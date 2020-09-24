Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.

С чего всё началось ИНТЕРФАКС — Прибывающие из-за границы россияне до получения результатов лабораторного исследования по коронавирусу должны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства, говорится в постановление главного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой. Интерфакс вчера в 13:18