Политика

КоммерсантъКоммерсантъРоссия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway

Россия приняла решение вернуться к переговорам об участии в проекте NASA по созданию окололунной станции Lunar Orbital Platform—Gateway, сообщил «РИА Новости» гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Ранее он говорил, что РФ откажется от проекта из-за недостаточно большой роли в проекте.
Читать в источнике
Комментировать177
с чего всё началось

Россия возобновит переговоры с США по проекту окололунной станции

Россия решила вернуться к переговорам об участии в проекте американской окололунной станции Gateway, сообщил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новостивчера в 19:03

Подробнее о событии

Рогозин: Россия вернется к проекту окололунной станции США Gateway

Газета.Ruвчера в 19:23

Россия решила поучаствовать в американском проекте окололунной станции

Lenta.ruвчера в 20:08

Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway

Известиявчера в 19:52

Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway

Коммерсантъвчера в 19:34

Россия решила вернуться к проекту американской окололунной станции

РБКвчера в 20:10

Россия примет участие в проекте США окололунной станции Gateway

RT на русскомвчера в 19:14

Россия возобновит переговоры с США по проекту окололунной станции

РИА Новостивчера в 19:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
Общество

Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на видеопрезентацию РЖД, в новом электронном билете, который поступит в продажу в первом полугодии 2020 года, будет указано, что пассажиры верхних полок имеют право в дневное время сидеть на нижних местах.
RT на русском 05:39
Финансы

Доходность по рублевым вкладам в 2020 году может опуститься ниже 5%

Интерес людей с накоплениями в районе 1-2 млн руб. будет смещаться от простых банковских вкладов в сторону инвестиционных продуктов, отметил глава банка.
ТАСС 06:22
Политика

Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку-2»

Если давление со стороны Запада усилится, то РФ и ЕС совместно найдут решение по наложенным санкциям Наверно, давление будет расти, но возможности этого давления тоже не безграничны прокомментировал спикер Козак добавил, что в Европе все понимают, что газопровод - экономически выгодный проект.
Piter.tv 04:30
Космос

Космический лифт: зачем ученые хотят протянуть кабель от Луны к Земле

Ученые уверены, что не нужно крепить кабель к Земле. Вместо этого его надо прикрепить к поверхности Луны и бросить конец в сторону Земли.
РБК 02:24
Политика

МИД Польши отреагирует на слова Путина о политике республики в 1930-х

МИД Польши после рождественских праздников изучит слова президента России Владимира Путина о политике республики в 1930-х годах и роли занимавшего тогда пост посла в Германии Юзефа Липского, заявил РИА Новости представитель польского внешнеполитического ведомства.
РИА Новости 07:36
Политика

Анкара подтверждает готовность перебросить войска в Ливию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара по-прежнему готова направлять свои войска в Ливию.
Слово и Дело 07:45
Политика

Путин обвинил Европарламент в попытках извратить историю

Президент России Владимир Путин заявил, что в некоторых соседних странах, в Европе и за океаном частенько пытаются извратить историю и придумать невероятный сценарий развития ситуации в период Второй мировой войны, примером тому служит и недавняя резолюция Европарламента на эту тему.
РИА Новости вчера в 07:33
Политика

Украина возбудила уголовное дело из-за российского поезда в Крым

Украинская "прокуратура Автономной республики Крым", входящая в состав Генеральной прокуратуры Украины, открыла уголовное дело в связи с проходом первого пассажирского поезда через Крымский мост.
Газета.Ru 06:42
Происшествия

Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

В Ненецком автономном округе (НАО) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 07:00
Общество

Утверждены новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
РИА Новости вчера в 02:21
Политика

Кабмин Украины провел экстренное секретное заседание по транзиту газа

Кабинет министров Украины провел экстренное заседание по вопросу контракта по газу с Россией.
Lenta.ru вчера в 21:36
Политика

Путин назвал повышение уровня доходов россиян задачей номер один

Президент России Владимир Путин во время предновогодней встречи с кабинетом министров назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан, передает ТАСС.
РБК 06:29
Технологии

МТС разработала «умную» колонку

«МТС намерена запустить в коммерческую эксплуатацию колонку с виртуальным ассистентом и системой «умного» дома, как только будет полностью удовлетворена результатами тестирования — ориентировочно в первой половине 2020 года», — отметил он.
РБК вчера в 17:21
Общество

Синоптик предупредил о новой волне тепла в новогоднюю ночь в Москве

Новогодняя ночь в столице будет теплой, сообщил агентству "Москва" замруководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
РИА Новости 06:12
Происшествия

Глава минздрава Саратова сообщила об обысках в ее квартире

Правоохранительные органы в среду провели обыски в квартире министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной и ряда действующих сотрудников областного минздрава в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при закупке оборудования для детских поликлиник, сообщила сама Мазина.
РИА Новости 07:37
Общество

Суд отправил под домашний арест экс-замминистра связи Солдатова

Тверской суд Москвы отказался заключать под стражу и отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи РФ Алексея Солдатова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.
ТАСС 07:45
Экономика

В России отменяется налоговая декларация для малого бизнеса

«Отменяется налоговая декларация для предпринимателей, которые работают по упрощёнке и платят налоги с объекта дохода», — сказал Медведев.
REGNUM 04:45
Происшествия

В Ленобласти семеро школьников отравились конфетами

ТАСС 06:42
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты

Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
StarHit.ru 23 декабря в 15:00
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском 08:16
Музыка

Forbes составил рейтинг самых богатых музыкантов десятилетия

Телепрограмма вчера в 07:06
Армия и оружие

Китай испытал способную достать до США ракету

Подводная лодка ВМФ Народно-освободительной армии Китая провела испытание баллистической ракеты, которая способна достать до любой точки на территории США.
Lenta.ru 07:48
Политика

В Кремле ответили на слова Лукашенко о реверсной закупке нефти

Минск вправе воспользоваться более выгодными вариантами закупки нефти, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о возможности реверсной закупки нефти через Польшу, передает корреспондент РБК.
РБК 04:55
Армия и оружие

ВСУ обстреляли Горловку – ранен мирный житель

КП - Донецк 07:47
Происшествия

Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге девятиклассник набросился с молотком на учительницу русского языка, подкараулив ее по пути в школу.
Вести.Ru 05:24
Общество

В Севастополь прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга

В Севастополь прибыл пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга. Состав встречали жители города с цветами и российским триколором.
Общественное телевидение России 06:20
Общество

«Яндекс» составил рейтинг самых популярных подарков на Новый год

В канун Нового года россияне в спешке ищут подарки для детей, но больше всего тратятся на презенты взрослым.
Вечерняя Москва 01:29
Общество

В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси

Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс вчера в 13:57
Политика

Умер генерал армии Махмут Гареев

Lenta.ru 03:25
Политика

Путин пообещал в 2020 году увеличить военные пенсии

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поставил перед Министерством обороны на 2020 год четыре важные ключевые задачи.
REGNUM вчера в 07:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное