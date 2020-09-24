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Известия

Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.В источнике
С чего всё началось
ИНТЕРФАКС — Прибывающие из-за границы россияне до получения результатов лабораторного исследования по коронавирусу должны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства, говорится
 в постановление главного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой.
Интерфаксвчера в 13:18
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Известия

Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Известия21:37
Российская газета

Прибывающих из-за границы россиян обязали сидеть на изоляции

Российская газетавчера в 14:19
Интерфакс

Прибывших из-за рубежа россиян обязали соблюдать режим изоляции до результатов тестов

Интерфаксвчера в 13:18
РИА Новости

В России изменились правила для приезжающих из-за рубежа

РИА Новостивчера в 13:33
РБК

Прибывающих из-за границы россиян обязали уйти в изоляцию

РБКвчера в 13:21
ТАСС

Прилетевшие в РФ россияне до результатов теста на коронавирус должны находиться дома

ТАССвчера в 12:33
Газета.Ru

Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Газета.Ruвчера в 13:53

Василий Орлов: «Необходимо, чтобы „подъемные“ выплачивались медикам во всех селах»

Как доложила глава областного Минздрава Светлана Леонтьева, лучше всех обеспечены медиками Ивановский, Константиновский, Свободненский, Тамбовский, Тындинский районы и Райчихинск.
ИА Порт Амур21:32

В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков

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Вечерний курьер22 сентября в 08:59
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

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Коммерсантъвчера в 05:54
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Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера

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Известиявчера в 10:25
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