Политика
ИзвестияРоссия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway
Россия приняла решение возобновить переговоры с американской стороной об участии в проекте окололунной станции Gateway, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, госкорпорация получила проект меморандума от США и подтвердила готовность к переговорам.
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с чего всё началось
Россия решила вернуться к переговорам об участии в проекте американской окололунной станции Gateway, сообщил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.РИА Новостивчера в 19:03
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Общество
В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
Авто
«Ведомости»: в 2020 году «АвтоВАЗ» повысит цены на все модели Lada
Рекомендованные розничные цены будут повышены в среднем на 2,3% на весь модельный ряд автопроизводителя "АвтоВАЗ".
Политика
Кудрин рассказал, о чем жалеет в отношении российской экономики
Алексей Кудрин, занимающий пост главы Счетной палаты, рассказал о чем жалеет в экономике в последние 10 лет: недостаточно внимания к приватизации, нет баланса между защитой законности и давлением на бизнес, нет улучшения инвестклимата.
Политика
Путин назвал сволочью поддержавшего Гитлера посла Польши
Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
Происшествия
В центре в Липецке «Форд» сбил пешехода
Как сообщают очевидцы, водитель на «Мондео» гнал со скоростью не менее 120 км\ч и сбил пешехода, который отлетел метров на сорок.
Транспорт
Первый прошедший по Крымскому мосту поезд доехал до Симферополя
Первый поезд, который проехал Крымский мост, прибыл в столицу Крыма — город Симферополь.
Происшествия
На «фиолетовой» линии московского метро приостановили движение
Движение приостановлено на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро от станции "Беговая" до "Таганской" из-за пассажира на пути, сообщает Московский метрополитен.
Армия и оружие
Украинский военный перешел на сторону ДНР
Перебежчик объяснил свой выбор тем, что в бригаде ВСУ имеют место случаи рукоприкладства со стороны младших командиров, от командира взвода и ниже, оборудование мест несения службы и отдыха, а также закупка топлива для печей производится личным составом за свой счет, а доставку продуктов питания в бригаду обеспечивают представители волонтерских организаций.
Шоу-бизнес
Ани Лорак подчеркнула фигуру белоснежным платьем с открытыми плечами
В кадре певица позирует в силуэтном белоснежном платье с открытыми плечами и объемными рукавами.
Общество
Матвиенко не исключила возможности отмены НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко не исключает возможности освобождения россиян, получающих зарплату на уровне минимального размера оплаты труда, от налога на доходы для физических лиц.
Футбол
Кадыров рассказал об ультиматуме, поставленном руководству «Ахмата»
Общество
Обнаружены черные ящики разбившегося в Хабаровском крае Су-57
Общество
Военком объяснил призыв в армию Шаведдинова из ФБК
Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев прокомментировал сообщения о направлении на несение срочной службы Руслана Шаведдинова, сотрудника ФБК, который пропал после обыска в своем доме накануне и, как выяснилось, был отправлен в воинскую часть на Новой Земле.
Происшествия
В Уссурийске автобус насмерть сбил семилетнего ребенка
Хоккей
«Бостон» крупно победил «Вашингтон», Овечкин забил гол
Общество
РЖД разрешили пассажирам в верхних полках сидеть на нижних местах
В РЖД в новом бланке электронного билета прописали просьбу для пассажиров с нижних полок разрешать попутчикам с верхних полок посидеть внизу в дневное время.
Общество
Утверждены новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
Общество
Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в общежитии в Иркутской области
Политика
Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам
Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
Общество
Каждый третий россиянин за последние 10 лет сменил профессию
Треть россиян кардинально сменила сферу деятельности за последние 10 лет, больше половины сделали это из-за маленькой зарплаты, сообщает в среду, 25 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.
Экономика
Счетная палата: Власти впустую потратили 80 млрд рублей из бюджета
80 млрд рублей, которые в России потратили на поддержку малого бизнеса в период с 2014 по 2018 год, не повлияли на ситуацию с малым предпринимательством.
Политика
Трамп и Си Цзиньпин лично подпишут торговую сделку США и Китая
Финансы
Индекс Московской биржи обновил рекорд
Российскому рынку подарили рождественское ралли Индекс Московской биржи достиг отметки 3039,92 пункта, обновив исторический рекорд, установленный накануне.
Политика
В Евросоюзе раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту
Власти Евросоюза считают запуск железнодорожного сообщения с Крымом «еще одним шагом к принудительной интеграции» полуострова с Россией и его изоляции от Украины, говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
Общество
В Сибири бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
Общество
Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники
Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Экономика
Людмила Коган получила 81,8% акций банка «Уралсиб»
Людмила Коган - вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана - получила 81,809% акций кредитной организации.
Футбол
Крыховяк сыграл свадьбу с французской моделью
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк сыграл свадьбу накануне Рождества. Избранницей футболиста стала французская модель Селия Яунат.
Авто
Владение автомобилем россиянам обходится дороже, чем европейцам
Средняя стоимость владения автомобилем в России сегодня составляет около 32,2 тыс. рублей в месяц.