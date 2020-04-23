«На текущей неделе Министерство иностранных дел РФ вернуло МИД Украины две ноты», — сообщила Захарова. Представитель МИД РФ отметила, что в первой ноте Киев выразил протест в связи с археологическими раскопками и земляными работами в Крыму.

МИД РФ вернул Украине две ноты по Крыму

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