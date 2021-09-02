Fujifilm X-T30 II: обновленный автофокус, дисплей и Full HD SloMo

Камера получила новый дисплей с увеличенным до 1,68 млн точек разрешением, автофокус с чувствительностью до - 7 EV, а также возможность съёмки Full HD с частотой до 240 кадров / с. Старт продаж запланирован на октябрь 2021.