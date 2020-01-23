Энергетика
РИА НовостиРоссия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник
Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Он отметил, что это связано с началом импорта из третьих стран, в частности из Норвегии.
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Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева продает свой легендарный Cadillac
Происшествия
Болгария обвинила трех россиян в отравлении бизнесмена Гебрева
Болгарская прокуратура обвиняет трех россиян в покушении на отравление граждан Болгарии в 2015 году — предпринимателя Емельяна Гебрева, его сына и директора его фирмы.
Игры
Хидео Кодзима хочет выпускать небольшие тайтлы между крупными играми
В свежем интервью Famitsu Хидео Кодзима рассказал о проектах, над которыми хотел бы поработать в ближайшее время.
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Спорт
Горячкина сравняла счёт в матче за титул чемпионки мира по шахматам
Россиянка Александра Горячкина в решающей, 12-й партии белыми фигурами победила китаянку Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира по шахматам.
Авто
Более 80 тысяч Toyota и Lexus попали под отзыв в России
Политика
Зеленский уступил своё место на Всемирном форуме памяти холокоста
Шоу-бизнес
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
Экономика
Дерипаска обвинил ЦБ в бедности России
Российский бизнесмен Олег Дерипаска назвал виновных в бедности россиян. Об этом он написал в одном из мессенджеров.
Происшествия
В Башкирии мужчина изнасиловал 4-летнюю дочь и покончил с собой
Политика
Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций
«Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.
Политика
Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены
Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Политика
Памфилова объяснила важность голосования по поправкам в конституцию
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова объяснила, почему Всероссийское голосование является наиболее подходящим форматом для выяснения мнения россиян по внесению изменений в Конституцию РФ.
Футбол
Криштиану забил гол, «Юве» вышел в полуфинал
«СЭ» — о победе «Ювентуса» над «Ромой» (3:1), которая позволила туринцам выйти в 1/2 финала Кубка Италии.
Общество
В России предложили снизить пенсионный возраст многодетным отцам
Госсовет Удмуртской Республики 22 января внес в Госдуму законопроект, согласно которому многодетные отцы смогут выходить на пенсию досрочно.
Гаджеты
Эксперты AnTuTu назвали самый мощный в мире смартфон
Первое место в топе самых мощных в мире смартфонов по версии бенчмарка AnTuTu занял Asus ROG 2 с 12/512 гигабайтами ОЗУ/ПЗУ.
Происшествия
В Перми фигуранта дела о ЧП в отеле отпустили под подписку о невыезде
Свердловский районный суд Перми отпустил под подписку о невыезде инспектора по пожарному надзору, задержанного по делу о гибели людей в отеле, сообщил РИА Новости представитель суда.
Политика
Глава Минфина США посоветовал Грете Тунберг выучить экономику
Министр финансов США Стивен Мнучин предложил шведской активистке Грете Тунберг сначала пройти курс экономики, а потом призывать к отказу от углеводородного топлива.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Сингапуре
Сингапур подтвердил первый случай заболевания коронавирусом Ухань, сообщило Министерство здравоохранения страны на брифинге в четверг, 23 января.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Общество
Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»
Судно Stril Explorer под норвежским флагом прошло вдоль нитки газопровода "Северный поток — 2", следует из данных навигационного портала MarineTraffic.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл заявил, что в следующий раз дочь увидит его в земле
Мужчина полагает, что Меган не увидит его до тех пор, пока его не опустят в землю.
Происшествия
Россиянина нашли мертвым в бассейне на Бали
Здоровье
В Минздраве предложили выдавать направления на анализы дистанционно
Бойко отметила, что возможность предоставления дистанционных медицинских услуг будет обсуждаться по мере того, как будет развиваться данная отрасль здравоохранения.
Музыка