время действия режима ограничений зафиксировано в 7 городах из 12, в которых проводился мониторинг, говорится в отчете Росприроднадзора, опубликованного 17 мая на сайте ведомства.
ИА Красная Весна 16:11
Экономика
В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа
"С августа 2019 года по август 2020-го может закрыться один миллион малых предприятий", — сказал Калинин.
РИА Новости 15 мая в 18:34
Музыка
«Евровидение-2020» покажет отрывок из клипа Little Big «Uno»
Газета.Ru вчера в 07:40
Политика
На Украине призвали переименовать страну в Русь
Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru 19:59
Происшествия
В Новосибирской области умерли две женщины с COVID-19
Два пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались за сутки в Новосибирской области, общее количество летальных случаев в регионе выросло до 18, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 15 мая в 00:22
Технологии
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera 15 мая в 12:02
Политика
Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости 09:50
Гаджеты
Apple вложила в новый iPhone SE лучшие компоненты от других устройств
Стало известно, что в бюджетный вариант смартфона iPhone SE компания Apple вложила лучшие компоненты от других устройств.
Актуальные Новости 02:49
Культура
Ослепительная Мороз, Порошина в микрошортах: как прошел полуфинал шоу «Танцы со звездами»
17 мая в эфир вышел полуфинал одиннадцатого сезона популярного шоу «Танцы со звездами».
Passion.ru 13:00
Происшествия
В Биробиджане произошла авария с участием двух автобусов и иномарки
В управлении МВД по Еврейской автономной области сообщили о том, что в региональной столице произошла дорожная авария с участием иномарки и двух автобусов.
Discover24 15 мая в 04:07
Здоровье
В Дагестане от COVID-19 умерли более 40 медиков
Известия вчера в 22:46
Общество
Медики заступились за уволенного главврача армавирской больницы
В Сети появилось видео, снятое сотрудниками городской больницы в Армавире, главврача которой накануне уволили после скандала с невыплатами медикам, работавшим с пациентами с коронавирусом.
РИА Новости 08:53
Авто
В 2020 году «Автотор» планирует сократить производство автомобилей
Калининград, 15 мая 2020, 11:55 — REGNUM Калининградский завод «Автотор» в 2020 году намерен уменьшить количество собираемых автомобилей в среднем на 40%, заявил глава автокомпании Владимир Щербаков в интервью РБК.
REGNUM 15 мая в 04:55
Гаджеты
«МегаФон» продает iPhone по беспрецедентно низкой цене – за 12 тысяч рублей
Оператор «МегаФон» ощутимо снизил цену смартфона iPhone 6s в версии «Как новый» в своем фирменном магазине на площадке «Ти-Молл».
Dgl.ru 18:57
Политика
В США потребовали от Китая «не мешать» американским СМИ в Гонконге
Вашингтон, 18 мая 2020, 01:58 — REGNUM Попытки китайских властей вмешаться в деятельность американских СМИ в Гонконге могут быть истолкованы как посягательство на его автономию, говорится в заявления госсекретаря США Майка Помпео, 17 мая сообщается на странице в Twitter пресс-службы госдепа.
REGNUM 18:58