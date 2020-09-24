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Известия
Известия

Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.В источнике
С чего всё началось
ИНТЕРФАКС — Прибывающие из-за границы россияне до получения результатов лабораторного исследования по коронавирусу должны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства, говорится
 в постановление главного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой.
Интерфаксвчера в 13:18
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Московский Комсомолец

Оренбуржцы, которые прилетают из-за рубежа, обязаны сдать анализ на ковид

Московский Комсомолец02:57
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Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Известия21:37
ТАСС

Прилетевшие в РФ россияне до результатов теста на коронавирус должны находиться дома

ТАССвчера в 12:33
РИА Новости

В России изменились правила для приезжающих из-за рубежа

РИА Новостивчера в 13:33
РБК

Прибывающих из-за границы россиян обязали уйти в изоляцию

РБКвчера в 13:21
Российская газета

Прибывающих из-за границы россиян обязали сидеть на изоляции

Российская газетавчера в 14:19
Интерфакс

Прибывших из-за рубежа россиян обязали соблюдать режим изоляции до результатов тестов

Интерфаксвчера в 13:18

«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума

По данным издания, ведомство представило в среду на заседании правительства поправки в федеральные законы, которые позволяют со следующего года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода.
РИА Новости21:27
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В угольном бассейне под Новосибирском произошло землетрясение

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ProstoProSportвчера в 15:32

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфаксвчера в 02:57
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