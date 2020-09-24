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Известия
Известия 

Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.В источнике
С чего всё началось
ИНТЕРФАКС — Прибывающие из-за границы россияне до получения результатов лабораторного исследования по коронавирусу должны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства, говорится
 в постановление главного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой.
Интерфаксвчера в 13:18
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Известия

Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Известия21:37
Российская газета

Прибывающих из-за границы россиян обязали сидеть на изоляции

Российская газетавчера в 14:19
ТАСС

Прилетевшие в РФ россияне до результатов теста на коронавирус должны находиться дома

ТАССвчера в 12:33
РБК

Прибывающих из-за границы россиян обязали уйти в изоляцию

РБКвчера в 13:21
Комсомольская правда

В России изменились правила для тех, кто возвращается с зарубежных курортов

Комсомольская правдавчера в 14:44
Коммерсантъ

Прилетевших из-за границы россиян обязали находиться дома до результатов теста на коронавирус

Коммерсантъвчера в 13:29
Интерфакс

Прибывших из-за рубежа россиян обязали соблюдать режим изоляции до результатов тестов

Интерфаксвчера в 13:18

В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков

Москва, 24 сентября 2020, 03:48 — REGNUM Новые правила поверки счетчиков в России, которые вступают в силу с 24 сентября, предполагают подтверждение факта контроля только в электронном виде, сообщил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт) Алексей Абрамов.
В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков
REGNUM20:48
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В Великобритании на полгода ввели новые ограничения из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении новых ограничений на фоне начавшейся в стране второй волны распространения коронавирусной инфекции.
Страна Советов on-line22 сентября в 14:17
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Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала о диагнозах, которые отрицательно влияют на прогноз пациентов с коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru22 сентября в 16:55
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Правительство может переложить стоимость приборов на население

Правительство поручило ФАС, Минэнерго, Минэкономики и другим профильным ведомствам проработать вопрос включения стоимости приборов учета электроэнергии в коммунальные платежи граждан, следует из поручений вице-премьера Юрия Борисова от 18 сентября (с ними ознакомился "Ъ").
Коммерсантъ17:54
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Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новостивчера в 06:33
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
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