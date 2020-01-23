Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник

Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Он отметил, что это связано с началом импорта из третьих стран, в частности из Норвегии.
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Белоруссии предрекли волну протестов из-за нефтяного кризиса

Национальная служба новостей12:57

РФ скорректировала график поставок нефти в Белоруссию из-за сырья третьих стран

ПРАЙМ07:11

Источник: Россия сократит поставки нефти в Белоруссию в январе

ТАСС08:39

Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник

РИА Новости07:52

Россия скорректировала график поставок нефти в Беларусь

ГЛАС.RU07:48

Источник сообщил об изменении графика поставок нефти из РФ в Белоруссию

Известия07:30

Источник: Россия сократит поставки нефти в Белоруссию в январе

News.ru10:16
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Армия и оружие

Госдеп рассказал об инциденте с российским генералом в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте, произошедшем у американских военных с российским генералом на территории Арабской республики.
BFM.ru 14:51
Политика

Мишустин назначил нескольких замминистров

Ранее сообщалось, что господин Мишустин назначил Дмитрия Пархоменко врио главы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Максима Топилина — председателем правления ПФР.
Коммерсантъ 02:14
Политика

Песков объяснил, почему Путин не встретился с Зеленским в Израиле

Москва 24 12:59
Политика

США расширили санкции против Ирана

США ввели дополнительные санкции против физических лиц и компаний в связи с Ираном, сообщило в четверг министерство финансов.
РИА Новости 14:04
Экономика

Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка

Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Коммерсантъ 04:02
Политика

Зеленский рассказал о переговорах с Россией по обмену задержанными

112.ru Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ведет переговоры с Москвой по обмену всех задержанных в РФ украинцев.
РЕН ТВ 06:31
Кино

Netflix создаст анимационный фильм по «Ведьмаку»

Стриминговый сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по серии романов польского автора Анджея Сапковского «Ведьмак».
News.ru 02:43
Футбол

«Интер» арендовал полузащитника «Челси» Мозеса

Нигерийский полузащитник лондонского «Челси» Виктор Мозес перешёл в миланский «Интер», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Чемпионат 10:58
Общество

ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
RT на русском 02:09
Армия и оружие

На видео попал полет российских вертолетов над американским блок-постом в Сирии

Видео с полетом российского вертолет Ми-28Н над блок-постом США выложили в сеть.
ИнфоСМИ 13:07
Экономика

Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
BFM.ru 11:18
Футбол

Вулверхэмптон — Ливерпуль 0:1 (1-й тайм)

Наставник "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту в преддверии матча с "Ливерпулем" в 24-м туре АПЛ высказался о том, что нужно его команде для качественного выступления в этой встрече.
Soccer.ru 01:36
Технологии

В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
The GEEK вчера в 03:22
Происшествия

В Севастополе семь студентов попали в больницу с возможным отравлением

Возможное отравление продуктами стало причиной госпитализации семи студентов Севастопольского госуниверситета, сообщили РИА Новости в четверг в экстренных службах региона.
РИА Новости 14:31
Финансы

Облигации Минфина РФ на 58 млрд рублей купил один неизвестный инвестор

Неизвестный инвестор купил облигации купил облигации министерства финансов Российской Федерации на 58 миллиардов рублей.
REGNUM 14:32
Экономика

Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
РБК вчера в 10:20
Политика

Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар

Президент России Владимир Путин в Иерусалиме проводит встречу с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфрой, в общении также принимает участие глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху.
РИА Новости 04:24
Политика

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru 04:58
Наука

Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса

Наиболее вероятный первоисточник китайского коронавируса выявили местные ученые: генетический анализ показал, что он он мог произойти от летучих мышей.
Российская газета 07:53
Политика

Токио обнародовал документ о переговорах с СССР от 1956 года о Курилах

Власти Японии в 1956 году отменили требование об обязательном решении вопроса о принадлежности Южных Курил в процессе последующих переговоров о заключении мирного договора с Москвой.
Аргументы и Факты 02:10
Общество

Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

Известия 12:57
Политика

Елизавета II подписала закон о Brexit

Подпись под законом о выходе Великобритании из состава Европейского союза поставила 23 января британская королева Елизавета II.
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ФАС установила правила предустановки российского ПО на смартфоны

ФАС установила ключевые правила для предустановки российского ПО на смартфоны, ПК, планшеты, а также телевизоры категории Smart TV.
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Cyberpunk 2077: дата выхода на PS4 перенесена – причины

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Самарские ученые предложили убирать мусор в космосе при помощи гарпуна

«В настоящее время нефункционирующие искусственные спутники Земли – космический мусор – представляют собой серьезную угрозу для активных космических аппаратов», – сказано в тезисах доклада ученых Самарского государственного технического университета и Самарского национального исследовательского университета.
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Скоропостижно умер актер Данила Перов. Сыну Раисы Рязановой был 51 год

В Москве ночью 22 января скоропостижно умер заслуженный артист России, актер театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
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Шведское судно-инспектор пришло к «Северному потоку — 2»

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Возгорание в кафе в центре Курска ликвидировали

Пожарные расчеты ликвидировали возгорание на площади около 800 кв. м, произошедшее в четверг вечером в одном из кафе, расположенных в центре Курска, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат

Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
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Станислав Черчесов назвал разумным решением переход Кокорина в «Сочи»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал разумным решением переход форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.
АБН 12:30
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