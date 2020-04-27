Россия вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), сообщает ТАСС. По оценке аналитиков, Россия заняла четвертую позицию с 65,1 миллиарда долларов (3,9 процента ВВП).

Россия вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами

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