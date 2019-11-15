Политика
КоммерсантъРоссия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Принципиальное решение уже принято и страны находятся на финальной стадии переговоров. В обсуждениях принимают участие силовые ведомства и МИДы России и Украины.
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с чего всё началось
Три украинских судна были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года в результате скандального инцидента в Керченском проливе. Украинские корабли шли из Одессы в порт Мариуполя в Азовском море.Коммерсантъ11:41
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Общество
Японского журналиста расстроило посещение Сахалина
Журналист издания «Асахи Симбун» Мититака Хаттори рассказал о своем путешествии на Сахалин и посетовал, что на острове практически не осталось свидетельств о японском периоде правления.
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о реакции семьи Заворотнюк на предложенную помощь
Недавно известный российский продюсер Иосиф Пригожин признался, что связывался с родными актрисы Анастасии Заворотнюк, которая сейчас якобы борется с онкологическим заболеванием, и предлагал им помощь, но они от нее отказались.
Энергетика
Остатки сладки: США бросились закупать в России мазут
Одним из ключевых товаров, экспортируемых из России в США, в последние месяцы неожиданно стал мазут.
Политика
Нормандский саммит пройдет 9 декабря в Париже
Саммит нормандского формата с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Политика
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
Здоровье
Медосмотр потенциальных водителей на Сахалине станет дольше и дороже из-за фермента CDT
С 22 ноября по приказу Минздрава РФ будут внесены изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители автотранспортных средств.
Происшествия
Угрожавших совершить покушение на Макрона задержали во Франции
Полиция Франции задержала двух человек, угрожавших совершить покушение на президента Эмманюэля Макрона, сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на данные из юридических источников.
Культура
Канал HBO может снять продолжение сериала «Друзья»
«Друзья» выходили на телеэкранах 10 лет, с 1994 года по 2004. Проект не раз называли одним из лучших комедийных сериалов всех времен.
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Армия и оружие
Танковый батальон СФ перевооружен на танки Т-80БВМ
Танковый батальон Северного флота полностью перевооружен на газотурбинные танки Т-80БВМ, сообщает пресс-служба Северного флота.
Политика
Зеленский назвал обновленные КПП на границе с Крымом витриной Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что открытые после реконструкции контрольно-пропускные пункты «Каланчак» и «Чонгар» на границе с Крымом являются витриной и показывают, что Украина — это круто и человечно.
Технологии
Apple удалила из App Store все связанные с вейпингом приложения
Apple на фоне роста проблем со здоровьем, вызванных курением электронных сигарет, решила удалить 181 приложение, связанное с вейпингом, из магазина App Store, сообщил Axios.
Происшествия
Новосибирский боец MMA получил реальный срок за избиение прохожего
Суд приговорил Белых к четырем годам колонии строгого режима, Курлаеву — к двум годам колонии общего режима.
Происшествия
Американский пограничник выстрелил в россиянина
Американский пограничник ранил россиянина из огнестрельного оружия. Об этом сообщается на сайте Погранично-таможенной службы США.
Экономика
БРИКС планирует создать единую криптовалюту и систему платежей
На заседании БРИКС обсуждался вопрос создания единой платежной системы. Вероятно, будет создана и единая криптовалюта.
Теннис
Медведев проиграл и лишил Надаля полуфинала Итогового чемпионата ATP
Россиянин Даниил Медведев уступил немцу Александру Звереву в заключительном матче группового этапа Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Лондоне.
Здоровье
Названы полезные продукты, повышающие уровень сахара в крови
По словам специалистов, продукты растительного происхождения, в которых много клетчатки и витаминов, имеют высокий гликемический индекс.
Происшествия
Одиночные взрывы прогремели на арсенале в Харьковской области
Одиночные взрывы прогремели на арсенале в Балаклее в Харьковской области, сообщил в пятницу мэр города Иван Столбовой.
Футбол
Флорентино Перес стал президентом Всемирной футбольной ассоциации
Президент «Реала» Флорентино Перес назначен главой Всемирной футбольной ассоциации.
Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Происшествия
Пропавшую в Крыму пятилетнюю девочку нашли убитой
В Крыму нашли тело пропавшей три дня назад пятилетней девочки, личность ребенка опознали.
Экономика
Рада утвердила госбюджет Украины на 2020 год
Прожиточный минимум в 2020 году на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2020 года - составит 2027 гривен (5357,7 руб.), с 1 июля - 2118 гривен (5598,3 руб.), с 1 декабря - 2189 гривен (5785,9 руб.).
Авто
Haval переезжает в дилерские центры Ford
Политика
На Украине прокомментировали заявление Коломойского о дружбе с Россией
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем главы государства и не имеет полномочий говорить от имени страны.
Общество
Суд в Киеве отправил под домашний арест чиновницу офиса президента Украины
Высший антикоррупционный суд Украины на 2 месяца отправил под домашний арест руководителя департамента офиса президента страны Светлану Кондзелю, подозреваемую во взяточничестве и мошенничестве, сообщила пресс-служба суда.