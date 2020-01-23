Энергетика
РИА НовостиРоссия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник
Собеседник агентства уточнил, что в январе предполагалось поставить в Белоруссию весь запланированный на первый квартал года объем нефти — 750 тысяч тонн (в том числе 100 тысяч тонн — по железной дороге). Сейчас планируется отгрузить в январе лишь 500 тысяч тонн.
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с чего всё началось
Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Он отметил, что это связано с началом импорта из третьих стран, в частности из Норвегии.РИА Новости23 января в 07:52
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Белоруссия стреляет себе в ногу, пытаясь заменить нефть России с миру по нитке – Осташко
Экономика сегодня24 января в 04:59
Белоруссии предрекли волну протестов из-за нефтяного кризиса
Национальная служба новостей23 января в 12:57
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Политика
Путин поручил проверить законность приговора Котову
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Фигурное катание
Фигуристка Косторная выиграла чемпионат Европы
Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу в женском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Армия и оружие
Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
Здоровье
Новый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода
Новый коронавирус (2019-nCoV) является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.
Происшествия
В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Пермском крае
По данным дорожных инспекторов, в аварии с автобусом в Пермском крае, в которой пострадали 15 человек, может быть виновен водитель автобуса, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
Политика
Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Общество
Японский учёный предсказал России новые бесснежные зимы
Доцент университета Тохоку Сасаи Такахиро рассказал, что в России велика вероятность уменьшения количества выпадения снега.
Происшествия
С оторвавшейся льдины на юге Сахалина сняли 217 рыбаков
Эвакуация всех рыбаков-любителей, оказавшихся в воскресенье на оторванной льдине на юге Сахалина, завершилась, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.
Происшествия
Российские силовики поймали отправившего в США военное «Варево-1»
По информации канала, в апреле 2019 года мужчина отправил по почте в США комплектующие для радиостанции Р-853В1 («Варево-1») — батареи, антенну и гарнитуру.
Армия и оружие
В Индии на параде в честь Дня Республики показали Chinook и Apache
Вертолеты Chinook и Apache, танки Т-90 и противоспутниковое оружие показали на параде в честь Дня Республики в Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости.
Космос
Астронавты МКС вышли в открытый космос для ремонта оборудования
Астронавты вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для ремонта магнитного альфа-спектрометра, прямая трансляция операции ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Шоу-бизнес
В Москве простились с сыном Раисы Рязановой
Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
Происшествия
СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда
Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Единоборства
Украинский боксёр укусил соперника за ухо во время боя
Украинец Иван Редкач укусил своего соперника американца Дэнни Гарсию во время поединка за статус официального претендента на титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Общество
В США подтвержден третий случай заболевания коронавирусом
В Соединенных Штатах Америки подтвердили третий случай заболевания коронавирусом на территории страны.
Здоровье
Минздрав сообщил об отсутствии в РФ случаев заражения коронавирусом
Лабораторно подтвержденных случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, в России не зарегистрировано.
Биатлон
В СБР назвали условие, при котором Малышко и Бабиков могут попасть на чемпионат мира
Вице-президент Союза биатлонистов Росси (СБР) Валерий Польховский подтвердил, что по решению тренерского штаба в составе сборной России на чемпионат мира в Антерсельве может поехать участник Кубка IBU или «Ижевской винтовки».
Политика
У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции
В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.
Общество
Найдена связь между отказом россиян от майонеза и сменой правительства
Последним объясняется рост недовольства и увеличение протестной активности россиян, одним из инструментов борьбы с которыми стала смена правительства, считает корреспондент Helsingin Sanomat Юсси Ниемеляйнен (Jussi Niemeläinen).
Кино
Постаревший Гарри Поттер и руки-базуки: 18 поводов пойти в кино в феврале
«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» — девичий бунт и эмансипация на улицах Готэма Еще не все фанаты бэтменологии отделались от послевкусия после октябрьского «Джокера», как снова пора собираться в кино.
Общество
В Китае начали разработку вакцины от коронавируса
В Китае ученые приступили к разработке вакцины от нового типа коронавируса, вызвавшего вспышку пневмонии, унесшей жизни уже 56 человек, сообщает China Daily.
Технологии
В сети появилось видео с включением Sony PlayStation 5
Подробный анонс новой приставки состоится уже 5 февраля. В последнее время в сети появляется все больше подробностей о новинке.
Общество
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Общество
Что пророк Салман сказал о новом правительстве России
Последние известия из России о больших переменах Салман встретил, как и должен был встретить.
Политика
Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса
Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
Общество
Индексация пенсий работающим пенсионерам будет восстановлена
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции достигло 29
По меньшей мере 29 человек погибли, 1466 получили ранения в результате землетрясения на востоке Турции.
Энергетика
СПГ станет основным грузом на Северном морском пути к 2035 году
«Ведомости» изучили копию документа, его достоверность подтвердили три человека, включая двух федеральных чиновников.
Армия и оружие
Стало известно о провокации США с авиабазой у границ России
США готовят очень серьёзную провокацию у границ России.