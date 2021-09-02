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Россия вдвое нарастила экспорт продовольствия в Китай на фоне торговой войны США и КНР

Россия зарабатывает миллиарды долларов на поставках продовольствия в Китай.
Lenta.ru
За несколько лет Россия вдвое нарастила экспорт продовольствия в Китай, а также сдает КНР сотни тысяч гектаров сельхозугодий на Дальнем Востоке.
Lenta.ru
Улучшить показатели России помогла освободившаяся ниша — многие американских компании ушли из Китая.
Lenta.ru
Продажи российской продукции в Китай взлетели на 123 процента до почти 4 миллиардов долларов в 2020 году с 1,77 миллиарда долларов в 2017 году.
Lenta.ru

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