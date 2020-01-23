Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник

Собеседник агентства уточнил, что в январе предполагалось поставить в Белоруссию весь запланированный на первый квартал года объем нефти — 750 тысяч тонн (в том числе 100 тысяч тонн — по железной дороге). Сейчас планируется отгрузить в январе лишь 500 тысяч тонн.
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с чего всё началось

Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник

Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Он отметил, что это связано с началом импорта из третьих стран, в частности из Норвегии.
РИА Новостивчера в 07:52

Подробнее о событии

Белоруссии предрекли волну протестов из-за нефтяного кризиса

Национальная служба новостейвчера в 12:57

Источник: РФ может сократить поставки нефти в Белоруссию

Радио Sputnikвчера в 08:22

Источник: Россия сократит поставки нефти в Белоруссию в январе

ТАССвчера в 08:39

Источник: Россия сократит поставки нефти в Белоруссию в январе

News.ruвчера в 10:16

Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник

РИА Новостивчера в 07:52

Россия скорректировала график поставок нефти в Беларусь

ГЛАС.RUвчера в 07:48

Источник сообщил об изменении графика поставок нефти из РФ в Белоруссию

Известиявчера в 07:30
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Экономика

Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Ведомости вчера в 20:03
Фигурное катание

Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы

Lenta.ru вчера в 16:26
Общество

Россиянам в аэропортах курортов Египта выделят отдельные выходы на посадку

Для российских путешественников в египетских аэропортах при курортах могут предусмотреть особый уровень безопасности.
Lenta.ru вчера в 23:06
Происшествия

В Подмосковье горят торговые ряды

Отмечается, что торговые ряды загорелись в селе Быково.
Газета.Ru вчера в 22:43
Футбол

Тодибо: на тренировках в «Барселоне» все защищаются очень аккуратно против Месси

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо, выступающий на правах аренды за «Шальке-04», рассказал, как игроки сине-гранатовых действуют против форварда Лионеля Месси на тренировках.
Чемпионат вчера в 13:10
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Экономика

Киев объявил о выпуске еврооблигаций на €1,25 миллиарда

В среду, 22 января, Киев объявил о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на 1,25 миллиарда евро.
Комсомольская правда 22 января в 18:57
Политика

В ГД заявили о возможности вступления Украины в Союзное государство

Жители Украины, которые приезжают на международный фестиваль искусств России, Белоруссии и Украины "Славянский базар" в Витебске, видят, что Союзное государство дает определенные преимущества для социальной защищенности и развития экономики, Украина тоже могла бы присоединиться к Союзному государству, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
РИА Новости вчера в 19:21
Политика

Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании

Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
РБК вчера в 08:05
Общество

Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов

Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.
Lenta.ru вчера в 21:38
Технологии

В мессенджер WhatsApp добавлена популярная темная тема

По данным сетевого источника, в WhatsApp добавлена любимая многими темная тема.
Anonsens 22 января в 04:02
Общество

В Китае закрыли десять городов из-за коронавируса

В Китае в десяти городах провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы распространения нового коронавируса, передает газета The Guardian со ссылкой на местные власти.
РБК 00:09
Политика

ЦРУ рассекретило доклад о Степане Бандере

«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 21:14
Политика

Глава Минфина США порекомендовал Грете Тунберг выучить экономику

Грете Тунберг рекомендовали подучить экономику, прежде чем давать советы США.
Южный Федеральный вчера в 11:02
Общество

Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Известия вчера в 08:09
Финансы

Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ

Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
REGNUM вчера в 17:16
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
BFM.ru вчера в 23:34
Армия и оружие

Forbes назвал слабое место США в возможной войне

США рискуют проиграть в возможном военном конфликте в Евразии из-за состояния транспортного флота, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон.
Известия вчера в 21:17
Общество

Чрезвычайный комитет ВОЗ обсудит вспышку нового коронавируса в Китае

Накануне представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила "Интерфаксу", что заседание будет проводиться с тем, чтобы "получить рекомендацию, является ли ситуация с новым коронавирусом основанием для объявления чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, и какие меры следует предпринять в этой связи".
Интерфакс 22 января в 03:22
Политика

Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию

Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота».
Ведомости вчера в 18:19
Хоккей

«Ак Барс» оказался сильнее «Салавата Юлаева» в «Зеленом дерби»

Газета.Ru вчера в 15:10
Происшествия

В Чите проверяют данные о живущей в заброшенном доме семье погорельцев

РИА Новости вчера в 23:22
Шоу-бизнес

Лишенная водительских прав Бочкарева продает свой Cadillac

Российская актриса Наталья Бочкарева, лишенная водительских прав на год и восемь месяцев за хранение наркотиков, решила продать свой автомобиль Cadillac.
Народные новости вчера в 04:23
Происшествия

Обвиняемого по делу о гибели людей в «Карамели» оставили на свободе

Свердловский суд Перми оставил на свободе обвиняемого по делу о гибели людей в мини-отеле «Карамель» сотрудника отделения надзорной и профилактической деятельности управления МЧС России по Пермскому краю Разифа Исмакаева.
Коммерсантъ вчера в 07:47
Шоу-бизнес

Звездная бабушка Мария Шукшина показала, как нянчится с внуком

Фрейя Зильбер попросила, чтобы Марк пожил некоторое время у Шукшиной и Касаткина. Сейчас актриса рядом с внуком, от которого в восторге.
Актуальные Новости вчера в 10:14
Политика

Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина

Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Эхо Москвы вчера в 03:30
Политика

Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

Известия вчера в 12:57
Политика

ООН поддержала инициативу Путина о проведении встречи лидеров Совбеза

ООН поддержала инициативу президента России Владимира Путина.
Вести.Ru вчера в 23:22
Общество

Совфед поддержал идею поднять оклады учителям

Российским учителям предложили изменить систему расчета зарплаты, подняв базовый оклад с 30% до 70% от общего размера зарплаты.
Известия вчера в 13:00
Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат

Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Вести Подмосковья вчера в 11:27
Как работают Яндекс.Новости?
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