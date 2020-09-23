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Газета.Ru
Газета.Ru

Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

МВД России внесло изменения в правила для прибывших из-за рубежа граждан. Документ опубликован на сайте правовой информации. Так, россияне должны будут придерживаться режима самоизоляции до получения результатов теста на новый тип коронавируса COVID-19.В источнике
С чего всё началось
О том, что российские граждане, прибывающие в Россию из-за границы на самолете, должны будут находиться на домашней изоляции, говорится
 в постановлении главного санитарного врача страны Анны Поповой.
РБК17:27
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РБК

В АТОР оценили решение оставлять на изоляции прилетевших в Россию граждан

РБК17:27
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Прибывающих из-за границы россиян обязали сидеть на изоляции

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RT на русскомвчера в 14:08
Интерфакс

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Коммерсантъвчера в 05:54
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