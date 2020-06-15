Энергетика
РЕН ТВПольская PGNiG ждет $1,5 млрд от «Газпрома»
Польская компания Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) и "Газпром" подписали приложение к договору по поставке природного газа от 25 сентября 1996 года (Ямальский контракт). Об этом сообщили в издании Forsal со ссылкой на PGNiG.
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Общество
Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии за шпионаж против России
Мосгорсуд в понедельник признал виновным бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 04:45
Происшествия
В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте
Инцидент произошел на Ленинском проспекте возле гостиницы "Салют". По предварительным данным, стреляли из такси.
РИА Новости 09:47
Энергетика
Турецкие компании отказались платить «Газпрому»
Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Lenta.ru 09:30
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
78-летнего ученого Валерия Митько обвинили в госизмене
78-летнему ученому Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене.
Газета.Ru 04:20
Общество
СК возбудил дело против Навального из-за клеветы на ветерана
Следственный комитет возбудил в отношении Алексея Навального уголовное дело о клевете в адрес ветерана, сообщает в понедельник столичный главк СК РФ.
РИА Новости 10:34
Общество
Во всех жилых микрорайонах Пекина ввели режим военного времени
В Пекине из-за вспышки коронавируса ввели режим военного времени.
Клопс 09:26
Экономика
ФНС: Самозанятые смогут не платить налоги в этом году
"Самозанятые смогут не платить налоги в этом году, так как погашение будет идти с бонусов", - отметил глава ФНС.
Российская газета 11:00
Политика
Премьер-министр Киргизии подал в отставку
Глава киргизского правительства Мухаммедкалый Абылгазиев подал в понедельник в отставку.
ТАСС 11:02
Экономика
Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за пандемии
Москва, 15 июня 2020, 12:21 — REGNUM Компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений больше других сократили зарплаты на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
REGNUM 05:21
Общество
Devicelock: в Сети на продажу выставили данные якобы 115 тысяч россиян
На продажу выставили базу с данными россиян, застрявших за границей из-за коронавируса и возвращавшихся на родину, ее подлинность не подтверждена, сообщил РИА Новости технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян.
РИА Новости 07:36
Религия
Экс-духовник Поклонской сбежал со слушания Церковного суда
Схиигумен Сергей (Романов) сбежал из Епархиального суда Екатеринбургской епархии во время заседания, посвященного его поведению.
Телеканал 360° 10:11
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
RT на русском 07:20
Происшествия
В центре Волгограда убили студента-медика
Российская газета 02:32
Космос
Более 30 разумных инопланетных рас могут жить в нашей галактике
Согласно исследованиям, более 30 разумных инопланетных рас могут жить в нашей галактике на среднем расстоянии 17 000 световых лет.
Рязань Вести 08:55
Шоу-бизнес
Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены
Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
Политика
Путин поручил продумать новые меры поддержки граждан и экономики
Президент России Владимир Путин поручил правительству определить, какие меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса следует продлить на период после 1 июля.
Российская газета 10:18
Игры
Sony показала дизайн новой приставки PlayStation 5
Что именно показали на презентации PS5 Первым анонсом стала не новая часть Uncharted и не третья Knack (этих игр вообще не показали, и не факт, что они находятся в разработке), а очередное переиздание GTA V. Уже третье поколение консолей подряд умельцы из Rockstar выпускают свой хит, подправляя графическую составляющую, улучшая производительность и обещая пользователям новый контент.
Evo-rus.com вчера в 03:03
Общество
Гидрометцентр предупредил москвичей об опасности второй волны тепла
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о том, что вторая волна тепла в Москве может негативно сказаться на здоровье пожилых москвичей.
Профиль 00:43
Общество
Власти Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 23 июня
В Волгоградской области режим самоизоляции продлен до 23 июня. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров, передает оперативный штаб.
РБК 10:54
Армия и оружие
Россия строит в Ливии «Хмеймим-2» — Anadolu
ИА Красная Весна 13 июня в 11:22
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы
Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия вчера в 12:00
Шоу-бизнес
Директор Началовой показала преобразившуюся могилу певицы
Директор певицы Юлии Началовой показала преобразившуюся после финальных работ над памятником могилу звезды.
Газета.Ru 09:52
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Религия
Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил России в Кубинке
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил России.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 03:32
Политика
Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции
Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС вчера в 08:00
Происшествия
В массовой драке с чеченцами во Франции пострадали 11 человек
В стычках с участием членов чеченской диаспоры во французском Дижоне пострадали 11 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
Lenta.ru 05:54
Авто
Arkana, Coolray, ASX: большой тест кроссоверов
Geely Coolray По части модных решений Renault до Geely недотягивает, но есть кое-что недоступное для Кулрея: обогрев ветрового стекла, мультимедиа с Яндекс-навигацией, функция предупреждения о выходе со своей полосы движения.
За рулем вчера в 23:00