Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник

Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Он отметил, что это связано с началом импорта из третьих стран, в частности из Норвегии.
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Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник

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Источник сообщил об изменении графика поставок нефти из РФ в Белоруссию

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Источник: Россия сократит поставки нефти в Белоруссию в январе

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