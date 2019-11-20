Россия решила вернуться к переговорам об участии в проекте американской окололунной станции Gateway, сообщил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

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Россия приняла решение вернуться к переговорам об участии в проекте NASA по созданию окололунной станции Lunar Orbital Platform—Gateway, сообщил «РИА Новости» гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Ранее он говорил, что РФ откажется от проекта из-за недостаточно большой роли в проекте.

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