Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Он отметил, что это связано с началом импорта из третьих стран, в частности из Норвегии.

Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник

Политика Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Общество Комик Долгополов покинул Россию Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.

Политика Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.

Армия и оружие Американцы поставили России ультиматум по Сирии На фоне столкновений между российскими и американскими военными, России было направлено четкое предупреждение отказаться от провокационных действий и не «испытывать терпение» США в арабской республике на территориях, где осуществляется добыча нефти и газа.

Политика Путин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН Президент России Владимир Путин предложил провести встречу главам государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН - и. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Пшено в прошлом году подорожало в магазинах на 83% Резкое подорожание пшена в рознице зафиксировала и исследовательская компания GfK, отслеживающая покупки 20 тыс. домохозяйств по всей России: по ее данным, за год с декабря 2018-го по ноябрь 2019 года пшено стоило в магазинах в среднем 90 руб. за 1 кг, что на 61% больше, чем годом ранее.

Биатлон Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.

Происшествия В Болгарии предъявили заочные обвинения «отравителям из России» Судебные власти Болгарии предъявили заочные обвинения трем гражданам России, которые подозреваются в попытке отравления местного предпринимателя Эмилиана Гебрева и его сына, сообщает News.bg.

Политика Турция предложила включить С-400 в систему НАТО В декабре 2019 года советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана рассказал, что одной из причин покупки Анкарой российских С-400 была неудача сделки по американским системам ПРО Patriot.

Шоу-бизнес Бочкарева продает свой «легендарный Кадиллак» Актриса показала поклонникам любимый автомобиль Несколько часов назад Наталья Бочкарева сообщила своим подписчикам, что планирует расстаться со своим автомобилем.

Футбол Кубок России. Четвертьфинал «Спартак» – ЦСКА состоится 4 марта В один день с московским дерби пройдут игры между "Ахматом" и "Зенитом", а также "Шинником" и "Уралом". 🏆 Стали известны точные даты и время проведения матчей 1/4 финала Олимп-Кубка России.