Lenta.ruРоссия вдвое нарастила экспорт продовольствия в Китай на фоне торговой войны США и КНРРоссия зарабатывает миллиарды долларов на поставках продовольствия в Китай.Lenta.ruЗа несколько лет Россия вдвое нарастила экспорт продовольствия в Китай, а также сдает КНР сотни тысяч гектаров сельхозугодий на Дальнем Востоке.Lenta.ruУлучшить показатели России помогла освободившаяся ниша — многие американских компании ушли из Китая.Lenta.ruПродажи российской продукции в Китай взлетели на 123 процента до почти 4 миллиардов долларов в 2020 году с 1,77 миллиарда долларов в 2017 году.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПолитРоссияПолитРоссияАктуальные НовостиПодробнее о событииNikkei Asia: США подарили России миллиарды долларовSputnik Таджикистан14:00США помогли России нарастить экспорт продовольствия в КитайВзгляд.ру13:53Nikkei Asia: США помогли России заработать миллиарды на сельском хозяйствеПолитРоссия07:03Россия вдвое нарастила экспорт продовольствия в Китай на фоне торговой войны США и КНРLenta.ru12:00Россия рекордно заработала от поставок продуктов питания в КитайNews.ru11:08Nikkei Asia: американцы помогли России заработать миллиарды на сельском хозяйствеМосковский Комсомолец09:21Эксперты Nikkei Asia рассказали, как США помогли России заработать миллиарды на сельском хозяйствеMonavista Daily12:28Показать ещёОценить19Поделиться