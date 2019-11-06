Политика

ИзвестияИзвестияРоссия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway

Россия приняла решение возобновить переговоры с американской стороной об участии в проекте окололунной станции Gateway, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, госкорпорация получила проект меморандума от США и подтвердила готовность к переговорам.
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Россия возобновит переговоры с США по проекту окололунной станции

Россия решила вернуться к переговорам об участии в проекте американской окололунной станции Gateway, сообщил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новостивчера в 19:03

Подробнее о событии

Россия решила вернуться к проекту американской окололунной станции

РБКвчера в 20:10

Рогозин: Россия вернется к проекту окололунной станции США Gateway

Газета.Ruвчера в 19:23

Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway

Известиявчера в 19:52

Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway

Коммерсантъвчера в 19:34

Россия решила поучаствовать в американском проекте окололунной станции

Lenta.ruвчера в 20:08

Россия примет участие в проекте США окололунной станции Gateway

RT на русскомвчера в 19:14

Россия возобновит переговоры с США по проекту окололунной станции

РИА Новостивчера в 19:03
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Происшествия

Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии

Российская газета вчера в 18:24
Политика

Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»

Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
РБК 03:23
Политика

Умер генерал армии Махмут Гареев

Президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев умер в возрасте 96 лет.
Lenta.ru 03:25
Общество

Производители электроники не готовы отвечать за работу устройств с отечественным ПО

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; объединяет Apple, Samsung, Philips, LG и др.) предложила распространить ответственность за стабильность работы смартфонов, компьютеров и телевизоров Smart TV на производителей программного обеспечения (ПО).
Коммерсантъ вчера в 17:23
Общество

Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
REGNUM вчера в 19:57
Транспорт

В Крым прибыл первый пассажирский поезд из материковой части России

Утром в среду, 25 декабря, первый пассажирский поезд «Таврия», прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл на конечный пункт маршрута — железнодорожный вокзал Севастополя.
RT на русском 03:30
Общество

В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
REGNUM вчера в 22:58
Общество

Атомная подлодка «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске

Первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» спущена на воду в Северодвинске в Архангельской области.
RT на русском 02:27
Общество

Кудрин: решение Путина создать резервные фонды спасло экономику России

Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решение Путина, принятое 10 лет назад, спасло экономику страны.
Вести.Ru вчера в 23:23
Общество

В «Современнике» рассказали о состоянии Галины Волчек

Театр «Современник» обратился к зрителям в связи с госпитализацией художественного руководителя Галины Волчек.
BFM.ru вчера в 09:37
Происшествия

Военный самолет разбился в Иране

В северной иранской провинции Арденбиль разбился самолет ВВС Ирана. Об этом 25 декабря сообщает агентство IRNA со ссылкой на местные власти.
REGNUM 03:49
Происшествия

Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

BFM.ru 01:22
Гаджеты

Презентована вторая платформа MediaTek со встроенным модемом 5G Dimensity 800

Компания MediaTek представила вторую платформу MediaTek со встроенным модемом 5G, которая называется Dimensity 800, изначально предназначенной для Redmi 9. Об этом сообщает портал IXBT.Dimensity 800 незначительно уступает по мощности анонсированной месяц назад SoC Dimensity 1000, предназначенной для флагманских смартфонов.
МонаВиста 03:50
Политика

Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку — 2»

В Объединённой судостроительной корпорации заявили, что в России может быть построено судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Однако на это потребуется примерно шесть лет.
REGNUM 03:43
Общество

Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток

Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
РБК вчера в 09:00
Энергетика

Козак рассказал о росте цен на бензин в России в 2019 году

Ранее в Росстате заявили, что цены на бензин в этом году показали самый низкий рост за последние 11 лет, на дизельное топливо — за последние десять.
RT на русском 03:28
Политика

В РФ назвали срок постройки трубоукладчика для «Северного потока-2»

"Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить отечественное судно-трубоукладчик, способное проводить работы по прокладке газопровода "Северный поток-2".
Радио Sputnik вчера в 06:45
Авто

Эвакуация автомобилей подорожает в Москве с 2020 года

С 1 января 2020 года в Москве повысится стоимость перемещения и хранения машин, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения.
Вечерняя Москва 03:04
Фигурное катание

Тренер Пирогова рассказала, как в России работают с юными фигуристками

Тренер по фигурному катанию Нурия Пирогова рассказала о работе с юными спортсменами в России и Финляндии.
Чемпионат 03:49
Общество

Прокуратура Татарстана признала незаконным участие детей в учениях МВД

Прокуратура Татарстана по итогам проверки признала незаконным привлечение учеников девятого класса Новотроицкой средней общеобразовательной школы к учениям отдела полиции в Тукаевском районе.
RT на русском 02:19
Шоу-бизнес

Антонов и Лепс названы самыми дорогими артистами на корпоративах

Продюсер Евгений Морозов назвал имена российских звезд, больше всего востребованных на новогодних корпоративах.
Культуромания вчера в 15:05
Общество

Власти США начали расследование против BMW из-за данных о продажах

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении немецкого автоконцерна BMW.
Ведомости вчера в 06:03
Происшествия

В Кузбассе из-за двух ДТП с девятью машинами перекрыли участок трассы

В Кемеровской области на участке автодороги Р-255 «Сибирь» произошло два ДТП, в результате погиб человек.
РБК 01:56
Футбол

«Вест Хэм» настроен продать Ярмоленко этой зимой

В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл в 15 матчах за "молотобойцев", забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Soccer.ru вчера в 12:48
Кино

Роберт Паттинсон пообещал уйти в порно в случае провала «Бэтмена»

Исполнитель главной роли в экранизации комиксов DC "Бэтмен" Роберт Паттинсон признался, что устал от вопросов по поводу фильма и описал свой план действий в случае провала.
Kinonews.ru 22 декабря в 14:51
Кино

Трамп назвал честью появление в фильме «Один дома 2»

РБК вчера в 18:22
Армия и оружие

Немецкое СМИ уличило НАТО в «репетиции» наступления на Россию

Учения НАТО "Защитник Европы — 2020" станут самой масштабной переброской американских войск на европейский континент за последние 25 лет, пишет Junge Welt.
РИА Новости 02:17
Футбол

Суперкомпьютер определил лучшего футболиста между Месси и Роналду

Специалисты SciSports и профессора университета KU Leuven с помощью суперкомпьютера и специального вычислительного алгоритма определили, какой игрок лучше — аргентинский форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси или португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
RT на русском 01:13
Единоборства

Кадыров уверен, что победит Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что сможет победить бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко.
Infox.ru 23 декабря в 16:13
Футбол

FourFourTwo представил 10 лучших матчей десятилетия

Издание FourFourTwo назвало 10 лучших матчей последнего десятилетия.
Евро-футбол.ру 03:30
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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