Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник

Собеседник агентства уточнил, что в январе предполагалось поставить в Белоруссию весь запланированный на первый квартал года объем нефти — 750 тысяч тонн (в том числе 100 тысяч тонн — по железной дороге). Сейчас планируется отгрузить в январе лишь 500 тысяч тонн.
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с чего всё началось

Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник

Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Он отметил, что это связано с началом импорта из третьих стран, в частности из Норвегии.
РИА Новости23 января в 07:52

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Белоруссия стреляет себе в ногу, пытаясь заменить нефть России с миру по нитке – Осташко

Экономика сегодня24 января в 04:59

Доигрались?! Россия на треть сократит поставки нефти в Белоруссию

Евразия Daily23 января в 16:40

Источник сообщил об изменении графика поставок нефти из РФ в Белоруссию

Известия23 января в 07:30

Источник: Россия сократит поставки нефти в Белоруссию в январе

News.ru23 января в 10:16

Источник: Россия сократит поставки нефти в Белоруссию в январе

ТАСС23 января в 08:39

Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник

РИА Новости23 января в 07:52

Белоруссии предрекли волну протестов из-за нефтяного кризиса

Национальная служба новостей23 января в 12:57
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Политика

Путин поручил проверить законность приговора Котову

25 января на официальном сайте президента РФ появилось указание проверить законность и обоснованность приговора Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.
Дождь вчера в 07:14
Фигурное катание

Фигуристка Косторная выиграла чемпионат Европы

Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу в женском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Lenta.ru вчера в 16:32
Армия и оружие

Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

РИА Новости вчера в 18:33
Здоровье

Новый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода

Новый коронавирус (2019-nCoV) является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.
Интерфакс 05:04
Происшествия

В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Пермском крае

По данным дорожных инспекторов, в аварии с автобусом в Пермском крае, в которой пострадали 15 человек, может быть виновен водитель автобуса, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
РИА Новости 05:33
Политика

Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Вести.Ru 24 января в 23:11
Общество

Японский учёный предсказал России новые бесснежные зимы

Доцент университета Тохоку Сасаи Такахиро рассказал, что в России велика вероятность уменьшения количества выпадения снега.
RT на русском вчера в 19:50
Происшествия

С оторвавшейся льдины на юге Сахалина сняли 217 рыбаков

Эвакуация всех рыбаков-любителей, оказавшихся в воскресенье на оторванной льдине на юге Сахалина, завершилась, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.
РИА Новости 03:50
Происшествия

Российские силовики поймали отправившего в США военное «Варево-1»

По информации канала, в апреле 2019 года мужчина отправил по почте в США комплектующие для радиостанции Р-853В1 («Варево-1») — батареи, антенну и гарнитуру.
Lenta.ru 04:43
Армия и оружие

В Индии на параде в честь Дня Республики показали Chinook и Apache

Вертолеты Chinook и Apache, танки Т-90 и противоспутниковое оружие показали на параде в честь Дня Республики в Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:34
Космос

Астронавты МКС вышли в открытый космос для ремонта оборудования

Астронавты вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для ремонта магнитного альфа-спектрометра, прямая трансляция операции ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Газета.Ru вчера в 08:16
Шоу-бизнес

В Москве простились с сыном Раисы Рязановой

Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
StarHit.ru 24 января в 06:00
Происшествия

СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда

Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 04:05
Единоборства

Украинский боксёр укусил соперника за ухо во время боя

Украинец Иван Редкач укусил своего соперника американца Дэнни Гарсию во время поединка за статус официального претендента на титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
RT на русском 05:05
Политика

AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
РИА Новости 02:15
Общество

В США подтвержден третий случай заболевания коронавирусом

В Соединенных Штатах Америки подтвердили третий случай заболевания коронавирусом на территории страны.
ПолитРоссия 05:26
Здоровье

Минздрав сообщил об отсутствии в РФ случаев заражения коронавирусом

Лабораторно подтвержденных случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, в России не зарегистрировано.
Российская газета 00:29
Биатлон

В СБР назвали условие, при котором Малышко и Бабиков могут попасть на чемпионат мира

Вице-президент Союза биатлонистов Росси (СБР) Валерий Польховский подтвердил, что по решению тренерского штаба в составе сборной России на чемпионат мира в Антерсельве может поехать участник Кубка IBU или «Ижевской винтовки».
Матч ТВ 05:11
Политика

У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции

В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.
Московский Комсомолец вчера в 08:39
Общество

Найдена связь между отказом россиян от майонеза и сменой правительства

Последним объясняется рост недовольства и увеличение протестной активности россиян, одним из инструментов борьбы с которыми стала смена правительства, считает корреспондент Helsingin Sanomat Юсси Ниемеляйнен (Jussi Niemeläinen).
Lenta.ru 03:57
Кино

Постаревший Гарри Поттер и руки-базуки: 18 поводов пойти в кино в феврале

«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» — девичий бунт и эмансипация на улицах Готэма Еще не все фанаты бэтменологии отделались от послевкусия после октябрьского «Джокера», как снова пора собираться в кино.
63.ru вчера в 01:00
Общество

В Китае начали разработку вакцины от коронавируса

В Китае ученые приступили к разработке вакцины от нового типа коронавируса, вызвавшего вспышку пневмонии, унесшей жизни уже 56 человек, сообщает China Daily.
Rambler News Service 02:44
Технологии

В сети появилось видео с включением Sony PlayStation 5

Подробный анонс новой приставки состоится уже 5 февраля. В последнее время в сети появляется все больше подробностей о новинке.
ГЛАС.RU вчера в 07:08
Общество

В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

РИА Новости вчера в 18:12
Общество

Что пророк Салман сказал о новом правительстве России

Последние известия из России о больших переменах Салман встретил, как и должен был встретить.
НТВ 04:01
Политика

Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса

Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
РИА Новости 02:01
Общество

Индексация пенсий работающим пенсионерам будет восстановлена

News.ru 23 января в 04:14
Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции достигло 29

По меньшей мере 29 человек погибли, 1466 получили ранения в результате землетрясения на востоке Турции.
ТАСС вчера в 12:28
Энергетика

СПГ станет основным грузом на Северном морском пути к 2035 году

«Ведомости» изучили копию документа, его достоверность подтвердили три человека, включая двух федеральных чиновников.
Ведомости 23 января в 17:11
Армия и оружие

Стало известно о провокации США с авиабазой у границ России

США готовят очень серьёзную провокацию у границ России.
Avia.pro вчера в 20:18
Как работают Яндекс.Новости?
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