Общество
Lenta.ruРоссия вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), сообщает ТАСС. По оценке аналитиков, Россия заняла четвертую позицию с 65,1 миллиарда долларов (3,9 процента ВВП).
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Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
Наука
Создан новый способ обнаружения пластика в океане
Научными сотрудниками Плимутской морской лаборатории, расположенной в Британии, был представлен новый метод обнаружения пластмассового мусора, плавающего в мировом океане.
Discover24 вчера в 06:57
Происшествия
В Курской области выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом
Курск, 26 апреля 2020, 12:49 — REGNUM В Курской области 26 апреля подтверждено 67 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 05:49
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
Вице-мэр Слончак, который ехал с ней в машине, набросился с кулаками на полицейского.
Lenta.ru 03:33
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
Общество
PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко
Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием.
РБК 01:04
Политика
Путин выступит с новым обращением по коронавирусу
Путин сделает ряд новых заявлений о развитии ситуации с эпидемией коронавируса в стране.
62инфо вчера в 08:04
Политика
В Польше ощущается нехватка рабочей силы — TVP
Инглот отметил, что из-за карантина и отъезда граждан Украины в Польше ощущается нехватка рабочей силы, особенно в сельском хозяйстве.
REGNUM 03:15
Наука
Карантин мозга: что чувствуют те, кто лишен чувств
Популярная механика 04:18
Общество
В Госдуме высказались против переноса майских праздников
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:07
Общество
Названы регионы с самой высокой смертностью пациентов с коронавирусом
Названы регионы с самыми высокими показателями смертности пациентов с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 04:23
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Экономика
Рекламодатели стали меньше платить за аудиторию на YouTube
Аудитория блогеров продолжает расти на фоне самоизоляции, но теперь приносит до 40% меньше доходов в долларовом выражении из-за сокращения активности большинства рекламодателей.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Общество
В Уфе приземлились самолеты из Дубая и Гоа с российскими туристами
Общественная электронная газета вчера в 23:18
Футбол
Песков: не думаю, что Путин смотрит чемпионат Беларуси
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сомневается, что Владимир Путин уделяет время просмотру матчей чемпионата Беларуси по футболу.
Чемпионат 04:15
Общество
Гидрометцентр: 2020 год может войти в пятерку самых жарких в истории
2020 год, скорее всего, войдет в пятерку самых жарких в истории, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 02:06
Общество
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
Еще шесть новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Петрозаводске.
Столица на Онего 02:45
Общество
Число зараженных коронавирусом во Владимирской области выросло
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом среди жителей Владимирской области за сутки увеличилось на 48 человек, 26 апреля сообщается на сайте региональной администрации.
ИА Красная Весна вчера в 09:15
Здоровье
68 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
Сразу 68 случаев заражения COVID-19 за сутки подтверждены в Алтайском крае. Об этом сообщил оперштаб региона утром в воскресенье, 26 апреля.
Kursk.com вчера в 02:52
Общество
70 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Татарстане
За отчетный период новые случаи распространения коронавирусной инфекции зафиксированы в 85 регионах. Всего за сутки выявлено 6 198 случаев.
Новый Век 04:27
Общество
Мишустин поручил подготовить варианты снятия ограничений для бизнеса
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил в ближайшие дни подготовить предложения по постепенной отмене ограничений работы индивидуальных предпринимателей и отдельных предприятий, введенных ранее в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 04:18
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Политика
Япония запретила въезд из России из-за коронавируса
В Японии приняли решение запретить въезд в страну из России, Белоруссии и с Украины в связи с пандемией коронавируса.
RT на русском вчера в 23:35
Авто
Cadillac показал новый внедорожник Escalade ESV
Американские продажи Escalade и Escalade ESV начнутся в третьем квартале 2020 года.
Авторамблер 24 апреля в 04:41
Общество
В Башкирии увеличилось количество зараженных коронавирусом
Сегодня, 27 апреля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр здравоохранения республики Максим Забелин озвучил актуальные данные по заболеваемости коронавирусом.
Горобзор.ру 03:19
Здоровье
В Серафимо-Дивеевском монастыре 76 человек заразились коронавирусом
Коронавирус подтвержден еще у 207 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 1574 человека, среди них 76 заболевших – в Серафимо-Дивеевском монастыре, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 04:22