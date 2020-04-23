Политика
ФАНМИД РФ вернул Украине две ноты по Крыму
«На текущей неделе Министерство иностранных дел РФ вернуло МИД Украины две ноты», — сообщила Захарова. Представитель МИД РФ отметила, что в первой ноте Киев выразил протест в связи с археологическими раскопками и земляными работами в Крыму.
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Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости вчера в 07:36
Здоровье
Потенциальное лекарство от коронавируса Remdesivir провалило испытания
Противовирусный препарат Remdesivir, который рассматривался как возможное лекарство от COVID-19, не прошёл клинические испытания.
News.ru 15:13
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
Общество
Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября
Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
ТАСС вчера в 05:01
Общество
Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса
Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
Здоровье
В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе
Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM 22:21
Экономика
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных ипотечных кредитах на новостройки по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых.
Ведомости 15:40
Авто
240 машин финансового мошенника продадут на аукционе
Все средства, которые будут выручены с реализации коллекции мошенника, уйдут на оплату долговых обязательств.
CarsWeek.ru 12:19
Шоу-бизнес
Любовь Успенская со скандалом выгнала из дома родного племянника
После отъезда дочери Успенская пустила в свой особняк названного племянника Ролана, который является руководителем фан -клуба артистки.
Что происходит 08:31
Экономика
Банк России предсказал новый отток вкладов
По итогам марта вклады физических лиц сократились на один процент, в основном в иностранной валюте.
Lenta.ru 06:50
Общество
В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте
В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК 15:40
Общество
Ученый назвал «лучшего друга» и «худшего врага» коронавируса
Как отметили в Института биоорганической химии РАН, главным «другом» вируса можно назвать влагу.
НТВ 14:07
Общество
Уровень безработицы в США приблизился к временам Великой депрессии
В 1933 году, во время Великой депрессии, уровень безработицы достигал 24,9%.
Коммерсантъ 13:16
Шоу-бизнес
Волочкова заявила, что осталась без денег
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
Космос
EXPRES смотрит в небо палящей, далекой планеты
Технология Йельского университета дает астрономам более пристальный взгляд на атмосферу далекой планеты, где так жарко, что воздух содержит испаренные металлы.
AstroNews.ru 17:53
Общество
Минтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания
Минтруд рекомендовал закрыть в регионах России на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
РИА Новости 07:54
Интернет
«Яндекс» выпустил собственный мессенджер
Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости вчера в 08:38
Кино
Чемпионка UFC Валентина Шевченко сломала кости Холли Берри
На съемках фильма «В синяках» чемпионка UFC в легчайшем весе Валентина Шевченко сломала несколько костей актрисе Холли Берри.
Культуромания 17:06
Игры
Бесплатные игры в Epic Games Store: For the King, Amnesia и Crashlands
Через неделю, с 30 апреля, пользователи сервиса смогут забрать две игры: Amnesia: The Dark Descent — культовый хоррор от создателей Penumbra; Crashlands — сюжетный ролевой экшен с элементами выживания и ставкой на крафтинг.
Игромания.ру 11:23
Здоровье
На ямальском объекте НОВАТЭКа 74 вахтовика заразились коронавирусом
За прошедшие сутки в ЯНАО было выявлено 94 новых случая заражения коронавирусом, 74 из которых – на ямальском месторождении.
Би-порт 10:28
Кино
В Сети появились первые отзывы о боевике с Крисом Хемсвортом «Эвакуация»
Кинокритики уже оставили первые отзывы в Сети.
РИА Новости 20:40
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:38
Общество
Цифровые пропуска вводят в Волгоградской области
Сегодня, 23 апреля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал распоряжение о подготовке к введению на территории региона цифровых пропусков для передвижения в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Блокнот Волгоград 10:59
Биатлон
Губерниев задумался, пора ли Драчёву уходить с поста главы СБР
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев после известия о созыве внеочередной конференции Союза биатлонистов России (СБР) задался вопросом, кто должен быть главой это организации: Владимир Драчёв или всё-таки кто-то другой.
SM News 08:37
Общество
Кремль назвал срок пика заболеваемости коронавирусом в России
Пик распространения коронавирусной инфекции в РФ наступит в середине мая.
Piter.tv вчера в 15:20
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Общество
В Черногорске у полиции не получилось наказать за нарушение самоизоляции ИП, торговавшего едой на вынос
ИП Тропин занимается торговлей на вынос, его поймали как раз в этот период - 3 апреля.
ИА Хакасия 21:33
Политика
Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России
Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
РИА Новости 13:21
Общество
В Чехии отменяется запрет на свободу передвижения
Прага, 24 апреля 2020, 01:36 — REGNUM В Чехии с 24 апреля отменяется запрет на свободное перемещение граждан, введённый в связи с коронавирусной пандемией.
REGNUM 18:36