Экономика
ИА Красная ВеснаРоссия вдвое увеличила вложения в гособлигации США
Напомним, весной 2018 года Россия стала резко избавляться от государственных бумаг США, сократив объем $96 миллиардов в марте до $14,9 миллиардов в мае. В марте нынешнего года также произошло трехкратное сокращение вложений с $12,58 миллиардов до $3,85 миллиардов.
Читать в источнике
Оценить492
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 09:17, Ашберн
Политика
США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь»
США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь".
Газета.Ru 08:51
Экономика
Банкиры просят отложить импортозамещение ПО
Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Авто
Компания Tesla выпустила электромобиль Model S с большим запасом хода
Компания Tesla начала продажи новой версии седана Model S с увеличенным на 20% запасом хода.
Автоновости дня вчера в 04:22
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
Энергетика
Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа.
Известия вчера в 10:33
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru вчера в 20:38
Армия и оружие
Франция призвала НАТО обсудить вопрос вмешательства Турции в Ливию
Франция планирует провести переговоры между государствами — членами НАТО касательно усиления агрессии Турции в Ливии, подрывающей усилия международного сообщества по урегулированию ливийского кризиса.
ФАН вчера в 09:01
Общество
«Военное положение» в Пекине не такое уж и военное
Состояние «военного положения» в Китае тоже предусматривает четыре уровня, самый высокий – первый, и термин «механизмы военного времени» (а именно он употреблен в китайских сообщениях о событиях на рынке в Пекине) теоретически должен соотноситься с первым, самым высоким уровнем «военного положения», боевой готовностью номер один.
Взгляд.ру 05:00
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Энергетика
Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ
Москва, 16 июня 2020, 11:04 — REGNUM Достаточные основания существуют для того, чтобы увеличить цену на поставки природного газа польской энергетической компании PGNiG, полагают в «Газпром экспорте».
REGNUM вчера в 04:04
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM вчера в 00:18
Политика
Трамп подписал указ об ограничениях на применение силы полицейскими
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который реформирует правила работы полиции и, в частности, запрещает использовать удушающие приемы при задержаниях.
Ведомости вчера в 18:43
Армия и оружие
Маленькие, но гордые самолеты. Зачем Грузии свои Су-25?
В статье Forbes напоминают, что после распада Советского Союза Грузия не смогла поддерживать оставшийся завод в рабочем состоянии, а сейчас не может позволить себе купить несколько самолетов.
Радио Sputnik 07:09
Фигурное катание
Роднина высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
Lenta.ru вчера в 12:24
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости вчера в 06:40
Происшествия
В Евпатории чиновника второй раз поймали на должностном преступлении
Сотрудники спецподразделения УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержали в Евпатории бывшего замначальника департамента городского хозяйства по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.
Российская газета 07:41
Общество
Контроль за туристами на Кубани ослабят с 21 июня
Туристам в Краснодарском крае разрешат свободно перемещаться с 21 июня.
BFM.ru 03:20
Происшествия
Сын Ефремова впервые прокомментировал ДТП с участием отца
Сын Михаил Ефремова Никита на своей страничке в Instagram выразил соболезнования семье Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актера.
Московский Комсомолец 08:37
Культура
О подготовке и проведении «Славянского базара» расскажут на пресс-конференции в Минске
В мероприятии примут участие министр культуры республики Беларусь Юрий Бондарь, директор международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий (на фото), главный режиссёр торжественного открытия фестиваля Александр Вавилов и главный режиссёр торжественного закрытия фестиваля Марина Романовская.
ИА InterMedia вчера в 10:25
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv 00:52
Экономика
В США предсказали крах доллара в следующем году
Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости 01:00
Авто
Nissan представил кроссовер Nissan X-Trail нового поколения
Компания Nissan официально представила новый Nissan Rogue/X-Trail.
Автоновости дня 15 июня в 09:27
Политика
Американским компаниям позволят работать с Huawei над 5G
По информации телеканала CNBC, разрешение затронет взаимодействие по выработке стандартов для технологий нового поколения, включая 5G.
Evo-rus.com вчера в 10:31
Хоккей
«Авангард» подписал молодого нападающего из «Адмирала»
Хоккейный клуб «Авангард» заключил двусторонний контракт сроком на один год с 20-летним нападающим Иваном Лисиным, сообщили в пресс-службе ХК.
РИА СуперОмск 07:29
Армия и оружие
КНДР введет войска в демилитаризованную зону
Северная Корея планирует ввести войска в районы, из которых они были выведены по межкорейским соглашениям, для укрепления линии фронта, сообщает (ЦТАК).
Газета.Ru 01:21