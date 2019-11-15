Политика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Принципиальное решение уже принято и страны находятся на финальной стадии переговоров. В обсуждениях принимают участие силовые ведомства и МИДы России и Украины.
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с чего всё началось

Россия готова отдать Украине задержанные корабли до саммита в «нормандском формате»

Три украинских судна были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года в результате скандального инцидента в Керченском проливе. Украинские корабли шли из Одессы в порт Мариуполя в Азовском море.
Коммерсантъ11:41

Подробнее о событии

Россия вернет Украине корабли, задержанные в Керченском проливе

Эхо Москвы13:00

«Ъ»: Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Газета.Ru17:48

Власти России решили вернуть Украине задержанные в Керченском проливе корабли

URA.Ru13:48

Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Коммерсантъ19:19

СМИ сообщили о готовности России вернуть Украине задержанные корабли

РБК12:22

«Коммерсантъ»: Россия решила вернуть Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Ведомости12:10

Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Lenta.ru11:52
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Общество

Японского журналиста расстроило посещение Сахалина

Журналист издания «Асахи Симбун» Мититака Хаттори рассказал о своем путешествии на Сахалин и посетовал, что на острове практически не осталось свидетельств о японском периоде правления.
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Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

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С 22 ноября по приказу Минздрава РФ будут внесены изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители автотранспортных средств.
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Город+ 13 ноября в 08:00
Энергетика

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Армия и оружие

Танковый батальон СФ перевооружен на танки Т-80БВМ

Танковый батальон Северного флота полностью перевооружен на газотурбинные танки Т-80БВМ, сообщает пресс-служба Северного флота.
ТК Звезда вчера в 03:20
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Газета.Ru 00:29
Политика

Зеленский назвал обновленные КПП на границе с Крымом витриной Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что открытые после реконструкции контрольно-пропускные пункты «Каланчак» и «Чонгар» на границе с Крымом являются витриной и показывают, что Украина — это круто и человечно.
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Технологии

Apple удалила из App Store все связанные с вейпингом приложения

Apple на фоне роста проблем со здоровьем, вызванных курением электронных сигарет, решила удалить 181 приложение, связанное с вейпингом, из магазина App Store, сообщил Axios.
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Новосибирский боец MMA получил реальный срок за избиение прохожего

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Американский пограничник выстрелил в россиянина

Американский пограничник ранил россиянина из огнестрельного оружия. Об этом сообщается на сайте Погранично-таможенной службы США.
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Экономика

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Названы полезные продукты, повышающие уровень сахара в крови

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Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

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Одиночные взрывы прогремели на арсенале в Харьковской области

Одиночные взрывы прогремели на арсенале в Балаклее в Харьковской области, сообщил в пятницу мэр города Иван Столбовой.
РИА Новости 08:43
Футбол

Флорентино Перес стал президентом Всемирной футбольной ассоциации

Президент «Реала» Флорентино Перес назначен главой Всемирной футбольной ассоциации.
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Культура

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
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Происшествия

Пропавшую в Крыму пятилетнюю девочку нашли убитой

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Молодежная сборная России проиграла Суперсерию канадцам

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Экономика

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Haval переезжает в дилерские центры Ford

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На Украине прокомментировали заявление Коломойского о дружбе с Россией

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем главы государства и не имеет полномочий говорить от имени страны.
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Суд в Киеве отправил под домашний арест чиновницу офиса президента Украины

Высший антикоррупционный суд Украины на 2 месяца отправил под домашний арест руководителя департамента офиса президента страны Светлану Кондзелю, подозреваемую во взяточничестве и мошенничестве, сообщила пресс-служба суда.
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