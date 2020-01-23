Энергетика
РИА НовостиРоссия в январе снизит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник
Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Он отметил, что это связано с началом импорта из третьих стран, в частности, из Норвегии.
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Политика
Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
Политика
ЕС приостановил импорт мяса птицы из Украины из-за птичьего гриппа
Евросоюз временно приостановил ввоз из Украины мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы.
Происшествия
На Урале ученики готовили взрыв в школе
В городе Снежинске (Челябинская область) подростки готовили взрыв и покушение на жизнь учеников одной из школ города.
Политика
Путин рассказал о поразившем его историческом факте
Владимир Путин рассказал, что поразило его при чтении архивных документов о Великой Отечественной войне.
Армия и оружие
БДК «Пётр Моргунов» проекта 11711 продолжил испытания в Балтийском море
Первый серийный БДК проекта 11711 "Петр Моргунов" продолжил прохождение программы испытаний.
Общество
Новый министр культуры скрыла вызвавший ажиотаж аккаунт в ЖЖ
Вызвавший большой резонанс аккаунт в заброшенном ЖЖ (Живой журнал) нового чиновника в правительстве Ольги Любимовой, был скрыт от посторонних.
Политика
В Израиле оценили отказ Зеленского от участия в форуме по холокосту
В пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем заявили, что отказ президента Украины Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение.
Политика
Железные дороги Украины перейдут в управление Германии на 10 лет
В своем аккаунте в Twitter премьер отметил, что германские специалисты будут реформировать управленческие механизмы "Укрзализныци", а Украина полностью сохраняет за собой контроль над предприятием.
Политика
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Поправки в Конституцию фиксируют индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Гаджеты
Honor привезла в Россию новейшие недорогие ноутбуки на AMD Ryzen
За работу ноутбука отвечает более производительный процессор AMD Ryzen 5 3550H, при этом в MagicBook Pro также установили 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD PCIe.
Экономика
Госдума отказалась повышать пенсионные взносы
Еще одним законопроектом предлагалось для плательщиков страховых взносов — лиц, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, установить тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на 2019−2020 годы в размере 22% и с 2021 года — в размере 26% без ограничения предельной величины базы.
Футбол
Борис Ротенберг: Кокорин заранее знал об аренде в «Сочи»
Во вторник "Сочи" на своем официальном сайте объявил о договоренности с "Зенитом" по аренде Кокорина до конца нынешнего сезона, однако позднее форвард вышел в стартовом составе петербургской команды в контрольном матче против катарского "Аль-Увайнаха" на тренировочном сборе в Дохе.
Общество
Власти Пекина отменили новогодние мероприятия из-за коронавируса
Правительство Пекина отменило проведение масштабных новогодних мероприятий из-за распространения нового коронавируса.
Политика
Генсек ООН предупредил об угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что на сегодняшний день существует четыре "всадника Апокалипсиса", которые несут угрозы миру.
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Политика
На Украину не пустили трех российских политиков
На Украину не пустили трех российских политиков, сообщает 112.ua со ссылкой на Государственную пограничную службу республики.
Футбол
Испанский тренер «Динамо» — о работе с Гончаренко и Бердыевым, о возвращении в Россию и об отличиях испанских мальчишек
Динамовский теннисбол на сборе в Турции pic.twitter.com / vLYaDCMrI8 — СЭ Футбол (@ se_football) January 20, 2020 РПЛ: 18 в ней уже Люди в России сильнее испанцев генетически В России невелик выбор тренеров по физподготовке с серьезной репутацией.
Наука
В Австралии нашли древнейший на Земле метеоритный кратер
Кратер Яррабубба, который находится на западе Австралии, является древнейшим на Земле кратером метеоритного происхождения.
Авто
Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos
Самая дорогая комплектация 1.6T Premium AMT AWD оценена в 1 839 900 рублей.
Энергетика
«Новатэк» не конкурирует с «Газпромом»
Что касается самого проекта «Артктик СПГ 2», «Новатэк», по словам Михельсона, ведет переговоры о привлечении внешнего финансирования в размере $9-11 млрд.
Происшествия
Троих россиян обвинили в попытке отравления граждан Болгарии
Прокуратура Болгарии предъявила обвинения в покушении на убийство трем россиянам в связи с предполагаемым отравлением ими в 2015 году болгарского предпринимателя Эмилияна Гебрева, его сына и сотрудника компании Гебрева.
Общество
Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин объяснил механизм выплат семьям с невысоким доходом на детей от трех до семи лет.
Политика
Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал заявление бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о том, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая, очередной провокацией.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в гостинице в Ереване
Неизвестный в четверг открыл стрельбу в гостинице "Эребуни" в центре Еревана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе полиции Армении.
Происшествия
Мужчина нанес себе раны в здании администрации Ялты
Мужчина нанес себе колото-резаные раны в здании администрации Ялты, сообщили ТАСС в Центре медицины катастроф Крыма.
Футбол
Совет директоров «Зенита» решил продлить контракт с Семаком
Совет директоров санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» принял решение о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.
ЖКХ
Нижегородцам за сутки без воды пересчитают плату
Нижегородский водоканал проведет перерасчет за услуги холодного водоснабжения и водоотведения за период с 22 по 23 января, когда для жителей Автозаводского района услуга в связи с аварией был недоступна.
Общество
На улицы Екатеринбурга вышли слоны
Одного из животных попытались вернуть обратно в цирк, откуда и вышли слоны, но сделать это не удалось.