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Газета.Ru
Газета.Ru

Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

МВД России внесло изменения в правила для прибывших из-за рубежа граждан. Документ опубликован на сайте правовой информации. Так, россияне должны будут придерживаться режима самоизоляции до получения результатов теста на новый тип коронавируса COVID-19.В источнике
С чего всё началось
ИНТЕРФАКС — Прибывающие из-за границы россияне до получения результатов лабораторного исследования по коронавирусу должны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства, говорится
 в постановление главного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой.
Интерфакс13:18
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Известия

Россиянам предписали временную самоизоляцию после прилета из-за рубежа

Известия13:01
RT на русском

Россиян обязали ждать дома результаты теста после прибытия из-за рубежа

RT на русском14:08
РИА Новости

В России изменились правила для приезжающих из-за рубежа

РИА Новости13:33
РБК

Прибывающих из-за границы россиян обязали сидеть на изоляции

РБК13:21
Российская газета

Прибывающих из-за границы россиян обязали сидеть на изоляции

Российская газета14:19
ТАСС

Прилетевшие в РФ россияне до результатов теста на коронавирус должны находиться дома

ТАСС12:33
Интерфакс

Прибывших из-за рубежа россиян обязали соблюдать режим изоляции до результатов тестов

Интерфакс13:18

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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