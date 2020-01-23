Энергетика
РИА НовостиРоссия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник
Собеседник агентства уточнил, что в январе предполагалось поставить в Белоруссию весь запланированный на первый квартал года объем нефти — 750 тысяч тонн (в том числе 100 тысяч тонн — по железной дороге). Сейчас планируется отгрузить в январе лишь 500 тысяч тонн.
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с чего всё началось
Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Он отметил, что это связано с началом импорта из третьих стран, в частности из Норвегии.РИА Новостивчера в 07:52
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Белоруссии предрекли волну протестов из-за нефтяного кризиса
Национальная служба новостейвчера в 12:57
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«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», — говорится в документе.
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Финансы
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