Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаРоссия вдвое увеличила вложения в гособлигации США

Напомним, весной 2018 года Россия стала резко избавляться от государственных бумаг США, сократив объем $96 миллиардов в марте до $14,9 миллиардов в мае. В марте нынешнего года также произошло трехкратное сокращение вложений с $12,58 миллиардов до $3,85 миллиардов.
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Дали в долг Америке: зачем Россия скупает гособлигации США

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США заявили о двух тысячах бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

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США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь".
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Энергетика

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Известия вчера в 10:33
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Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru вчера в 20:38
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Армия и оружие

Франция призвала НАТО обсудить вопрос вмешательства Турции в Ливию

Франция планирует провести переговоры между государствами — членами НАТО касательно усиления агрессии Турции в Ливии, подрывающей усилия международного сообщества по урегулированию ливийского кризиса.
ФАН вчера в 09:01
Политика

Посол России заявил о намерении Лукашенко приехать на парад Победы

РБК 08:28
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Общество

«Военное положение» в Пекине не такое уж и военное

Состояние «военного положения» в Китае тоже предусматривает четыре уровня, самый высокий – первый, и термин «механизмы военного времени» (а именно он употреблен в китайских сообщениях о событиях на рынке в Пекине) теоретически должен соотноситься с первым, самым высоким уровнем «военного положения», боевой готовностью номер один.
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
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Общество

Хоккеист Дацюк пришел на службу в захваченный храм на Урале

Известия 09:05
Энергетика

Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ

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REGNUM вчера в 04:04
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Политика

Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ

Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM вчера в 00:18
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Политика

Трамп подписал указ об ограничениях на применение силы полицейскими

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который реформирует правила работы полиции и, в частности, запрещает использовать удушающие приемы при задержаниях.
Ведомости вчера в 18:43
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Армия и оружие

Маленькие, но гордые самолеты. Зачем Грузии свои Су-25?

В статье Forbes напоминают, что после распада Советского Союза Грузия не смогла поддерживать оставшийся завод в рабочем состоянии, а сейчас не может позволить себе купить несколько самолетов.
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Фигурное катание

Роднина высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
Lenta.ru вчера в 12:24
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Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
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Происшествия

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Сотрудники спецподразделения УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержали в Евпатории бывшего замначальника департамента городского хозяйства по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.
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Общество

Контроль за туристами на Кубани ослабят с 21 июня

Туристам в Краснодарском крае разрешат свободно перемещаться с 21 июня.
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Музыка

Олег Газманов рассказал о награде от проституток за песню «Путана»

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Происшествия

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Культура

О подготовке и проведении «Славянского базара» расскажут на пресс-конференции в Минске

В мероприятии примут участие министр культуры республики Беларусь Юрий Бондарь, директор международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий (на фото), главный режиссёр торжественного открытия фестиваля Александр Вавилов и главный режиссёр торжественного закрытия фестиваля Марина Романовская.
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Экономика

В США предсказали крах доллара в следующем году

Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
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Авто

Nissan представил кроссовер Nissan X-Trail нового поколения

Компания Nissan официально представила новый Nissan Rogue/X-Trail.
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Политика

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По информации телеканала CNBC, разрешение затронет взаимодействие по выработке стандартов для технологий нового поколения, включая 5G.
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Хоккей

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Армия и оружие

КНДР введет войска в демилитаризованную зону

Северная Корея планирует ввести войска в районы, из которых они были выведены по межкорейским соглашениям, для укрепления линии фронта, сообщает (ЦТАК).
Газета.Ru 01:21
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