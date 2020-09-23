Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан
Смотрите также
Суд арестовал рэпера, врезавшегося в пешеходов в центре Москвы
ТАСС: Упавший под Тверью СУ-30 могли случайно сбить в ходе учений
Российские Су-27 перехватили бомбардировщики ВВС США над Черным морем
Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках
В Минске против протестующих применили водометы и слезоточивый газ
SZ: в Германии не смогли начать расследование по Навальному
В ПФР опровергли информацию об угрозе приостановки выплаты пенсий
Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании
Глава АКРА спрогнозировал уход с рынка 100 банков в течение трех лет
Посольство РФ получило ноту от МИД Болгарии о высылке дипломатов
СК завершил расследование по делу о мошенничестве депутата Мосгордумы
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году
Греф предложил уменьшить количество и размер налогов в РФ
В Минске против протестующих применили водометы и слезоточивый газ
Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году
США ввели новые санкции против российских граждан и компаний
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Посольство РФ получило ноту от МИД Болгарии о высылке дипломатов
Суд арестовал рэпера, врезавшегося в пешеходов в центре Москвы
ТАСС: Упавший под Тверью СУ-30 могли случайно сбить в ходе учений
Акции «Яндекса» усилили рост на новостях о покупке Тинькофф Банка
В Кремле оценили публикацию разговора Путина и Макрона о Навальном
МВД России внесло изменения в правила для прибывших из-за рубежа граждан. Документ опубликован на сайте правовой информации. Так, россияне должны будут придерживаться режима самоизоляции до получения результатов теста на новый тип коронавируса COVID-19.В источнике
С чего всё началось
ИНТЕРФАКС — Прибывающие из-за границы россияне до получения результатов лабораторного исследования по коронавирусу должны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства, говорится
в постановление главного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой.
Подробнее о событии