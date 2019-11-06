Политика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway

Россия приняла решение вернуться к переговорам об участии в проекте NASA по созданию окололунной станции Lunar Orbital Platform—Gateway, сообщил «РИА Новости» гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Ранее он говорил, что РФ откажется от проекта из-за недостаточно большой роли в проекте.
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с чего всё началось

Россия возобновит переговоры с США по проекту окололунной станции

Россия решила вернуться к переговорам об участии в проекте американской окололунной станции Gateway, сообщил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новостивчера в 19:03

Подробнее о событии

Россия решила вернуться к проекту американской окололунной станции

РБКвчера в 20:10

Россия решила поучаствовать в американском проекте окололунной станции

Lenta.ruвчера в 20:08

Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway

Коммерсантъвчера в 19:34

Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway

Известиявчера в 19:52

Рогозин: Россия вернется к проекту окололунной станции США Gateway

Газета.Ruвчера в 19:23

Россия примет участие в проекте США окололунной станции Gateway

RT на русскомвчера в 19:14

Россия возобновит переговоры с США по проекту окололунной станции

РИА Новостивчера в 19:03
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Наука

В Швейцарии изобрели похожего на насекомое робота

ТАСС Наука 23 декабря в 00:11
Общество

Прокуратура Татарстана признала незаконным участие детей в учениях МВД

Прокуратура Татарстана по итогам проверки признала незаконным привлечение учеников 9-го класса Новотроицкой средней общеобразовательной школы к учениям отдела полиции в Тукаевском районе.
RT на русском 02:19
Транспорт

В Севастополь прибыл первый российский поезд

Первый именной состав «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:27
Происшествия

Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 01:22
Кино

«Зеленая книга» стала главным фильмом года по версии «Кинопоиска»

Драма режиссера Питера Фаррелли "Зеленая книга" (Green Book) стала главным фильмом года по версии "Кинопоиска", сообщили в понедельник в пресс-службе интернет-сервиса.
ТАСС 23 декабря в 07:35
Общество

Кудрин рассказал о спасении российской экономики Путиным

Российская экономика была спасена в 2008 году решением создать резервные фонды, заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Газета.Ru 01:33
Футбол

Жоау Мариу оценил шансы Алексея Миранчука заиграть в «Ювентусе»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу поделился мнением о шансах своего одноклубника Алексея Миранчука заиграть в чемпионате Италии.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:48
Происшествия

МВД потребовало объяснений у женщины, сообщившей об учениях школьников

Ридус вчера в 05:08
Происшествия

В Кузбассе из-за двух ДТП с девятью машинами перекрыли участок трассы

В Кемеровской области на участке автодороги Р-255 «Сибирь» произошло два ДТП, в результате погиб человек.
РБК 01:56
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета вчера в 05:58
Общество

Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники

Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости 00:37
Футбол

Манджукич перешел из «Ювентуса» в «Аль-Духаиль»

Бомбардир.ру вчера в 11:58
Экономика

Банк «Открытие» с 2020 года начнет прорабатывать план подготовки к IPO

Банк "Открытие" совместно с ЦБ РФ, который является основным акционером кредитной организации, в январе 2020 года начнет разрабатывать детальный план подготовки к первичному публичному предложению акций организации на бирже (IPO) в 2021 году.
ТАСС 01:10
Экономика

С 1 января неработающим пенсионерам проиндексируют страховые пенсии

С 1 января неработающим пенсионерам проиндексируют страховые пенсии — на 6,6%. Об этом сообщает пресс-служба Ивановского отделения ПФР.
Кстати.News 23 декабря в 06:57
Происшествия

В екатеринбургском суде начался допрос барда Александра Новикова

ФедералПресс 01:36
Происшествия

В Венгрии трагически погибла известная российская пианистка

В Венгрии в результате несчастного случая скончалась российская пианистка Элина Валиева.
МИР 24 вчера в 23:11
Космос

Ракета «Протон-М» с метеоспутником «Электро-Л» запущена с Байконура

Ракета-носитель «Протон-М» с метеорологическим спутником «Электро-Л» №3 запущена с 81-й площадки космодрома Байконур.
RT на русском вчера в 08:12
Происшествия

Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества

РИА Новости вчера в 18:32
Общество

Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении

Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».
РБК вчера в 22:49
Политика

Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
RT на русском вчера в 18:02
Хоккей

Овечкин посетил рождественский ужин Трампа

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 01:45
Политика

Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
RT на русском вчера в 16:26
Авто

Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России

Автомобиль Kia Seltos в комплектации Luxe появится на российском рынке в 2020 году.
ФАН 23 декабря в 16:18
Происшествия

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Ведомости вчера в 20:00
Армия и оружие

Террористы поставили 24-часовой ультиматум российским военным в Сирии

Российским военным поставлен 24-часовой ультиматум.
Avia.pro 23 декабря в 17:37
Общество

В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
Газета.Ru вчера в 22:58
Гаджеты

Десять главных гаджетов прошедшего десятилетия по версии TIME

От смартфонов и квадрокоптеров до игровых консолей и автомобилей — в прошедшее десятилетие появилось много гаджетов, изменивших нашу жизнь, сделавших ее более комфортной и безопасной.
РБК 02:24
Общество

Матвиенко предложила отменить НДФЛ для бедных россиян

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступила с предложением отменить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан России с маленькой зарплатой.
Телеканал 360° вчера в 03:44
Здоровье

Онкологи Екатеринбурга 19 раз пожаловались в Росздравнадзор на качество лекарств для детей

Врачи екатеринбургского Центра детской онкологии и гематологии при ОДКБ за последние два года направили 19 извещений в областной Росздравнадзор с жалобой на качества противоопухолевых препаратов и лекарств сопроводительной терапии.
Деловой квартал (Екатеринбург) 00:16
Здоровье

Более 5 тысяч человек получили прививки от кори в Якутске

Подчищающую иммунизацию против кори в столице республики прошли 5140 человек, сообщает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Якутия 24 23 декабря в 17:27
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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