Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о подробностях на брифинге в Москве. В первой ноте власти Киева выразили протест по отношению к археологическим раскопам на территории Крыма, а во второй потребовали отчет о мерах борьбы с COVID-19 в Донбассе и в Крыму.

МИД России вернул Украине две ноты по Крыму

Экономика Объем безвозмездной помощи малому бизнесу превысит 80 млрд рублей Более 80 миллиардов рублей безвозмездно получит в качестве материальной помощи малый и средний бизнес в пострадавших от коронавируса отраслях. 6

Политика Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света «Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп. 17

Происшествия СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства. 355

Авто Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями. 5

Музыка The Rolling Stones выпустили посвященную коронавирусу песню Британская рок-группа Rolling Stones выпустила новую песню и клип на нее под названием Living in a Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке"). 1

Культура Депутат Госдумы попросил Генпрокуратуру проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на оскорбление чувств верующих Депутат Сергей Гаврилов, председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, заявил, что сериал "Зулейха открывает глаза" оскорбляет чувства верующих и обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить киноленту.

Наука Корейцы придумали новый быстрый метод диагностики коронавируса Анализы позволяют обнаружить до 100 копий РНК нового коронавируса, причем перекрестная реактивность с другими коронавирусными инфекциями не наблюдается. 2

Здоровье Камчатка получит более 200 млн рублей на борьбу с коронавирусом Камчатский край получил уже два транша из федерального бюджета – около 125 миллионов рублей, всего же регион получит около 220 миллионов рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края.

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства. 694

Общество На Сахалине принимают указ, который запретит делать ремонт до 15:00 Куприна напомнила, что сегодня по закону Сахалинской области шуметь в рабочие дни нельзя с 22:00 до 6 утра, а в выходные и праздничные дни — до 9 утра. 1

Происшествия СКР возбудил уголовное дело после митинга во Владикавказе Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД во время несогласованного митинга против самоизоляции, который прошел во Владикавказе 20 апреля. 165

Общество Число заразившихся коронавирусом на авианосце США возросло до 840 Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией на американском авианосце Theodore Roosevelt («Теодор Рузвельт») достигло 840 человек по итогам тестирования всех членов экипажа. 2

Происшествия В Ярославской области ветер оборвал тросы пешеходного моста через реку Сильный ветер оборвал два троса навесного пешеходного моста через реку Устье в Борисоглебском районе Ярославской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. 36

Наука Лазер использовали для создания деталей из перовскита Ученые из Университета ИТМО и Дальневосточного федерального университета вместе с иностранными коллегами придумали, как быстро и точно вырезать лазером детали из гагогенидного органо-неорганического перовскита CH3NH3PbI3. 1