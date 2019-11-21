Политика
ИнтерфаксРоссия вернула Украине корабли без оружия и боеприпасов
Российская сторона не вернула Киеву около 30 единиц оружия и боеприпасы, которые изъяли у украинских моряков после инцидента в Керченском проливе. Это вооружение осталось в Москве как вещественные доказательства по делу моряков, рассказал их адвокат Николай Полозов.
Читать в источнике
Оценить33
с чего всё началось
Следователи ФСБ России еще зимой демонтировали и изъяли с украинских кораблей, задержанных за провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года, все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.ТАСС07:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 09:49, Ашберн
Хоккей
ЦСКА подтвердил переход Марио Кемпе. Контракт рассчитан на два сезона
В предыдущие два сезона нападающий провёл 70 матчей за «Аризону Койотс», записав на свой счёт шесть голов и семь результативных передач при показателе полезности "+4". Кемпе проводил на площадке около 11 минут за матч.
Общество
Путин назвал новый порядок медосмотра для водителей чушью
Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки.
Экономика
Госдума утвердила закон о федеральном бюджете на 2020 год
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Политика
Захарова пошутила о «краже» унитазов с задержанных украинских кораблей
Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией восприняла сообщения о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей.
Музыка
Группа Kiss устроила подводный концерт для акул
Группа Kiss устроила концерт для акул на борту корабля у берегов Австралии, но те не захотели слушать, сообщает NME.
Авто
Появилось свежее фото салона обновленной Lada 4x4
По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.
Транспорт
Путин проехал по первому Московскому центральному диаметру
Президент России Владимир Путин стал одним из первых пассажиров, проехавших по Московскому центральному диаметру.
Общество
Госдума запретила продавать смартфоны без российского софта
Госдума приняла закон о запрете продажи техники без российского программного обеспечения.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись
Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
Технологии
Павел Дуров советует удалить WhatsApp
20 ноября создатель Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp из-за обнаруженных в мессенджере многочисленных уязвимостей, передает ТАСС.
Наука
Таянье льдов и мешает, и помогает историкам в Монголии
Из-за климатических изменений многовековые слои льда и снега в Монголии тают, обнажая прежде неведомые специалистам артефакты.
Футбол
Киевское «Динамо» наказано за расизм в сторону игрока «Шахтера»
Напомним, что встреча завершилась победой "шахтеров" с минимальным счетом 1:0. На 77-й минуте игры фанаты "Динамо" начали скандировать расистские лозунги в сторону игроков донецкой команды Тайсона и Дентиньо.
Политика
Зеленский пообещал «убрать» флаги ЛНР на мосту в Станице Луганской
Владимир Зеленский во время визита в Луганскую область заявил, что флаги самопровозглашенной ЛНР не имеют никакого отношения к Украине и должны быть убраны с моста в Станице Луганской.
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
Политика
В МИДе прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35
Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию
Политика
Тимошенко призвала Европу не снимать санкции с России
Политик призвала сохранить санкции до полного восстановления территориальной целостности Украины Также она попросила не допустить навязывания Киеву решений на встрече в "нормандском формате", чтобы они не стали поводом к дальнейшему разрушению суверенитета Украины.
Культура
Доронина и президент. Деятели культуры требуют исправить «грубую ошибку» Минкульта
Письмо дышит гневом: "То, как развивается конфликт в реальности, делает очевидным, что Министерством культуры РФ допущена грубая ошибка, и ее надо исправить как можно скорее".
Кино
Вышел второй трейлер мюзикла «Кошки»
В Сети появился второй трейлер фильма «Кошки», ставшей адаптацией одноименного бродвейского мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера по произведениям Томаса Элиота.
Армия и оружие
В России разработали новый коллиматор для «холодной пристрелки» оружия
В России разработан первый универсальный ствольный коллиматор для "холодной" пристрелки оружия без использования патронов.
Экономика
ФНС собрала с россиян в полтора раза больше налогов
С россиян за последние пять Федеральная налоговая служба (ФНС) начала собирать налоги в полтора раза больше.
Фигурное катание
Загитова и Косторная выступят на Гран-при Японии
Примечательно, что две фигуристки уже выступали на одном этапе во Франции, и тогда победу в очном противостоянии одержала Косторная, для которой этот сезон является дебютным на взрослом уровне.
Общество
В Петербурге учительница лишилась работы из-за Twitter
Авто
Кроссовер Mercedes-Maybach GLS сохранил кузов донора
Если седан Mercedes-Maybach отличается от донора габаритами и конструкцией кузова, то кроссовер Mercedes-Maybach GLS получил то же металлическое тело, что и у исходного «джи-эль-эса».
Происшествия
На тушение пожара в Новой Москве направили вертолет
В поселке Мосрентген Новомосковского административного округа загорелся жилой дом, на тушение пожара вылетел вертолет.
Шоу-бизнес
Меган Маркл и Кейт Миддлтон поссорились из-за мужей
Вражда между Меган Маркл и Кейт Миддлтон возобновилась. Герцогини недолюбливают друг друга из-за напряженных отношений супругов.
Экономика
Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.