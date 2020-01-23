Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия в январе снизит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник

Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Он отметил, что это связано с началом импорта из третьих стран, в частности, из Норвегии.
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Россия в январе снизит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник

РИА Новости07:39

Источник сообщил об изменении графика поставок нефти из РФ в Белоруссию

Известия07:30

Норвежская нефть для Беларуси на подходе, ведется обсуждение поставок из Азербайджана

Neftegaz.ru05:12

РФ скорректировала график поставок нефти в Белоруссию из-за сырья третьих стран

ПРАЙМ07:11
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Политика

Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
ТАСС вчера в 17:19
Политика

ЕС приостановил импорт мяса птицы из Украины из-за птичьего гриппа

Евросоюз временно приостановил ввоз из Украины мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы.
Коммерсантъ 07:43
Происшествия

На Урале ученики готовили взрыв в школе

В городе Снежинске (Челябинская область) подростки готовили взрыв и покушение на жизнь учеников одной из школ города.
URA.Ru 06:41
Политика

Путин рассказал о поразившем его историческом факте

Владимир Путин рассказал, что поразило его при чтении архивных документов о Великой Отечественной войне.
РИА Новости 07:01
Армия и оружие

БДК «Пётр Моргунов» проекта 11711 продолжил испытания в Балтийском море

Первый серийный БДК проекта 11711 "Петр Моргунов" продолжил прохождение программы испытаний.
Военное обозрение 07:06
Общество

Новый министр культуры скрыла вызвавший ажиотаж аккаунт в ЖЖ

Вызвавший большой резонанс аккаунт в заброшенном ЖЖ (Живой журнал) нового чиновника в правительстве Ольги Любимовой, был скрыт от посторонних.
Блокнот.ру 04:01
Политика

Украинский моряк рассказал о «похищенных» унитазах с кораблей ВМС

Газета.Ru 07:21
Политика

В Израиле оценили отказ Зеленского от участия в форуме по холокосту

В пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем заявили, что отказ президента Украины Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение.
RT на русском 06:07
Политика

Железные дороги Украины перейдут в управление Германии на 10 лет

В своем аккаунте в Twitter премьер отметил, что германские специалисты будут реформировать управленческие механизмы "Укрзализныци", а Украина полностью сохраняет за собой контроль над предприятием.
Интерфакс 06:09
Политика

Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам

Поправки в Конституцию фиксируют индексацию пенсий работающим пенсионерам.
REGNUM 02:48
Гаджеты

Honor привезла в Россию новейшие недорогие ноутбуки на AMD Ryzen

За работу ноутбука отвечает более производительный процессор AMD Ryzen 5 3550H, при этом в MagicBook Pro также установили 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD PCIe.
Ferra 05:12
Экономика

Госдума отказалась повышать пенсионные взносы

Еще одним законопроектом предлагалось для плательщиков страховых взносов — лиц, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, установить тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на 2019−2020 годы в размере 22% и с 2021 года — в размере 26% без ограничения предельной величины базы.
REGNUM 05:58
Футбол

Борис Ротенберг: Кокорин заранее знал об аренде в «Сочи»

Во вторник "Сочи" на своем официальном сайте объявил о договоренности с "Зенитом" по аренде Кокорина до конца нынешнего сезона, однако позднее форвард вышел в стартовом составе петербургской команды в контрольном матче против катарского "Аль-Увайнаха" на тренировочном сборе в Дохе.
РИА Новости 05:52
Общество

Власти Пекина отменили новогодние мероприятия из-за коронавируса

Правительство Пекина отменило проведение масштабных новогодних мероприятий из-за распространения нового коронавируса.
Rambler News Service 07:04
Политика

Генсек ООН предупредил об угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что на сегодняшний день существует четыре "всадника Апокалипсиса", которые несут угрозы миру.
Газета.Ru вчера в 18:45
Общество

ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
RT на русском 02:09
Политика

На Украину не пустили трех российских политиков

На Украину не пустили трех российских политиков, сообщает 112.ua со ссылкой на Государственную пограничную службу республики.
Lenta.ru 07:31
Футбол

Испанский тренер «Динамо» — о работе с Гончаренко и Бердыевым, о возвращении в Россию и об отличиях испанских мальчишек

Динамовский теннисбол на сборе в Турции pic.twitter.com / vLYaDCMrI8 — СЭ Футбол (@ se_football) January 20, 2020 РПЛ: 18 в ней уже Люди в России сильнее испанцев генетически В России невелик выбор тренеров по физподготовке с серьезной репутацией.
Спорт-Экспресс вчера в 01:00
Наука

В Австралии нашли древнейший на Земле метеоритный кратер

Кратер Яррабубба, который находится на западе Австралии, является древнейшим на Земле кратером метеоритного происхождения.
Труд вчера в 06:04
Авто

Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos

Самая дорогая комплектация 1.6T Premium AMT AWD оценена в 1 839 900 рублей.
Tvoe-avto.com вчера в 11:19
Энергетика

«Новатэк» не конкурирует с «Газпромом»

Что касается самого проекта «Артктик СПГ 2», «Новатэк», по словам Михельсона, ведет переговоры о привлечении внешнего финансирования в размере $9-11 млрд.
Нефтегазовая вертикаль 04:34
Происшествия

Троих россиян обвинили в попытке отравления граждан Болгарии

Прокуратура Болгарии предъявила обвинения в покушении на убийство трем россиянам в связи с предполагаемым отравлением ими в 2015 году болгарского предпринимателя Эмилияна Гебрева, его сына и сотрудника компании Гебрева.
BFM.ru 07:31
Общество

Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин объяснил механизм выплат семьям с невысоким доходом на детей от трех до семи лет.
Мойка78 вчера в 22:31
Политика

Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал заявление бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о том, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая, очередной провокацией.
РИА Новости 02:17
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в гостинице в Ереване

Неизвестный в четверг открыл стрельбу в гостинице "Эребуни" в центре Еревана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе полиции Армении.
ТАСС 06:42
Происшествия

Мужчина нанес себе раны в здании администрации Ялты

Мужчина нанес себе колото-резаные раны в здании администрации Ялты, сообщили ТАСС в Центре медицины катастроф Крыма.
ТАСС 06:39
Футбол

Совет директоров «Зенита» решил продлить контракт с Семаком

Совет директоров санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» принял решение о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.
RT на русском 07:26
Общество

Шведское судно-инспектор пришло к «Северному потоку — 2»

REGNUM 03:11
ЖКХ

Нижегородцам за сутки без воды пересчитают плату

Нижегородский водоканал проведет перерасчет за услуги холодного водоснабжения и водоотведения за период с 22 по 23 января, когда для жителей Автозаводского района услуга в связи с аварией был недоступна.
REGNUM 07:41
Общество

На улицы Екатеринбурга вышли слоны

Одного из животных попытались вернуть обратно в цирк, откуда и вышли слоны, но сделать это не удалось.
REGNUM 07:27
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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