Российское Министерство иностранных дел на текущей неделе вернуло Украине две ноты протеста, которые были направлены Киевом. Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму

Технологии Обновление Windows сломало компьютеры Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что после установки нового обновления Windows пользователи обнаружили неполадки в работе компьютеров. 49

Общество Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве Врач пояснил, что в столице эпидемический процесс начался раньше, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее, чем в регионах. 322

Общество Волгоградская область готовится к введению цифровых пропусков Волгоград, 23 апреля 2020, 16:19 — REGNUM Распоряжение «О подготовке и введению на территории Волгоградской области цифровых пропусков для передвижения в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019» подписал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 23 апреля. 116

Политика Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП. 2,2K

Музыка Роттердам заявил о готовности принять «Евровидение» в 2021 году "Евровидение" должно было пройти в Роттердаме в этому году, однако мероприятие было отменено из-за вспышки коронавируса.

Общество В Петербурге уточнили причины смерти трех пациентов с COVID-19 Санкт-Петербург, 23 апреля 2020, 21:25 — REGNUM Легочно-сердечная недостаточность стала причиной смерти троих пациентов с коронавирусной инфекцией в Петербурге.

Игры Авторы XCOM: Chimera Squad представили трёх новых агентов Разработчики XCOM: Chimera Squad из студии Firaxis опубликовали новые трейлеры игры, в которых представили трёх агентов: танка Cherub, инженера Patchwork и псионика Shelter.

Общество МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости. 4

Происшествия В Петербурге работник банка украл у пенсионера 30 миллионов рублей В Петербурге менеджера по работе с VIP-клиентами одного из городских банков заподозрили в мошенничестве и обмане пожилого клиента, который потерял более 30 миллионов рублей.

Политика США могут не восстановить финансирование ВОЗ Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео допускает, что США никогда не восстановит приостановленное администрацией Трампа финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 4

Политика Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра Минпромторга Дмитрия Овсянникова, который ранее был исключен из партии «Единая Россия» за грубое поведение в аэропорту Ижевска. 103

Авто Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями. 4

Шоу-бизнес Анна Седокова призналась, что занималась групповым сексом В рамках одного из эфиров с рэпером Kyivstoner знаменитость сделала неожиданное признание о групповом сексе, которым она занималась во время «ВИА Гры». 9

Общество В московском транспорте начнут штрафовать за нарушение дистанции Контролеры и полиция в Москве начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 м в общественном транспорте, за несоблюдение которой будут штрафовать в размере 5 тыс. рублей. 268

Общество ЕС разработал план поддержки экономики из-за коронавируса Глава Евросовета Шарль Мишель рассказала о том, что лидеры стран ЕС разработали план поддержки экономики в условиях пандемии нового типа коронавируса COVID-19.