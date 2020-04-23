Политика

ФАНФАНМИД РФ вернул Украине две ноты по Крыму

«На текущей неделе Министерство иностранных дел РФ вернуло МИД Украины две ноты», — сообщила Захарова. Представитель МИД РФ отметила, что в первой ноте Киев выразил протест в связи с археологическими раскопками и земляными работами в Крыму.
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Захарова: Россия вернула Украине ноту по Крыму и коронавирусу

Московский Комсомолец10:32

Киеву вернули обратно две ноты протеста по Крыму

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МИД вернул Украине две ноты по Крыму

РИА Новости12:24

Россия вернула Украине ноты по поводу Крыма

Lenta.ru10:43

Москва вернула Киеву две «грозные» ноты протеста по Крыму

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Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму

RT на русском10:25

Захарова заявила, что Россия вернула Украине две ноты по Крыму

ТАСС10:23
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Происшествия

МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости вчера в 07:36
14K
Общество

Отреставрированный памятник маршалу Жукову вернули на Манежную площадь

Эхо Москвы 13:31
6
Здоровье

Потенциальное лекарство от коронавируса Remdesivir провалило испытания

Противовирусный препарат Remdesivir, который рассматривался как возможное лекарство от COVID-19, не прошёл клинические испытания.
News.ru 15:13
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
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Общество

Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября

Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
ТАСС вчера в 05:01
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Общество

Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса

Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
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Здоровье

В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе

Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM 22:21
Экономика

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных ипотечных кредитах на новостройки по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых.
Ведомости 15:40
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Авто

240 машин финансового мошенника продадут на аукционе

Все средства, которые будут выручены с реализации коллекции мошенника, уйдут на оплату долговых обязательств.
CarsWeek.ru 12:19
Шоу-бизнес

Любовь Успенская со скандалом выгнала из дома родного племянника

После отъезда дочери Успенская пустила в свой особняк названного племянника Ролана, который является руководителем фан -клуба артистки.
Что происходит 08:31
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Экономика

Банк России предсказал новый отток вкладов

По итогам марта вклады физических лиц сократились на один процент, в основном в иностранной валюте.
Lenta.ru 06:50
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Общество

В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте

В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК 15:40
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Общество

Ученый назвал «лучшего друга» и «худшего врага» коронавируса

Как отметили в Института биоорганической химии РАН, главным «другом» вируса можно назвать влагу.
НТВ 14:07
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Общество

Уровень безработицы в США приблизился к временам Великой депрессии

В 1933 году, во время Великой депрессии, уровень безработицы достигал 24,9%.
Коммерсантъ 13:16
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Шоу-бизнес

Волочкова заявила, что осталась без денег

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
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Космос

EXPRES смотрит в небо палящей, далекой планеты

Технология Йельского университета дает астрономам более пристальный взгляд на атмосферу далекой планеты, где так жарко, что воздух содержит испаренные металлы.
AstroNews.ru 17:53
Общество

Минтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания

Минтруд рекомендовал закрыть в регионах России на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
РИА Новости 07:54
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Интернет

«Яндекс» выпустил собственный мессенджер

Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости вчера в 08:38
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Кино

Чемпионка UFC Валентина Шевченко сломала кости Холли Берри

На съемках фильма «В синяках» чемпионка UFC в легчайшем весе Валентина Шевченко сломала несколько костей актрисе Холли Берри.
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Игры

Бесплатные игры в Epic Games Store: For the King, Amnesia и Crashlands

Через неделю, с 30 апреля, пользователи сервиса смогут забрать две игры: Amnesia: The Dark Descent — культовый хоррор от создателей Penumbra; Crashlands — сюжетный ролевой экшен с элементами выживания и ставкой на крафтинг.
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Здоровье

На ямальском объекте НОВАТЭКа 74 вахтовика заразились коронавирусом

За прошедшие сутки в ЯНАО было выявлено 94 новых случая заражения коронавирусом, 74 из которых – на ямальском месторождении.
Би-порт 10:28
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Кино

В Сети появились первые отзывы о боевике с Крисом Хемсвортом «Эвакуация»

Кинокритики уже оставили первые отзывы в Сети.
РИА Новости 20:40
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:38
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Общество

Цифровые пропуска вводят в Волгоградской области

Сегодня, 23 апреля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал распоряжение о подготовке к введению на территории региона цифровых пропусков для передвижения в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Блокнот Волгоград 10:59
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Биатлон

Губерниев задумался, пора ли Драчёву уходить с поста главы СБР

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев после известия о созыве внеочередной конференции Союза биатлонистов России (СБР) задался вопросом, кто должен быть главой это организации: Владимир Драчёв или всё-таки кто-то другой.
SM News 08:37
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Общество

Кремль назвал срок пика заболеваемости коронавирусом в России

Пик распространения коронавирусной инфекции в РФ наступит в середине мая.
Piter.tv вчера в 15:20
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Происшествия

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
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Общество

В Черногорске у полиции не получилось наказать за нарушение самоизоляции ИП, торговавшего едой на вынос

ИП Тропин занимается торговлей на вынос, его поймали как раз в этот период - 3 апреля.
ИА Хакасия 21:33
Политика

Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России

Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
РИА Новости 13:21
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Общество

В Чехии отменяется запрет на свободу передвижения

Прага, 24 апреля 2020, 01:36 — REGNUM В Чехии с 24 апреля отменяется запрет на свободное перемещение граждан, введённый в связи с коронавирусной пандемией.
REGNUM 18:36
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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