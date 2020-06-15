Энергетика
Lenta.ruРоссия вернет Польше полтора миллиарда долларов за газ
Польша инициировала разбирательство с Россией по пересмотру цены на газ в 2015 году. Согласно договору от 1996 года, «Газпром» поставляет PGNiG около 10 миллиардов кубометров газа в год. Минимальное годовое контрактное количество — 8,7 миллиарда кубометров.
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Происшествия
Источник сообщил о смерти стрелка с Ленинского проспекта
Ранее информированный источник сообщил агентству, что на Ленинском проспекте мужчина несколько раз выстрелил в сотрудников ГИБДД, был ранен ответным огнем и задержан.
Интерфакс 11:12
Общество
Куйвашев продлил ограничения в Свердловской области до 22 июня
Ограничения, введённые в Свердловской области из-за пандемии коронавирусной инфекции, продляются до 22 июня.
Все новости (Нижний Тагил) 05:32
Шоу-бизнес
Наталия Орейро решила стать гражданкой России
Звезда аргентинского телесериала "Дикий ангел" Наталия Орейро подала документы на получение гражданства Российской Федерации.
Вести.Ru 02:05
Политика
Президент Бразилии рассказал о телефонном разговоре с Путиным
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что провел разговор с президентом России Владимиром Путиным, стороны обсудили ближайшую встречу БРИКС и борьбу с COVID-19.
РИА Новости 10:12
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
RT на русском 07:20
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 08:11
Происшествия
В Волгограде задержали подростка за подготовку нападения на школу
В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу.
РИА Новости 06:05
Происшествия
Во Франции 10 человек пострадали в столкновениях с участием чеченцев
Во французском Дижоне в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чеченской Республики и арабской диаспоры пострадали не менее десяти человек.
РБК 11:05
Авто
Рейтинг практически не ломающихся кроссоверов составили
Специалисты составили рейтинг кроссоверов, которые почти никогда не ломаются. Так, на первом месте оказался Seat Ateca 1.4 Eco TSI Style.
32CARS.ru 12 июня в 12:57
Общество
Минтруд назвал число реальных безработных в России
«В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тысячи человек», — сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина о реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
BFM.ru 08:40
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
RT на русском 10:41
Футбол
Определились претенденты на премию Golden Boy 2020
Определились 100 претендентов на премию Golden Boy, которая вручается лучшему игроку до 21 года в Европе, сообщает издание Tuttosport.
BetOn 10:12
Политика
Премьер-министр Киргизии подал в отставку
Глава киргизского правительства Мухаммедкалый Абылгазиев подал в понедельник в отставку.
ТАСС 11:02
Религия
Церковный суд над отцом Сергием перенесли из-за его побега
Уральский меридиан 08:21
Политика
Путин впервые прокомментировал события в США
Владимир Путин отреагировал на массовые протесты в США, которые начались после гибели афроамериканца по вине белого полицейского.
РИА Новости вчера в 05:17
Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина
Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Московский Комсомолец вчера в 19:40
Энергетика
BP спишет стоимость активов на $17,5 млрд
Нефтяная компания BP собирается списать стоимость активов на сумму от $13 млрд до $17,5 млрд.
Ведомости 06:51
Общество
Борис Джонсон заступился за Черчилля и призвал не переписывать историю
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал вандалов, которые испортили памятник Уинстону Черчиллю, исписав монумент расистскими надписями.
Газета.Ru 00:17
Политика
В Правительстве Дагестана произошли кадровые перестановки
Сегодня стало известно о том, что глава РД В.Васильев произвёл кадровые изменения в Правительстве Дагестана.
Новый мир (г.Ахты) 09:34
Политика
В МИД РФ назвали причину вызова чешского посла
В МИД РФ пообещали, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.
Российская газета 05:20
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 09:17
Общество
С 1 июля в России часть пенсионеров получит прибавку
Вместе с пенсиями опекунов и попечителей несовершеннолетних с 1 июля, возможно, будут проиндексированы выплаты работающим пенсионерам.
Газета.Ru вчера в 06:16
Экономика
Банковский роуминг в России отменен
14 июня вступил в силу закон, который отменяет так называемый банковский роуминг.
7 новостей 03:28
Политика
Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
Коммерсантъ 08:44
Общество
В китайском мегаполисе ввели военное положение из-за вспышки COVID
В китайском городе Баодин, который находится в соседней с Пекином провинции Хэбэй, из-за вспышки коронавируса на оптовом рынке Пекина ввели военное положение.
РБК 01:22
Общество
На 400 млн рублей оштрафовали россиян за нарушение самоизоляции
По данным журналистов всего россиян оштрафовали на 407 000 000 рублей.
Live24 07:45
Общество
Убивший студентку историк Соколов отказался от адвокатов
Экс-доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки университета Анастасии Ещенко, отказался от услуг адвоката Александра Почуева и попросил вернуться к защите Сергея Лукьянова, который ранее отказался вести дело.
РБК 11:24