Политика
КоммерсантъРоссия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway
Россия приняла решение вернуться к переговорам об участии в проекте NASA по созданию окололунной станции Lunar Orbital Platform—Gateway, сообщил «РИА Новости» гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Ранее он говорил, что РФ откажется от проекта из-за недостаточно большой роли в проекте.
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с чего всё началось
Россия решила вернуться к переговорам об участии в проекте американской окололунной станции Gateway, сообщил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.РИА Новостивчера в 19:03
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Общество
Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на видеопрезентацию РЖД, в новом электронном билете, который поступит в продажу в первом полугодии 2020 года, будет указано, что пассажиры верхних полок имеют право в дневное время сидеть на нижних местах.
Финансы
Доходность по рублевым вкладам в 2020 году может опуститься ниже 5%
Интерес людей с накоплениями в районе 1-2 млн руб. будет смещаться от простых банковских вкладов в сторону инвестиционных продуктов, отметил глава банка.
Политика
Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку-2»
Если давление со стороны Запада усилится, то РФ и ЕС совместно найдут решение по наложенным санкциям Наверно, давление будет расти, но возможности этого давления тоже не безграничны прокомментировал спикер Козак добавил, что в Европе все понимают, что газопровод - экономически выгодный проект.
Космос
Космический лифт: зачем ученые хотят протянуть кабель от Луны к Земле
Ученые уверены, что не нужно крепить кабель к Земле. Вместо этого его надо прикрепить к поверхности Луны и бросить конец в сторону Земли.
Политика
МИД Польши отреагирует на слова Путина о политике республики в 1930-х
МИД Польши после рождественских праздников изучит слова президента России Владимира Путина о политике республики в 1930-х годах и роли занимавшего тогда пост посла в Германии Юзефа Липского, заявил РИА Новости представитель польского внешнеполитического ведомства.
Политика
Анкара подтверждает готовность перебросить войска в Ливию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара по-прежнему готова направлять свои войска в Ливию.
Политика
Путин обвинил Европарламент в попытках извратить историю
Президент России Владимир Путин заявил, что в некоторых соседних странах, в Европе и за океаном частенько пытаются извратить историю и придумать невероятный сценарий развития ситуации в период Второй мировой войны, примером тому служит и недавняя резолюция Европарламента на эту тему.
Политика
Украина возбудила уголовное дело из-за российского поезда в Крым
Украинская "прокуратура Автономной республики Крым", входящая в состав Генеральной прокуратуры Украины, открыла уголовное дело в связи с проходом первого пассажирского поезда через Крымский мост.
Происшествия
Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
В Ненецком автономном округе (НАО) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Общество
Утверждены новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
Политика
Кабмин Украины провел экстренное секретное заседание по транзиту газа
Кабинет министров Украины провел экстренное заседание по вопросу контракта по газу с Россией.
Политика
Путин назвал повышение уровня доходов россиян задачей номер один
Президент России Владимир Путин во время предновогодней встречи с кабинетом министров назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан, передает ТАСС.
Технологии
МТС разработала «умную» колонку
«МТС намерена запустить в коммерческую эксплуатацию колонку с виртуальным ассистентом и системой «умного» дома, как только будет полностью удовлетворена результатами тестирования — ориентировочно в первой половине 2020 года», — отметил он.
Общество
Синоптик предупредил о новой волне тепла в новогоднюю ночь в Москве
Новогодняя ночь в столице будет теплой, сообщил агентству "Москва" замруководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
Происшествия
Глава минздрава Саратова сообщила об обысках в ее квартире
Правоохранительные органы в среду провели обыски в квартире министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной и ряда действующих сотрудников областного минздрава в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при закупке оборудования для детских поликлиник, сообщила сама Мазина.
Общество
Суд отправил под домашний арест экс-замминистра связи Солдатова
Тверской суд Москвы отказался заключать под стражу и отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи РФ Алексея Солдатова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.
Экономика
В России отменяется налоговая декларация для малого бизнеса
«Отменяется налоговая декларация для предпринимателей, которые работают по упрощёнке и платят налоги с объекта дохода», — сказал Медведев.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Музыка
Forbes составил рейтинг самых богатых музыкантов десятилетия
Армия и оружие
Китай испытал способную достать до США ракету
Подводная лодка ВМФ Народно-освободительной армии Китая провела испытание баллистической ракеты, которая способна достать до любой точки на территории США.
Политика
В Кремле ответили на слова Лукашенко о реверсной закупке нефти
Минск вправе воспользоваться более выгодными вариантами закупки нефти, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о возможности реверсной закупки нефти через Польшу, передает корреспондент РБК.
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Горловку – ранен мирный житель
Происшествия
Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге
В Екатеринбурге девятиклассник набросился с молотком на учительницу русского языка, подкараулив ее по пути в школу.
Общество
В Севастополь прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга
В Севастополь прибыл пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга. Состав встречали жители города с цветами и российским триколором.
Общество
«Яндекс» составил рейтинг самых популярных подарков на Новый год
В канун Нового года россияне в спешке ищут подарки для детей, но больше всего тратятся на презенты взрослым.
Общество
В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси
Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Политика
Умер генерал армии Махмут Гареев
Политика
Путин пообещал в 2020 году увеличить военные пенсии
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поставил перед Министерством обороны на 2020 год четыре важные ключевые задачи.