Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан
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МВД России внесло изменения в правила для прибывших из-за рубежа граждан. Документ опубликован на сайте правовой информации. Так, россияне должны будут придерживаться режима самоизоляции до получения результатов теста на новый тип коронавируса COVID-19.В источнике
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Прилетевших из-за границы россиян обязали находиться дома до результатов теста на коронавирус
Коммерсантъвчера в 13:29
Прибывших из-за рубежа россиян обязали соблюдать режим изоляции до результатов тестов
Интерфаксвчера в 13:18