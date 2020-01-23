Энергетика
РИА НовостиРоссия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник
Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Он отметил, что это связано с началом импорта из третьих стран, в частности из Норвегии.
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Москва ответила графиком поставок на «норвежский аргумент» Минска в нефтяных торгах
Экономика сегодня09:22
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Политика
В Турции отреагировали на сведения об отказе России предоставлять технологии по С-400
Турция приобрела у России комплексы С-400 несмотря на сопротивление со стороны США и намерена ввести комплексы в строй в апреле или в мае.
Фигурное катание
Чемпионат Европы по фигурному катанию стартует в австрийском Граце
Соревновательная часть чемпионата Европы по фигурному катанию стартует в среду в австрийском Граце.
Политика
Вероника Скворцова стала главой ФМБА
Финансы
Облигации Минфина на ₽58 млрд ушли в одни руки неизвестному покупателю
Некий покупатель выставил на аукционе «гигантскую» заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при проданном номинальном объеме 58,4 млрд руб.).
Политика
Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Политика
Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании
Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Авторитетное издание Empire сформировало десятку лучших фильмов XXI века.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Армия и оружие
В Госдепе рассказали о приостановке операций коалиции в Ираке
Силы международной коалиции против террористической группировки «Исламское государство»* временно приостановили операции в Ираке для обеспечения собственной безопасности, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Политика
Генсек ООН предупредил о «четырех всадниках Апокалипсиса»
ТАСС Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что видит четырех "всадников Апокалипсиса", угрожающих человечеству в XXI веке.
Армия и оружие
Американцы поставили России ультиматум по Сирии
На фоне столкновений между российскими и американскими военными, России было направлено четкое предупреждение отказаться от провокационных действий и не «испытывать терпение» США в арабской республике на территориях, где осуществляется добыча нефти и газа.
Происшествия
В Башкирии мужчина изнасиловал 4-летнюю дочь и покончил с собой
Происшествия
В Подмосковье младенец впал в кому после отравления спайсом
В Клину восьмимесячный ребенок впал в кому после того, как съел запрещенную курительную смесь — спайс.
Гаджеты
Бюджетный iPhone от Apple начнут выпускать в феврале
Сборка новой бюджетной модели iPhone начнется в феврале текущего года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.
Политика
Путин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН
Президент России Владимир Путин предложил провести встречу главам государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН - и. Об этом сообщает РИА "Новости".
Экономика
Пшено в прошлом году подорожало в магазинах на 83%
Резкое подорожание пшена в рознице зафиксировала и исследовательская компания GfK, отслеживающая покупки 20 тыс. домохозяйств по всей России: по ее данным, за год с декабря 2018-го по ноябрь 2019 года пшено стоило в магазинах в среднем 90 руб. за 1 кг, что на 61% больше, чем годом ранее.
Биатлон
Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
Общество
Население Украины сократилось на 11,5 млн человек
Численность населения Украины уменьшилась на 11,45 млн человек с 2001 года.
Происшествия
В Болгарии предъявили заочные обвинения «отравителям из России»
Судебные власти Болгарии предъявили заочные обвинения трем гражданам России, которые подозреваются в попытке отравления местного предпринимателя Эмилиана Гебрева и его сына, сообщает News.bg.
Политика
Турция предложила включить С-400 в систему НАТО
В декабре 2019 года советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана рассказал, что одной из причин покупки Анкарой российских С-400 была неудача сделки по американским системам ПРО Patriot.
Шоу-бизнес
Бочкарева продает свой «легендарный Кадиллак»
Актриса показала поклонникам любимый автомобиль Несколько часов назад Наталья Бочкарева сообщила своим подписчикам, что планирует расстаться со своим автомобилем.
Наука
Стресс действительно делает седыми волосы
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров и София Ротару спели на юбилее Этери Карапетян
Позже на сцену вышла София Ротару. Звезда отказалась выступать на новогодних корпоративах в России, но не смогла пропустить праздник Этери.
Футбол
Кубок России. Четвертьфинал «Спартак» – ЦСКА состоится 4 марта
В один день с московским дерби пройдут игры между "Ахматом" и "Зенитом", а также "Шинником" и "Уралом". 🏆 Стали известны точные даты и время проведения матчей 1/4 финала Олимп-Кубка России.
Политика
Дуда назвал правильным решение не приехать на форум памяти холокоста
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что принял правильное решение, не поехав в Иерусалим на Всемирный форум памяти холокоста.
Транспорт
В России появится новая концепция питания в поездах
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) с 2021 года планирует внедрять новую концепцию питания пассажиров в поездах, сообщил на встрече с журналистами генеральный директор компании Петр Иванов.
Общество
Испанские города затопило морской пеной из-за шторма
Из-за шторма «Глория» испанские города накрыло метровым слоем морской пены. Об этом в среду, 22 января, пишет Daily Mail.