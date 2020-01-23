Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник

Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Он отметил, что это связано с началом импорта из третьих стран, в частности из Норвегии.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Москва ответила графиком поставок на «норвежский аргумент» Минска в нефтяных торгах

Экономика сегодня09:22

Источник: Россия сократит поставки нефти в Белоруссию в январе

ТАСС08:39

Источник: РФ может сократить поставки нефти в Белоруссию

Радио Sputnik08:22

Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник

РИА Новости07:52

Россия скорректировала график поставок нефти в Беларусь

ГЛАС.RU07:48

Источник сообщил об изменении графика поставок нефти из РФ в Белоруссию

Известия07:30

РФ скорректировала график поставок нефти в Белоруссию из-за сырья третьих стран

ПРАЙМ07:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 10:41, Ашберн
Шоу-бизнес

Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов

ТК Звезда вчера в 12:51
Армия и оружие

ВВС США пополнятся беспилотными имитаторами Су-57

Машина спроектирована как одноразовый самолёт-невидимка для учебного воздушного боя и является спарринг-партнёром, который помогает боевым пилотам научиться сбивать самолёты-невидимки, такие как российский Sukhoi Cу-57 или китайский Chengdu J-20.
Военно-промышленный курьер 10:19
Общество

Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Известия 08:09
Общество

ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
RT на русском 02:09
Происшествия

На Урале рабочие автомойки погибли в ходе промывки изнутри цистерны

ТАСС 04:03
Политика

Латвия опустилась на 44-е место в рейтинге восприятия коррупции

В рейтинге восприятия коррупции, который ежегодно публикует Transparency International, Латвия потеряла две позиции и скатилась на 44-е место из 180 стран мира.
REGNUM 09:23
Общество

Комик Долгополов покинул Россию после запроса из полиции

Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию в связи с проверкой его выступления полицией, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Леонида Соловьева.
Ведомости 02:19
Экономика

Костин рассказал о закрытом указе Путина по списанию долгов предприятий ОПК

В конце прошлого года был принят указ президента России, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24».
Коммерсантъ 09:37
Политика

Захарова: Польша начала в отношении России дезинформационную кампанию

Варшава недавно приняла решение о начале дезинформационной кампании в отношении РФ по вопросам Второй мировой войны.
Российская газета 10:09
Политика

Королева Елизавета II подписала билль о Brexit

Билль о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit) обрел статус закона, после того как в четверг, 23 января, его подписала королева Елизавета II.
Известия 10:19
Экономика

Forbes представил рейтинг «королей недвижимости» в России

REGNUM 06:07
Общество

Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
РИА Новости вчера в 05:57
Спорт

Александра Горячкина сравняла счёт в серии за мировую шахматную корону

ОГТРК Ямал-Регион 05:53
Происшествия

Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе

В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Lenta.ru 08:05
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы

Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
iReactor вчера в 16:32
Политика

Топилин возглавил правление Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.
Российская газета вчера в 17:47
Авто

Продажи люксовых автомобилей в России сократились на 10%

Продажи люксовых автомобилей на российском рынке в 2019 году сократились на 10%, сообщает агентство «Автостат».
Коммерсантъ 05:15
Биатлон

Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
RT на русском 10:08
Политика

Путин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН

Президент России Владимир Путин предложил провести встречу главам государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН - и. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:11
Политика

Токио обнародовал документ о переговорах с СССР от 1956 года о Курилах

Власти Японии в 1956 году отменили требование об обязательном решении вопроса о принадлежности Южных Курил в процессе последующих переговоров о заключении мирного договора с Москвой.
Аргументы и Факты 02:10
Шоу-бизнес

Актер Александр Пашков объяснил, почему бросил жену с тремя детьми

Актер Александр Пашков в ходе ток-шоу на телеканале "Россия-1" рассказал о своем первом браке.
Московский Комсомолец 06:03
Футбол

Подольски стал одноклубником Кудряшова

Немецкий нападающий Лукас Подольски перешел в турецкий «Антальяспор».
Матч ТВ 10:31
Шоу-бизнес

Даша Жукова показала своё второе свадебное платье

Светская львица устроила грандиозную послесвадебную вечеринку.
7Дней.ру 21 января в 21:00
Космос

Ученые выяснили, как рождаются планеты у красных карликов

Британские ученые построили компьютерную модель формирования планет в системах красных карликов и показали, что вопреки существующему мнению, вокруг таких звезд могут очень быстро формироваться крупные и горячие планеты.
РИА Новости 10:28
Политика

Иссахар не стала просить Путина о помиловании

BFM.ru 07:53
Гаджеты

Представлена колонка JBL Pulse 4

Harman, дочерняя компания Samsung Electronics, специализирующаяся на разработках технологий для автомобильного, потребительского и корпоративного рынков, представляет портативную колонку JBL Pulse 4. Привычная светодиодная подсветка высокого разрешения теперь занимает всю поверхность устройства.
iXBT.com 09:45
Происшествия

Шесть экстремистов задержаны в Дагестане

В Дагестане пресекли деятельность ячейки запрещенной в РФ международной экстремистской религиозной организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра", сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе управлении ФСБ России по республике.
Интерфакс 08:16
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева выставила на продажу свой Кадиллак

Популярная актриса Наталья Бочкарева решила продать свой автомобиль Cadillac. Объявление об этом она выложила на своей странице в Instagram.
Pravda.Ru 05:36
Политика

Рабочая группа обсудит возможность изменения преамбулы Конституции

По итогам заседания рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию стало известно, что несколько участников совещания выступили с инициативой изменить преамбулу Конституции.
ТК Звезда 10:02
Наука

В Италии идентифицировали стеклянную массу времен извержения в Помпеях

Итальянским археологам удалось идентифицировать черную стеклянную массу в скелете одной из жертв смертельного извержения Везувия в печально известных Помпеях.
Vevby.ru 00:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное