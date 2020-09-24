Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан
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Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.В источнике
С чего всё началось
ИНТЕРФАКС — Прибывающие из-за границы россияне до получения результатов лабораторного исследования по коронавирусу должны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства, говорится
в постановление главного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой.
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Комсомольская правдавчера в 14:44
Прилетевших из-за границы россиян обязали находиться дома до результатов теста на коронавирус
Коммерсантъвчера в 13:29
Прибывших из-за рубежа россиян обязали соблюдать режим изоляции до результатов тестов
Интерфаксвчера в 13:18