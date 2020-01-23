Энергетика
РИА НовостиРоссия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник
Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Он отметил, что это связано с началом импорта из третьих стран, в частности из Норвегии.
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Армия и оружие
Госдеп рассказал об инциденте с российским генералом в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте, произошедшем у американских военных с российским генералом на территории Арабской республики.
Политика
Мишустин назначил нескольких замминистров
Ранее сообщалось, что господин Мишустин назначил Дмитрия Пархоменко врио главы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Максима Топилина — председателем правления ПФР.
Политика
США расширили санкции против Ирана
США ввели дополнительные санкции против физических лиц и компаний в связи с Ираном, сообщило в четверг министерство финансов.
Экономика
Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка
Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Политика
Зеленский рассказал о переговорах с Россией по обмену задержанными
112.ru Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ведет переговоры с Москвой по обмену всех задержанных в РФ украинцев.
Кино
Netflix создаст анимационный фильм по «Ведьмаку»
Стриминговый сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по серии романов польского автора Анджея Сапковского «Ведьмак».
Футбол
«Интер» арендовал полузащитника «Челси» Мозеса
Нигерийский полузащитник лондонского «Челси» Виктор Мозес перешёл в миланский «Интер», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Армия и оружие
На видео попал полет российских вертолетов над американским блок-постом в Сирии
Видео с полетом российского вертолет Ми-28Н над блок-постом США выложили в сеть.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Футбол
Вулверхэмптон — Ливерпуль 0:1 (1-й тайм)
Наставник "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту в преддверии матча с "Ливерпулем" в 24-м туре АПЛ высказался о том, что нужно его команде для качественного выступления в этой встрече.
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Происшествия
В Севастополе семь студентов попали в больницу с возможным отравлением
Возможное отравление продуктами стало причиной госпитализации семи студентов Севастопольского госуниверситета, сообщили РИА Новости в четверг в экстренных службах региона.
Финансы
Облигации Минфина РФ на 58 млрд рублей купил один неизвестный инвестор
Неизвестный инвестор купил облигации купил облигации министерства финансов Российской Федерации на 58 миллиардов рублей.
Экономика
Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России
Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
Политика
Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар
Президент России Владимир Путин в Иерусалиме проводит встречу с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфрой, в общении также принимает участие глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху.
Политика
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Наука
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Наиболее вероятный первоисточник китайского коронавируса выявили местные ученые: генетический анализ показал, что он он мог произойти от летучих мышей.
Политика
Токио обнародовал документ о переговорах с СССР от 1956 года о Курилах
Власти Японии в 1956 году отменили требование об обязательном решении вопроса о принадлежности Южных Курил в процессе последующих переговоров о заключении мирного договора с Москвой.
Общество
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Политика
Елизавета II подписала закон о Brexit
Подпись под законом о выходе Великобритании из состава Европейского союза поставила 23 января британская королева Елизавета II.
Технологии
ФАС установила правила предустановки российского ПО на смартфоны
ФАС установила ключевые правила для предустановки российского ПО на смартфоны, ПК, планшеты, а также телевизоры категории Smart TV.
Игры
Cyberpunk 2077: дата выхода на PS4 перенесена – причины
Космос
Самарские ученые предложили убирать мусор в космосе при помощи гарпуна
«В настоящее время нефункционирующие искусственные спутники Земли – космический мусор – представляют собой серьезную угрозу для активных космических аппаратов», – сказано в тезисах доклада ученых Самарского государственного технического университета и Самарского национального исследовательского университета.
Шоу-бизнес
Скоропостижно умер актер Данила Перов. Сыну Раисы Рязановой был 51 год
В Москве ночью 22 января скоропостижно умер заслуженный артист России, актер театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Происшествия
Возгорание в кафе в центре Курска ликвидировали
Пожарные расчеты ликвидировали возгорание на площади около 800 кв. м, произошедшее в четверг вечером в одном из кафе, расположенных в центре Курска, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Футбол
Станислав Черчесов назвал разумным решением переход Кокорина в «Сочи»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал разумным решением переход форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.