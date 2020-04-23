Политика
RT на русскомРоссия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму
Российское Министерство иностранных дел на текущей неделе вернуло Украине две ноты протеста, которые были направлены Киевом. Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Читать в источнике
Оценить600
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 13:34, Ашберн
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Хоккей
Форвард «Адмирала» Воронин перейдёт в «Ак Барс»
По информации «БИЗНЕС Online», 26-летний нападающий «Адмирала» Кирилл Воронин перейдёт в систему казанского «Ак Барса».
Спорт БИЗНЕС Online 11:55
Экономика
Кабмин выделит 9,5 млрд рублей на помощь по ипотеке многодетным
Более 9,5 миллиарда рублей правительство выделит тем из них, где после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок.
Российская газета 06:22
Общество
ВОЗ оценила принятые в России меры по борьбе с коронавирусом
В ВОЗ считают, что российские власти ввели в стране эффективные ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 10:39
Игры
В Epic Games Store стартовала раздача For The King
CyberSport.ru 11:54
Общество
Петербуржцам по дороге на дачу запретят останавливаться в Ленобласти
Во избежание дополнительных заражений коронавирусом, петербуржцам предложат запасаться продуктами заранее и не останавливаться по дороге до конечного пункта.
Neva.Today 09:57
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала учебного года
Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
Ньюс-НН вчера в 14:43
Культура
Чулпан Хаматова ответила на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
Исполнительница главной роли в сериале Зулейха открывает глаза ответила критикам сериала, который стартовал 13 апреля на России 1.
iReactor 03:59
Авто
Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели
Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru вчера в 10:33
Экономика
Костин предложил поддержать экономику через выкуп госдолга банками
Банки могли бы купить дополнительный выпуск рыночных ОФЗ при условии удлинения сроков РЕПО, считает Костин, заявление которого распространила пресс-служба ВТБ.
РБК 13:11
Общество
Мусульмане начинают отмечать священный месяц Рамадан
Священный для мусульман месяц Рамадан начнется в 2020 году вечером 23 апреля.
ТАСС вчера в 17:02
Экономика
«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год
Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию.
Коммерсантъ 11:13
Общество
Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска
Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
Общество
В московском транспорте начнут штрафовать за нарушение дистанции
Контролеры и полиция в Москве начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 м в общественном транспорте, за несоблюдение которой будут штрафовать в размере 5 тыс. рублей.
Известия 13:18
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 03:56
Общество
Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве
Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает.
RT на русском 11:23
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,5 млн человек
По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 2,5 миллиона - заражены по данным на 23 апреля 2544792 человека.
Московский Комсомолец 13:23
Экономика
В Кремле прокомментировали слова Грефа о налоге на доходы по вкладам
В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон, облагающий 13%-ным налогом доход по вкладам и инвестициям в ценные бумаги размером более 1 млн руб. Новый порядок заработает с 2021 года.
RT на русском вчера в 06:02
Политика
Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками, которые находятся в Соединённых Штатах.
RT на русском 09:49
Общество
Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России
Источник назвал июнь максимальным сроком карантинных ограничений, но не уточнил даты.
Дождь 11:21
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита
Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор объявил, как должны работать рестораны и кафе на каждом этапе преодоления пандемии.
Коммерсантъ 11:11
Экономика
Помощник Глазьева ответил на критику в его адрес
Помощник министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на критику в адрес чиновника, которому ранее посоветовали снизить информационную активность.
Lenta.ru 13:14
Общество
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве
Врач пояснил, что в столице эпидемический процесс начался раньше, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее, чем в регионах.
РИА Новости 06:02
Общество
В Италии за сутки от коронавируса вылечились рекордное число пациентов
В Италии впервые число пациентов, вылечившихся за сутки от коронавирусной инфекции, превысило количество новых заболевших, заявил глава итальянской службы гражданской обороны Анджело Боррелли.
RT на русском 12:49
Общество
Евгений Куйвашев уточнил, для кого введут пропуска для выхода из дома
В Екатеринбурге введут пропуска для выхода из дома.
66.ru 10:13
Футбол
«Зенит» составил символическую сборную тренеров
«Зенит» во время карантина в российском футболе продолжает радовать своих болельщиков различными символическими сборными.
Евро-футбол.ру 10:48
Политика
Отрицающими COVID-19 пенсионерками заинтересовалась Генпрокуратура
На кадрах пенсионерки из движения «Отряды Путина» сжигают распечатанные изображения COVID-19.
Русская Планета 13:20
Шоу-бизнес
В приложении Tik Tok нашли двойника Ольги Бузовой
"Копию" певицы нашли в популярном приложении для записи коротких роликов Tik Tok.
Дни24 04:38
Энергетика
Всемирный банк ухудшил прогноз по цене на нефть в 2020 году
Всемирный банк ожидает, что средняя цена на нефть в 2020 году составит $35 за баррель, что значительно ниже октябрьского прогноза, в котором цена прогнозировалась на уровне $61 за баррель.
Коммерсантъ 11:51