Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник

Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Он отметил, что это связано с началом импорта из третьих стран, в частности из Норвегии.
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Москва ответила графиком поставок на «норвежский аргумент» Минска в нефтяных торгах

Экономика сегодня09:22

Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник

РИА Новости07:52

Источник: РФ может сократить поставки нефти в Белоруссию

Радио Sputnik08:22

Источник: Россия сократит поставки нефти в Белоруссию в январе

ТАСС08:39

Россия скорректировала график поставок нефти в Беларусь

ГЛАС.RU07:48

Источник сообщил об изменении графика поставок нефти из РФ в Белоруссию

Известия07:30

РФ скорректировала график поставок нефти в Белоруссию из-за сырья третьих стран

ПРАЙМ07:11
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Политика

В Турции отреагировали на сведения об отказе России предоставлять технологии по С-400

Турция приобрела у России комплексы С-400 несмотря на сопротивление со стороны США и намерена ввести комплексы в строй в апреле или в мае.
Взгляд.ру 10:41
Фигурное катание

Чемпионат Европы по фигурному катанию стартует в австрийском Граце

Соревновательная часть чемпионата Европы по фигурному катанию стартует в среду в австрийском Граце.
ТАСС Спорт 21 января в 16:05
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Вероника Скворцова стала главой ФМБА

Фармацевтический вестник вчера в 18:21
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Облигации Минфина на ₽58 млрд ушли в одни руки неизвестному покупателю

Некий покупатель выставил на аукционе «гигантскую» заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при проданном номинальном объеме 58,4 млрд руб.).
РБК 08:36
Политика

Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе

Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Lenta.ru 11:50
Общество

Комик Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
BFM.ru 03:19
Политика

Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании

Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
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Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат

Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Вести Подмосковья 11:27
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Королева Елизавета II подписала закон о выходе из Евросоюза

РБК 10:09
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Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

Авторитетное издание Empire сформировало десятку лучших фильмов XXI века.
ToDay News Ufa 21 января в 19:29
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы

Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Shraibikus News 11:17
Армия и оружие

В Госдепе рассказали о приостановке операций коалиции в Ираке

Силы международной коалиции против террористической группировки «Исламское государство»* временно приостановили операции в Ираке для обеспечения собственной безопасности, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
RT на русском 11:58
Политика

Генсек ООН предупредил о «четырех всадниках Апокалипсиса»

ТАСС Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что видит четырех "всадников Апокалипсиса", угрожающих человечеству в XXI веке.
РЕН ТВ вчера в 17:36
Армия и оружие

Американцы поставили России ультиматум по Сирии

На фоне столкновений между российскими и американскими военными, России было направлено четкое предупреждение отказаться от провокационных действий и не «испытывать терпение» США в арабской республике на территориях, где осуществляется добыча нефти и газа.
ГЛАС.RU 04:04
Происшествия

В Башкирии мужчина изнасиловал 4-летнюю дочь и покончил с собой

ToDay News Ufa 10:19
Происшествия

В Подмосковье младенец впал в кому после отравления спайсом

В Клину восьмимесячный ребенок впал в кому после того, как съел запрещенную курительную смесь — спайс.
Известия 08:53
Гаджеты

Бюджетный iPhone от Apple начнут выпускать в феврале

Сборка новой бюджетной модели iPhone начнется в феврале текущего года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.
Сусанин 07:39
Политика

Путин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН

Президент России Владимир Путин предложил провести встречу главам государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН - и. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Пшено в прошлом году подорожало в магазинах на 83%

Резкое подорожание пшена в рознице зафиксировала и исследовательская компания GfK, отслеживающая покупки 20 тыс. домохозяйств по всей России: по ее данным, за год с декабря 2018-го по ноябрь 2019 года пшено стоило в магазинах в среднем 90 руб. за 1 кг, что на 61% больше, чем годом ранее.
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Биатлон

Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
RT на русском 10:08
Общество

Население Украины сократилось на 11,5 млн человек

Численность населения Украины уменьшилась на 11,45 млн человек с 2001 года.
BFM.ru 09:23
Происшествия

В Болгарии предъявили заочные обвинения «отравителям из России»

Судебные власти Болгарии предъявили заочные обвинения трем гражданам России, которые подозреваются в попытке отравления местного предпринимателя Эмилиана Гебрева и его сына, сообщает News.bg.
РБК 09:53
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Турция предложила включить С-400 в систему НАТО

В декабре 2019 года советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана рассказал, что одной из причин покупки Анкарой российских С-400 была неудача сделки по американским системам ПРО Patriot.
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Шоу-бизнес

Бочкарева продает свой «легендарный Кадиллак»

Актриса показала поклонникам любимый автомобиль Несколько часов назад Наталья Бочкарева сообщила своим подписчикам, что планирует расстаться со своим автомобилем.
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Стресс действительно делает седыми волосы

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Филипп Киркоров и София Ротару спели на юбилее Этери Карапетян

Позже на сцену вышла София Ротару. Звезда отказалась выступать на новогодних корпоративах в России, но не смогла пропустить праздник Этери.
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Футбол

Кубок России. Четвертьфинал «Спартак» – ЦСКА состоится 4 марта

В один день с московским дерби пройдут игры между "Ахматом" и "Зенитом", а также "Шинником" и "Уралом". 🏆 Стали известны точные даты и время проведения матчей 1/4 финала Олимп-Кубка России.
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Политика

Дуда назвал правильным решение не приехать на форум памяти холокоста

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что принял правильное решение, не поехав в Иерусалим на Всемирный форум памяти холокоста.
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Транспорт

В России появится новая концепция питания в поездах

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) с 2021 года планирует внедрять новую концепцию питания пассажиров в поездах, сообщил на встрече с журналистами генеральный директор компании Петр Иванов.
РИА Новости 11:30
Общество

Испанские города затопило морской пеной из-за шторма

Из-за шторма «Глория» испанские города накрыло метровым слоем морской пены. Об этом в среду, 22 января, пишет Daily Mail.
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