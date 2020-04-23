Политика
NewInformМИД России вернул Украине две ноты по Крыму
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о подробностях на брифинге в Москве. В первой ноте власти Киева выразили протест по отношению к археологическим раскопам на территории Крыма, а во второй потребовали отчет о мерах борьбы с COVID-19 в Донбассе и в Крыму.
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Общество
Собянин: Москва не прошла и середину пути в борьбе с коронавирусом
Трансляцию с выступления чиновника вел телеканал "Россия 24". По его мнению, город не прошел и середины пути в борьбе с вирусом.
Газета.Ru 11:26
Экономика
Объем безвозмездной помощи малому бизнесу превысит 80 млрд рублей
Более 80 миллиардов рублей безвозмездно получит в качестве материальной помощи малый и средний бизнес в пострадавших от коронавируса отраслях.
Общественное телевидение России 07:14
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ РФ за неделю
По данным издания, воздушную разведку вдоль границ России вели 21 самолет-разведчик и шесть разведывательных БПЛА.
Газета.Ru 18:56
Здоровье
Число больных коронавирусом выросло до 185 в Приморье
В Приморском крае коронавирус подтвердился еще у семи человек, в том числе у ребенка.
EastRussia 03:16
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
Здоровье
Во Франции обсудили теорию о пользе никотина против коронавируса
Ранее французские ученые проводили исследование, которое показало, что курильщики подвержены меньшему риску заболеть коронавирусом.
Pravda.Ru вчера в 15:23
Политика
Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света
«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп.
РБК 20:39
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 10:23
Религия
У мусульман начинается священный месяц Рамадан
ОГТРК Ямал-Регион 11:19
Политика
Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25
Футбол
Джикия назвал Кокорина самым сложным оппонентом в РПЛ
Нева Спорт 15:20
Футбол
«Зенит» показал таблицу РПЛ с учетом соблюдения социальной дистанции
«Зенит» опубликовал турнирную таблицу российской Премьер-лиги с учетом соблюдения социальной дистанции.
Vprognoze.ru 16:55
Авто
Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели
Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru вчера в 10:33
Музыка
The Rolling Stones выпустили посвященную коронавирусу песню
Британская рок-группа Rolling Stones выпустила новую песню и клип на нее под названием Living in a Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке").
Газета.Ru 20:15
Культура
Депутат Госдумы попросил Генпрокуратуру проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на оскорбление чувств верующих
Депутат Сергей Гаврилов, председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, заявил, что сериал "Зулейха открывает глаза" оскорбляет чувства верующих и обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить киноленту.
Реальное время 17:23
Наука
Корейцы придумали новый быстрый метод диагностики коронавируса
Анализы позволяют обнаружить до 100 копий РНК нового коронавируса, причем перекрестная реактивность с другими коронавирусными инфекциями не наблюдается.
ToDay News Ufa 14:51
Здоровье
Камчатка получит более 200 млн рублей на борьбу с коронавирусом
Камчатский край получил уже два транша из федерального бюджета – около 125 миллионов рублей, всего же регион получит около 220 миллионов рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края.
РИА Новости 06:56
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
Общество
На Сахалине принимают указ, который запретит делать ремонт до 15:00
Куприна напомнила, что сегодня по закону Сахалинской области шуметь в рабочие дни нельзя с 22:00 до 6 утра, а в выходные и праздничные дни — до 9 утра.
РИА Сахалин-Курилы 02:37
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк назвала справку о раке мозга поддельной
Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная ранее в СМИ справка о диагнозе актрисы является подделкой.
НТВ вчера в 11:20
Авто
В России открылся автосалон новых советских автомобилей
Ряды автодилеров, которые из-за эпидемии и кризиса могут серьезно поредеть, разбавит рязанский автосалон «новых» советских машин.
Автоновости дня 01:40
Кино
Disney снимет женский сериал по вселенной «Звездных войн»
В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что Walt Disney pictures разрабатывает сериал по "Звездным войнам".
Piter.tv 15:50
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело после митинга во Владикавказе
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД во время несогласованного митинга против самоизоляции, который прошел во Владикавказе 20 апреля.
Ведомости вчера в 04:37
Общество
Число заразившихся коронавирусом на авианосце США возросло до 840
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией на американском авианосце Theodore Roosevelt («Теодор Рузвельт») достигло 840 человек по итогам тестирования всех членов экипажа.
Известия 20:29
Политика
Лукашенко пожаловался на три удара по экономике Белоруссии
Александр Лукашенко пожаловался на три удара по экономики Белоруссии.
Деловое.ТВ 06:13
Происшествия
В Ярославской области ветер оборвал тросы пешеходного моста через реку
Сильный ветер оборвал два троса навесного пешеходного моста через реку Устье в Борисоглебском районе Ярославской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 08:51
Наука
Лазер использовали для создания деталей из перовскита
Ученые из Университета ИТМО и Дальневосточного федерального университета вместе с иностранными коллегами придумали, как быстро и точно вырезать лазером детали из гагогенидного органо-неорганического перовскита CH3NH3PbI3.
Индикатор 17:22
Общество
Разин уверен, что режим самоизоляции в России продлится до июня
Почему выбрана именно эта дата, Разин не пояснил. Однако он добавил, что режим самоизоляции может быть повторно введен в ноябре.
Невские Новости вчера в 12:13
Происшествия
77 человек инфицированы коронавирусом в ЕАО
В Еврейской автономии на 10 утра 24 апреля подтверждено инфицирование 77 человек, девять из которых уже выздоровели, сообщили корр. РИА Биробиджан в управлении по внутренней политике ЕАО.
РИА Биробиджан 20:21