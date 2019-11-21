Политика

ИнтерфаксИнтерфаксРоссия вернула Украине корабли без оружия и боеприпасов

Российская сторона не вернула Киеву около 30 единиц оружия и боеприпасы, которые изъяли у украинских моряков после инцидента в Керченском проливе. Это вооружение осталось в Москве как вещественные доказательства по делу моряков, рассказал их адвокат Николай Полозов.
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с чего всё началось

Изъятые с украинских кораблей оборудование и оружие являются вещдоками в деле моряков

Следователи ФСБ России еще зимой демонтировали и изъяли с украинских кораблей, задержанных за провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года, все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
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РБК08:41

Изъятые с украинских кораблей оборудование и оружие являются вещдоками в деле моряков

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Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 09:49, Ашберн
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