Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссия вернет Польше полтора миллиарда долларов за газ

Польша инициировала разбирательство с Россией по пересмотру цены на газ в 2015 году. Согласно договору от 1996 года, «Газпром» поставляет PGNiG около 10 миллиардов кубометров газа в год. Минимальное годовое контрактное количество — 8,7 миллиарда кубометров.
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PGNiG рассчитывает получить от «Газпрома» $1,5 млрд

RT на русском09:34

До 1 июля «Газпром» вернет Польше полтора миллиарда долларов

Вести.Ru06:57

Польская PGNIG ждет от «Газпрома» назначенные судом $1,5 млрд

Коммерсантъ08:33

Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»

РБК08:07

Россия вернет Польше полтора миллиарда долларов за газ

Lenta.ru07:22

Польская PGNiG ожидает от «Газпрома» 1,5 млрд долларов

Газета.Ru08:37

В Польше ожидают до 1 июля получить от «Газпрома» $1,5 млрд

ТАСС06:27
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Происшествия

Источник сообщил о смерти стрелка с Ленинского проспекта

Ранее информированный источник сообщил агентству, что на Ленинском проспекте мужчина несколько раз выстрелил в сотрудников ГИБДД, был ранен ответным огнем и задержан.
Интерфакс 11:12
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Общество

Куйвашев продлил ограничения в Свердловской области до 22 июня

Ограничения, введённые в Свердловской области из-за пандемии коронавирусной инфекции, продляются до 22 июня.
Все новости (Нижний Тагил) 05:32
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Шоу-бизнес

Наталия Орейро решила стать гражданкой России

Звезда аргентинского телесериала "Дикий ангел" Наталия Орейро подала документы на получение гражданства Российской Федерации.
Вести.Ru 02:05
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Политика

Президент Бразилии рассказал о телефонном разговоре с Путиным

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что провел разговор с президентом России Владимиром Путиным, стороны обсудили ближайшую встречу БРИКС и борьбу с COVID-19.
РИА Новости 10:12
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Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди

RT на русском 07:20
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Общество

Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 08:11
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Происшествия

В Волгограде задержали подростка за подготовку нападения на школу

В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу.
РИА Новости 06:05
1,5K
Происшествия

Во Франции 10 человек пострадали в столкновениях с участием чеченцев

Во французском Дижоне в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чеченской Республики и арабской диаспоры пострадали не менее десяти человек.
РБК 11:05
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Авто

Рейтинг практически не ломающихся кроссоверов составили

Специалисты составили рейтинг кроссоверов, которые почти никогда не ломаются. Так, на первом месте оказался Seat Ateca 1.4 Eco TSI Style.
32CARS.ru 12 июня в 12:57
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Общество

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым высказалась о наказании для актера

РИА Новости 07:52
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Общество

Минтруд назвал число реальных безработных в России

«В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тысячи человек», — сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина о реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
BFM.ru 08:40
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Общество

СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
RT на русском 10:41
1,1K
Футбол

Определились претенденты на премию Golden Boy 2020

Определились 100 претендентов на премию Golden Boy, которая вручается лучшему игроку до 21 года в Европе, сообщает издание Tuttosport.
BetOn 10:12
Политика

Премьер-министр Киргизии подал в отставку

Глава киргизского правительства Мухаммедкалый Абылгазиев подал в понедельник в отставку.
ТАСС 11:02
1
Религия

Церковный суд над отцом Сергием перенесли из-за его побега

Уральский меридиан 08:21
36
Политика

Путин впервые прокомментировал события в США

Владимир Путин отреагировал на массовые протесты в США, которые начались после гибели афроамериканца по вине белого полицейского.
РИА Новости вчера в 05:17
880
Шоу-бизнес

Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина

Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Московский Комсомолец вчера в 19:40
30
Энергетика

BP спишет стоимость активов на $17,5 млрд

Нефтяная компания BP собирается списать стоимость активов на сумму от $13 млрд до $17,5 млрд.
Ведомости 06:51
Общество

Борис Джонсон заступился за Черчилля и призвал не переписывать историю

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал вандалов, которые испортили памятник Уинстону Черчиллю, исписав монумент расистскими надписями.
Газета.Ru 00:17
23
Политика

В Правительстве Дагестана произошли кадровые перестановки

Сегодня стало известно о том, что глава РД В.Васильев произвёл кадровые изменения в Правительстве Дагестана.
Новый мир (г.Ахты) 09:34
16
Политика

В МИД РФ назвали причину вызова чешского посла

В МИД РФ пообещали, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.
Российская газета 05:20
980
Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 09:17
54
Общество

С 1 июля в России часть пенсионеров получит прибавку

Вместе с пенсиями опекунов и попечителей несовершеннолетних с 1 июля, возможно, будут проиндексированы выплаты работающим пенсионерам.
Газета.Ru вчера в 06:16
2K
Экономика

Банковский роуминг в России отменен

14 июня вступил в силу закон, который отменяет так называемый банковский роуминг.
7 новостей 03:28
1,2K
Происшествия

В МВД объяснили поведение душившего подростка полицейского

Lenta.ru 09:35
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Политика

Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
Коммерсантъ 08:44
1,1K
Общество

В китайском мегаполисе ввели военное положение из-за вспышки COVID

В китайском городе Баодин, который находится в соседней с Пекином провинции Хэбэй, из-за вспышки коронавируса на оптовом рынке Пекина ввели военное положение.
РБК 01:22
4
Общество

На 400 млн рублей оштрафовали россиян за нарушение самоизоляции

По данным журналистов всего россиян оштрафовали на 407 000 000 рублей.
Live24 07:45
6
Общество

Убивший студентку историк Соколов отказался от адвокатов

Экс-доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки университета Анастасии Ещенко, отказался от услуг адвоката Александра Почуева и попросил вернуться к защите Сергея Лукьянова, который ранее отказался вести дело.
РБК 11:24
20
Политика

В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах

Газета.Ru 08:57
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